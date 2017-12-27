Прокуратура Москвы о ситуации на фабрике «Меньшевик»: «Аверьянов неоднозначный человек, с проблемами в бизнесе»

27 Дек. 13:45 2017-12-27T13:44:17+03:00

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Бывшая кондитерская фабрика «Меньшевик» на Иловайской улице в Москве до сих пор оцеплена полицией. В настоящее время там находится вооруженный экс-директор Илья Аверьянов, который уже убил охранника. В здании находятся еще несколько человек. По некоторым данным, это мигранты, которые жили там нелегально. Сама фабрика уже около 1,5 лет не работает. Илья Аверьянов утверждает, что фабрику у него забрали незаконно. Он обращался в суд, прокуратуру, но результат был не в его пользу.

О том, что экс-владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов несколько раз обращался с заявлениями, в прокуратуре Москвы отрицать не стали.

- Прокурор города взял под свой контроль ситуацию на фабрике «Меньшевик». Сейчас все документы по данной фабрике будут снова рассмотрены, - подтвердил «Комсомольской правде» официальный представитель ведомства Александр Куренной. – Ранее экс-владелец фабрики обращался в прокуратуру, мы отправляли материалы для повторного рассмотрения для возможного возбуждения уголовного дела.

Также в прокуратуре сказали, что Аверьянов неоднозначный человек, у него были проблемы в бизнесе. Заявления он писал и в прокуратуру, и в полицию. Жаловался, что у него отнимают бизнес. Акцентировал на том факте, что у него восемь детей, которых нужно содержать. Однако доказательств, что против него совершаются мошеннические действия, пока нет. Тем временем Аверьянов снова и снова писал заявления в прокуратуру и материалы по фабрике отправлялись (согласно законодательству) на повторную проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633635" frameborder="0"></iframe> Стрельба на фабрике «Меньшевик»: что известно на данный момент.Экс-владелец кондитерской фабрики «Меньшевик» устроил стрельбу на территории предприятия. Один человек погиб. Стрелок забаррикадировался и продолжает оказывать сопротивление полиции.Александр РОГОЗА

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