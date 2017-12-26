2017-12-26T19:34:12+03:00
Звезды

Дима Билан о Владимире Шаинском: "Мы состоялись как личности под его музыку!"

Звезды вспоминают добрым словом ушедшего из жизни на 93 году жизни композитора Владимира Шаинского [видео]
Елена ЛАПТЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Дима Билан одним из первых среди наших современных звезд выразил свои соболезнования по поводу ухода Владимира ЯковлевичаДима Билан одним из первых среди наших современных звезд выразил свои соболезнования по поводу ухода Владимира ЯковлевичаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В ночь с понедельника на вторник не стало Владимира Шаинского. Легенда отечественной музыки ушел из жизни в Америке, где жил последние годы вместе со своей супругой Светланой. Композитор несколько лет болел раком. Соавтор Владимира Яковлевича, поэт Юрий Энтин, говорил в интервью «Комсомолке» незадолго до 90-летия Шаинского:

- «На днях опять сделали операцию. Кишки торчат, трубки наружу вывели. Поэтому ему тяжело не то что ходить, а просто двигаться. Речи не идет, чтобы куда-то переезжать - он же в последние годы в США живет». В итоге, спустя почти две недели после празднования своего 90-летия, Шаинский скончался.

Дима Билан одним из первых среди наших современных звезд выразил свои соболезнования по поводу ухода Владимира Яковлевича: - «Очень жаль…Мы выросли и состоялись, как личности, под добрую, звучащую отовсюду музыку Шаинского…Легенда! Светлая память»…

Лев Лещенко: "Владимир Шаинский был счастлив, и это счастье вносил в свои песни"

Певец рассказал о своей дружбе с композитором

25-го декабря, после продолжительной болезни, из жизни ушел замечательный советский композитор Владимир Шаинский. Ему было 92 года. Последнее время он тяжело болел онкологией, но не унывал. Но, к сожалению, болезнь его забрала. Лев Лещенко был знаком с композитором давно - еще со времен их совместной работы на радио. Шаинский написал для артиста две «нетленки» - «Не плачь, девчонка» и «Родительский дом». «Он был удивительный человек, не похожий на других. Он всегда улыбался и был счастлив от того, чем занимается, и эту радость он вносил в свои песни. Поэтому, наверное, они всегда были так популярны. Я раньше часто бывал у него в гостях - каждого, кто входил в его дом, он заставлял подтянуться на турнике. Таким образом за нашим здоровьем следил. Очень жаль, что это случилось, просто невозможно поверить».

Игорь Николаев рассказал о фокусах Шаинского с водкой

Артист поделился своими воспоминаниями о знакомстве с Владимиром Яковлевичем

igor_nikolaev_musicigor_nikolaev_music
ВЛАДИМИР ШАИНСКИЙ...
2107 отметок «Нравится»62 комментариевInstagram

Сейчас вся страна переживет уход из жизни Владимира Шаинского. Ему было 92 года, и за жизнь он сделал немало. По крайней мере, все советские дети благодарны ему за те мелодии, которые до сих пор хранятся в сознании. Игорь Николаев рассказал о своем знакомстве с мэтром, поделившись трогательным видео:

- …Уникальный мелодист... Чайковский детской песни... Почему-то вспомнилось, как в гостеприимном доме Таничей дядя Вова с неизменным успехом выполнял свой фирменный трюк: ставил рюмку водки на тыльную сторону ладони, молниеносным движением опрокидывал её внутрь, и каким-то образом пустая рюмка оказывалась у него в кулаке!.. Особую печаль этому видео придаёт то, участники этого милого квартета - Валентина Толкунова, Эдуард Хиль - тоже покинули грешную землю... вернее, не покинули, а, наоборот, легли в неё и стали ею... Какая же короткая жизнь! Даже такая длинная, как у Владимира Яковлевича!.. Прощайте. Спасибо за песни! «Но ложимся в неё, и становимся ею, оттого и зовём так свободно - своею». А. Ахматова".

Режиссер фильма "8,5 долларов" Григорий Константинопольский - о Шаинском: он заставлял меня бегать с ним наперегонки

Автор культовой картины рассказал о том, как снимал композитора в кино

В 90е годы фильм «8,5 долларов» был очень популярен среди интеллигенции и молодежи. В главных ролях - Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин и Наталья Андрейченко, красивая картинка, актуальная музыка. И Владимир Шаинский туда вписался просто гениально в роли «Лёсика с ЛосАнжелеса». Режиссер картины, Григорий Константинопольский, рассказал о том, как складывалось его общение с прославленным композитором.

«Владимир Яковлевич снимался у меня в "8,5 долларов"... В те давнишние времена мы с ним дружили, несмотря на огромную разницу в возрасте... .. Выпивали, смеялись.. Познакомились на каком то муз конкурсе.. Я шел по узкому и длинному коридору , и вдруг он выскочил из какой то двери, как игрушечный чертик из табакерки и пошел рядом... Я посмотрел на него, он на меня.. и вдруг он и говорит - А давай кто быстрее до окна! - и помчался ... Маленький, необычайно энергичный и талантливый. Отзывчивый ко всему новому. У него была своеобразная манера защиты от мира - он играл в такого простака и даже фрика - любил смешить людей - на самом деле был глубокий и тонкий, ранимый человек. В последние годы он жил в Америке - виделись редко.. Прощай, Владимир Яковлевич... ты первый добежал до окна. Всегда буду о тебе помнить... С Любовью и грустью».

МНЕНИЕ

От улыбки было всем светлей...

Евгения КОРОБКОВА

Год добирает. За одну неделю мы лишились двух гениев. 24 декабря ушел из жизни гений лингвистики Андрей Анатольевич Зализняк. Сегодня - не стало гения музыки Владимира Шаинского.

Автор изумительных, простых, как «Дощечка» песен. Напеть их может каждый. А вот создать - мог один он. (подробности)

Владимир Шаинский Попурри из популярных песен.Умер Владимир Шаинский, автор всенародно любимых детских песен

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
10 самых ярких киноролей Михаила Боярского
26 декабря у любимого артиста день рождения. В последнее время Михаил Сергеевич в кино снимается редко – говорит, что предложений до сих пор много получает, но роли неинтересные. Звто багаж у него отличный - есть что вспомнить!
Прогнозы на Оскар 2018: кто является главным претендентом на получение кинопремии? Гадаем по «Золотым глобусам»
Кинообозреватель «КП» дает прогноз, о каких фильмах мы будем слышать на протяжении еще трех месяцев, до тех пор пока не будут вручены награды премии Оскар 2018 года
Новости 24
Три американских города подали в суд на Минобороны США
Ракета-носитель с первым спутником связи Анголы стартовала с Байконура
СМИ: ФСБ по делу Шакро Молодого задержала экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы
Впервые за 2,5 года цена нефти Brent превысила $67, а WTI – $60
Российское судно «Механик Ярцев» дало сильный крен у британских берегов
Путин на саммите СНГ пообщался с Додоном
МИД РФ рассчитывает на продвижение в вопросе размещения миссии ООН в Донбассе
Президент Киргизии предупредил об активной пропаганде ИГ* в Центральной Азии
Стало известно, где похоронят Владимира Шаинского
Минфин США расширил санкции против Северной Кореи
МИД РФ рекомендует россиянам заранее уточнять порядок въезда на Украину
Лавров и Тиллерсон обменялись мнениями по ситуации в Сирии и на Корейском полуострове
СМИ: Боевики сбили сирийский военный самолет в небе над Хамой
Приставы сняли арест с активов АФК «Система» в МТС, «Медси» и БЭСК
Трамп обвинил Клинтон в финансировании фальшивого «российского досье»
Полиция Нидерландов задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта
Газпром построит до конца года две трети газопровода «Сила Сибири»