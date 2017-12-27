"Я буду биться до конца": Экс-владелец фабрики "Меньшевик" в Москве открыл стрельбу и забаррикадировался в здании

СЕГОДНЯ 10:33 2017-12-27T13:59:54+03:00

Стрельба на фабрике Меньшевик : прямая трансляция. Экс-владелец фабрики Меньшевик в Москве открыл стрельбу и забаррикадировался в здании. Смотрите прямую трансляцию с места ЧП.

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Сотрудники полиции дежурят у здания фабрики "Меньшевик" на Илловайской улице в Москве. Стрельбу в здании открыл бывший директор предприятия, который в ходе конфликта застрелил охранника предприятия. Несколько человек ранены.

По предварительным данным, стрельбу открыл бывший директор фабрики "Меньшевик".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Илья Аверьянов все еще воружен и находится в здании. Радиостанции Business FM удалось связаться со стрелком по телефону:

«...У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально».

Полиция оцепила вход на территорию фабрики.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633644" frameborder="0"></iframe> Полиция опровергла данные о захвате заложников на фабрике «Меньшевик».В столичном главке МВД опровергли информацию о захвате заложников на территории фабрики «Меньшевик».

Территория оцеплена полицией. СК возбудил уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633635" frameborder="0"></iframe> Стрельба на фабрике «Меньшевик»: что известно на данный момент.Экс-владелец кондитерской фабрики «Меньшевик» устроил стрельбу на территории предприятия. Один человек погиб. Стрелок забаррикадировался и продолжает оказывать сопротивление полиции.

ВЗГЛЯД ОЧЕВИДЦА

"Фабрика уже год опечатана"

По соседству со зданием «Меньшевика» находится Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки - здесь живут бездомные и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. У оцепления стоит 47-летняя Галина Коновалова - она с 2009 года время от времени живет в этом центре. Рассказывает, что около 10 часов вышла с территории в поликлинику. Все ещё было тихо...

- А потом мне муж позвонил. Сказал, что на фабрике стрельба! Муж - инвалид-колясочник. Он выехал в курилку. И вдруг - выстрелы. Говорит, что из окон выпрыгнули два таджика и изо всех сил бросились наутёк через забор.

Вид на комплекс зданий кондитерской фабрики "Меньшевик", где сегодня произошла стрельба.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- На фабрике таджики работают?

- Нет, фабрика больше года назад опечатана. Приходили судебные приставы, опечатали двери. А мигранты там жили нелегально - через окна, наверное, забирались.

- Что говорит муж?

- Он видел этого мужчину, бывшего директора. Говорит в руках у него была «Сайга».

- Что происходит сейчас?

- Муж звонит каждые десять минут. Говорит, страшновато. Охрана центра заперла дверь. Никого не выпускают. Сейчас выстрелов не слышно. Наверное, полиция ведёт переговоры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633649" frameborder="0"></iframe> Стрельба на фабрике «Меньшевик»: съёмка с дрона.Ситуацию на фабрике «Меньшевик», где этим утром была открыта стрельба, взял под контроль прокурор Москвы. Стрелок всё ещё скрывается в здании завода. Корреспондент «КП» снял место ЧП с воздуха.

По словам сотрудников центра, которые из-за ЧП не успели попасть на рабочие места, в их здании сейчас находится около семисот человек.

Стрельба на фабрике Меньшевик в Москве.

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