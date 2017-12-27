Почему Никита Хрущев хотел закрыть Тимирязевку

СЕГОДНЯ 12:30 2017-12-27T12:31:39+03:00

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Изучать историю Тимирязевки нам по-прежнему помогает книга заведующего кафедрой истории академии, доктора исторических наук Александра Оришева «РГАУ-МСХА имени Тимирязева: Университетские легенды». Перелопатив немало материалов, автор нашел весьма любопытную информацию о жизни Тимирязевки. Но прежде чем окунуться в увлекательное чтение, немного вспомним историческую хронологию.

1950 год - Тимирязевская сельско-хозяйственная академия получила статус ведущего аграрного вуза страны. Был расширен штат преподавателей, введены именные стипендии для студентов. Особое внимание уделялось обучение в аспирантуре.

1965 год - Академия была награждена орденом Трудового Красного Знамени

1988 год - на базе академии, как сообщает сайт вуза, было создано учебно-методическое объединение по агрономическому и агроэкономическому образованию для координации действий вузов по разработке и совершенствованию государственных профессиональных программ высшего образования, мониторингу его качества, совершенствованию кадрового и методического обеспечения.

1994 год - ТСХА была преобразована в государственное образовательное учреждение «Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева» (МСХА).

1998 год - на базе военной кафедры открыт факультет военного обучения.

2001 год - принят новый устав академии, в котором сказано, что вуз реализует образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки и специальностей, осуществляет подготовку и переподготовку, повышение квалификации научных и педагогических работников, руководящих кадров и специалистов АПК, выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по аграрным и смежным с ними наукам, осуществляет информационно-консультационную деятельность в АПК, является ведущим научным и методическим центром в аграрном секторе России.

2005 год - к МСХА была присоединена Высшая школа управления агропромышленным комплексом .

2005 год - вуз получил новый аккредитационный статус и переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева).

2008 год - указом Президента РФ университет включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

ФАКТ 1. УБРАТЬ МЕТЕОРОЛОГА

Целых 37 лет профессор, доктор физико-математических наук Витольд Виткевич возглавлял кафедру метеорологии в Тимирязевке. И как пишет Александр Оришев, «было время, когда по метеорологическим прогнозам этого неординарного ученого жила вся столица». Надо сказать, что тогда Витольд Игнатьевич не имел никакого отношения к Тимирязевской академии. И угораздило как-то метеоролога Виткевича предсказать на 1 мая хорошую солнечную погоду, а но как на зло пошел дождь со снегом, который очнеь сильно омрачил демонстрацию трудящихся на Красной площади, и подпортил настроению стоявшему на мавзолее Иосифу Сталину. Разгневавшись, тот приказал - «убрать этого метеоролога». Виткевича чуть было не убрали буквально, но вождь пришел в себя, согрелся и распорядился всего лишь уволить ученого. Так новым местом работы Виткевича стала Тимирязевская академия.

Витольд Виткевич стал профессором Тимирязевки благодаря Иосифу Сталину.

Историк Оришев описывает несколько курьезных случаев, связанных с деятельностью Виткевича в Тимирязевке.

Случай 1. «Со студентами был строг, успешно сдать ему экзамен считалось подвигом. Слушая экзаменуемого, профессор никогда не смотрел тому в лицо, предпочитая разглядывать ноги студента или мебель в аудитории. Но однажды среди студентов нашелся один, который очень неплохо знал метеорологию и сдал ее на «отлично». Тут же подошли товарищи и предложили сдать еще раз, только теперь за них. Благо, что профессор на лицо не смотрит. Однако они упустили, что Виткевич всегда подмечал детали. Как ни в чем не бывало молодой человек, взял билет, подготовился, и уже было собрался начать доклад по билету, как его прервал грубый голос педагога: «Молодой человек! Кого Вы хотели обмануть? Эти туфли мне сегодня уже раз сдавали!»

Случай 2. «За свою строгость экзаменатор Виткевич однажды поплатился. Пострадавшие на экзамене студенты организовали профессору «сюрприз». Курьер доставил ему странную объемную посылку. В ней оказался гроб и венок с соболезнованиями. После случившегося Витольд Игнатьевич еще долго не мог прийти в себя».

ФАКТ 2. ХРУЩЕВ И АКАДЕМИЯ

Никита Хрущев был уверен, что Тимирязевскую академию нужно закрыть. В крайнем случае расформировать или сократить и вывезти за пределы столицы. «В течение двух лет студенты не принимались на первый курс, - пишет Александр Оришев. - Многие преподаватели были уволены».

Со слов историка, «причины конфликта между академией и Хрущевым называют разные. Согласно одной из версий гнев советского лидера вызвала статья двух профессоров Тимирязевки «О системе земледелия». Дело в том, что Никита Сергеевич резко выступал против травопольной системы, решив «осчастливить» страну кукурузой. Авторов статьи он заклеймил как «горе-ученых». «Нечего по асфальту пахать», – безапелляционно заявил советский лидер.

Была и другая версия: поговаривали, что Никита Сергеевич мстил академии за то, что та отказала ему в выдаче диплома о высшем образовании. Правда это или нет судить трудно, но в 1960-е гг. многим хотелось в это верить».

В книге «Никита Хрущев. Реформатор» Сергей Хрущев пишет, что его отец «порывался перевести академию поближе к земле, но натыкался на ожесточенное сопротивление профессоров и студентов». К слову, академия и по сей день умеет стоять на своем.

Хрущев хотел перенести вуз в подмосковный совхоз, но ничего не вышло. Перевод грозил бюджет баснословными тратами - более четырех миллионов рублей. В итоге Никита Сергеевич махнул рукой: «А ну ее, эту академию, пускай пока остается на месте, а дальше видно будет».

ФАКТ 3. КУЗНИЦА ЛАУРЕАТОВ

Снова возвращаемся к книге Александра Оришева. «В 1970—1980-е годы академия достигла больших успехов в подготовке высокообразованных, востребованных обществом специалистов, развитии научных исследований, получивших широкое признание в СССР и за его пределами. Этому способствовали усилия профессоров и преподавателей университета, чей опыт, богатые традиции и новаторские подходы к обучению и воспитанию обогатили учебный процесс.

Десятки тимирязевцев удостоены звания лауреатов Государственной премии, избраны почетными членами зарубежных университетов и научных сообществ. Многие выпускники стали известными руководителями и специалистами производства, крупными учеными, государственными и общественными деятелями».

ФАКТ 4. ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

Как и было положено, в академии работала своя агитбригада, которая вместе с творческими коллективами вуза выезжала по городам и весям, пропагандируя сельско-хозяйственное образование. «Они выступили в 109 городах, радуя своим искусством жителей села и строителей БАМа, коллег из сельскохозяйственных вузов и моряков Тихоокеанского флота, выезжали с концертами в Болгарию, ГДР, Венгрию. Студенты видели республики Средней Азии и Прибалтики, Украину и Белоруссию, Забайкалье и Петрозаводск, различные области средней полосы, ударные комсомольские стройки».

ФАКТ 5. МЫ САЖАЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОГУРЦЫ

В московском регионе солнца всегда было мало. Это факт, который сподвиг тимирязевцев на подвиг. Почти 100 лет назад в академии впервые вырастили огурцы с помощью искусственного света. Хотя до той поры считалось, что они могут расти только под воздействием солнечных лучей. Любопытно, что ученые получили несколько урожаем таких огурцов и они ни вкусом, ни цветом, ни запахом не отличались от своих «природных сородичей».

ФАКТ 6. ТАК ВОТ КАКОЙ ТЫ, ЧЕЛОВЕК РАССЕЯННЫЙ

Эта совершенно потрясающая история изложена в книге Александра Оришева. Служил в Тимирязевке профессор, основоположник органической химии в нашей стране Иван Алексеевич Каблуков. Его по сей день называют ходячим анекдотом. Причиной тому его феноменальная рассеянность.

Профессор Иван Каблуков - прототип человека рассеянного в исполнении Самуила Маршака.

***

Очевидцы сообщали, что одной ногой Каблуков шел по мостовой, а другой по тротуару и жаловался вполне серьезно: «Что-то захромал, знаете».

***

Однажды Каблуков явился в студенческую аудиторию в обуви разного цвета. На правой ноге ученого был ботинок черного цвета, на левой – красного. «Иван Алексеевич, а у Вас ботинки разные», – не забыли указать на досадную оплошность студенты. И профессор исправил ошибку. Через некоторое время он, переобувшись, вновь предстал перед аудиторией. Однако в этот раз ботинок черного цвета был у него на левой ноге, а красный на правой.

***

Профессор Каблуков проживал в 6 корпусе, здесь же проводились занятия. Накинув на себя белый халат, а так было принято в те годы, Иван Алексеевич встал за кафедру. Однако забыл важную деталь гардероба: на профессоре отсутствовали брюки.

***

Этот случай похож на фантастику, но тем не менее очевидцы утверждают, что так все и было. Каблуков надевал в дождливую погоду галоши. Как-то, войдя в трамвай, он нашел свободное место и удобно расположившись, решил на какое-то время разуться. Через 5—6 минут он взглянул на лежавшие внизу галоши и с удивлением произнес «чьи это?». Пассажиры молчали. И тогда профессор поступил самым решительным образом: на первой же остановке вышвырнул галоши через дверной проем на улицу. Придя на лекции, он усердно пытался понять куда могла деться его обувь.

ФАКТ 7. ЦВЕТИ, ЛЮБИМАЯ СТОЛИЦА

В послевоенную эпоху в Москве особое внимание уделяли городскому озеленению. Не удивительно, что студенты Тимирязевки принимали в этом самое активное участие. Так, например, «в 1948 году, отмечая 10-летие со дня проведения первой академической конференции ВЛКСМ, комсомольцы академии явились застрельщиками зеленого строительства в Москве, выполнили большую работу по озеленению столицы, высадив около 50 тысяч деревьев и кустарников».

ФАКТ 8. СТРОЙОТРЯДЫ

И это движение не прошло мимо Тимирязевской академии. С 1960-х годов студенты помогали убирать урожай, работали трактористами, комбайнерами. А позже принимали участие в строительстве. Попасть в стройотряд было непросто. Конкурсный отбор начинался задолго до начала летнего семестра. Главными критериями были успеваемость и активная общественная работа.

ФАКТ 9. НЯНЯ ДЕТЕЙ ИОСИФА СТАЛИНА

Николай Петрович Бычков был биологом, кандидатом наук, профессором академии. Но была у ученого одна тайна, истинное происхождение которой вряд ли удастся установить. «Дело в том, что Александра Андреевна – мать Николая была няней детей Сталина, - пишет Александр Оришев. - И одно время вождь якобы увлекся этой женщиной. Плодом этих, отнюдь не платонических отношений, стало рождение Николая. Так или иначе, но многие отмечали внешнее сходство Николая Петровича с Иосифом Виссарионовичем».

Семейное захоронение Бычковых на Новодевичьем кладбище.

ФАКТ 10. ИДА КАЛИНИНА И ЕЕ КУЛЬТУРЫ

Ида Павловна Калинина – почетный гражданин Алтайского края, профессор, академик Россельхозакадемии, бывший руководитель НИИ садоводства Сибири имени М.А.Лисавенко. Она окончила академию в 1951 году и, как пишет историк Оришев, добилась впечатляющих успехов на ниве селекции плодово-ягодных культур. Только представьте, под руководством Иды Павловны, были выведены и переданы на Госсортоиспытание 243 сорта 12 плодовых и ягодных культур. Она является автором 162 сортов яблони, груши, сливы, вишни, облепихи, смородины, малины, жимолости, калины, земляники.

Ида Калинина - автор уникальных сортов плодово-ягодных культур.

Талант и профессионализм Калининой были столь высоки, что в 1986 году Ида Павловна участвовала в работе 41-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ее имя внесено в Международный биографический справочник выдающихся ученых XX столетия с вручением серебряной медали и диплома (Кембридж, Англия, 2000).