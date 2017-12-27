Врачи вынуждены ввести Олега Табакова в искусственную кому

СЕГОДНЯ 12:31 2017-12-27T12:36:10+03:00

Изменить размер текста: A A

За здоровье артиста сейчас проводятся молебны во многих храмах Москвы. Поклонники таланта актера надеятся, что Олег Павлович сможет справиться с болезнью, как удавалось ему это раньше. Но сегодня утром источник в медицинских кругах сообщил, что врачи вынуждены были ввести руководителя МХТ им. Чехова в искусственную кому или в состоянии медикаментозной седации. Это была необходимая мера. Если состояние человека не улучшается долгое время, специалисты прибегают к искусственной коме, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов.

Напомним, Олега Табакова экстренно госпитализировали в конце ноября. Причем всенародно любимый артист сразу попал в реанимацию.Из-за тяжелой болезни Олега Павловича спектакли с его участием в МХТ им. Чехова пришлось отменить. Через пару дней после госпитализации Табаков перенес экстренную операцию, ему провели трахеостомию, чтобы подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Но спустя неделю артист уже мог дышать самостоятельно, и передвигаться по палате.

Супруга артиста Марина Зудина и родные регулярно навещали актера в больнице. С прессой близкие Олега Павловича решили не общаться.

К слову, в сентябре Олегу Павловичу стало плохо за несколько минут перед началом спектакля «Чайка», где он играл одну из главных ролей. Табаков почувствовал острый приступ боли. Коллеги актера вызвали «скорую помощь». Но несмотря на рекомендации врачей, Олег Павлович отказался от госпитализации. Он потребовал, чтобы медики сделали ему укол обезболивающего. Задержавшись на 20 минут, народный артист вышел к публике и полностью отыграл свою роль, ни разу не пожаловавшись на самочувствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Олег Табаков болен сложной деструктивной пневмонией

Вот уже больше недели «Комсомолка», как и все поклонники Олега Табакова, переживает за любимого актера. Напомним, что с 27 ноября 82-летний Олег Павлович находится в Первой градской больнице. Из-за того, что в МХТ, худруком которого много лет работает актер, о состоянии здоровья Табакова ничего не говорили, утверждая, что он находится на плановом обследовании. (подробности)