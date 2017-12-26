Дима Билан о Владимире Шаинском: "Мы состоялись как личности под его музыку!"

26 Дек. 18:50 2017-12-26T19:34:12+03:00

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В ночь с понедельника на вторник не стало Владимира Шаинского. Легенда отечественной музыки ушел из жизни в Америке, где жил последние годы вместе со своей супругой Светланой. Композитор несколько лет болел раком. Соавтор Владимира Яковлевича, поэт Юрий Энтин, говорил в интервью «Комсомолке» незадолго до 90-летия Шаинского:

- «На днях опять сделали операцию. Кишки торчат, трубки наружу вывели. Поэтому ему тяжело не то что ходить, а просто двигаться. Речи не идет, чтобы куда-то переезжать - он же в последние годы в США живет». В итоге, спустя почти две недели после празднования своего 90-летия, Шаинский скончался.

Дима Билан одним из первых среди наших современных звезд выразил свои соболезнования по поводу ухода Владимира Яковлевича: - «Очень жаль…Мы выросли и состоялись, как личности, под добрую, звучащую отовсюду музыку Шаинского…Легенда! Светлая память»…

Лев Лещенко: "Владимир Шаинский был счастлив, и это счастье вносил в свои песни"

Певец рассказал о своей дружбе с композитором

25-го декабря, после продолжительной болезни, из жизни ушел замечательный советский композитор Владимир Шаинский. Ему было 92 года. Последнее время он тяжело болел онкологией, но не унывал. Но, к сожалению, болезнь его забрала. Лев Лещенко был знаком с композитором давно - еще со времен их совместной работы на радио. Шаинский написал для артиста две «нетленки» - «Не плачь, девчонка» и «Родительский дом». «Он был удивительный человек, не похожий на других. Он всегда улыбался и был счастлив от того, чем занимается, и эту радость он вносил в свои песни. Поэтому, наверное, они всегда были так популярны. Я раньше часто бывал у него в гостях - каждого, кто входил в его дом, он заставлял подтянуться на турнике. Таким образом за нашим здоровьем следил. Очень жаль, что это случилось, просто невозможно поверить».

Игорь Николаев рассказал о фокусах Шаинского с водкой

Артист поделился своими воспоминаниями о знакомстве с Владимиром Яковлевичем

Сейчас вся страна переживет уход из жизни Владимира Шаинского. Ему было 92 года, и за жизнь он сделал немало. По крайней мере, все советские дети благодарны ему за те мелодии, которые до сих пор хранятся в сознании. Игорь Николаев рассказал о своем знакомстве с мэтром, поделившись трогательным видео:

- …Уникальный мелодист... Чайковский детской песни... Почему-то вспомнилось, как в гостеприимном доме Таничей дядя Вова с неизменным успехом выполнял свой фирменный трюк: ставил рюмку водки на тыльную сторону ладони, молниеносным движением опрокидывал её внутрь, и каким-то образом пустая рюмка оказывалась у него в кулаке!.. Особую печаль этому видео придаёт то, участники этого милого квартета - Валентина Толкунова, Эдуард Хиль - тоже покинули грешную землю... вернее, не покинули, а, наоборот, легли в неё и стали ею... Какая же короткая жизнь! Даже такая длинная, как у Владимира Яковлевича!.. Прощайте. Спасибо за песни! «Но ложимся в неё, и становимся ею, оттого и зовём так свободно - своею». А. Ахматова".

Режиссер фильма "8,5 долларов" Григорий Константинопольский - о Шаинском: он заставлял меня бегать с ним наперегонки

Автор культовой картины рассказал о том, как снимал композитора в кино

В 90е годы фильм «8,5 долларов» был очень популярен среди интеллигенции и молодежи. В главных ролях - Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин и Наталья Андрейченко, красивая картинка, актуальная музыка. И Владимир Шаинский туда вписался просто гениально в роли «Лёсика с ЛосАнжелеса». Режиссер картины, Григорий Константинопольский, рассказал о том, как складывалось его общение с прославленным композитором.

«Владимир Яковлевич снимался у меня в "8,5 долларов"... В те давнишние времена мы с ним дружили, несмотря на огромную разницу в возрасте... .. Выпивали, смеялись.. Познакомились на каком то муз конкурсе.. Я шел по узкому и длинному коридору , и вдруг он выскочил из какой то двери, как игрушечный чертик из табакерки и пошел рядом... Я посмотрел на него, он на меня.. и вдруг он и говорит - А давай кто быстрее до окна! - и помчался ... Маленький, необычайно энергичный и талантливый. Отзывчивый ко всему новому. У него была своеобразная манера защиты от мира - он играл в такого простака и даже фрика - любил смешить людей - на самом деле был глубокий и тонкий, ранимый человек. В последние годы он жил в Америке - виделись редко.. Прощай, Владимир Яковлевич... ты первый добежал до окна. Всегда буду о тебе помнить... С Любовью и грустью».

МНЕНИЕ

От улыбки было всем светлей...

Евгения КОРОБКОВА

Год добирает. За одну неделю мы лишились двух гениев. 24 декабря ушел из жизни гений лингвистики Андрей Анатольевич Зализняк. Сегодня - не стало гения музыки Владимира Шаинского.

Автор изумительных, простых, как «Дощечка» песен. Напеть их может каждый. А вот создать - мог один он. (подробности)