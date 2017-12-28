Дневник трижды мамы: “Чувствую себя астронавтом, оказавшимся на одном сломанном корабле с инопланетной формой жизни”

СЕГОДНЯ 09:00 2017-12-27T19:15:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Читать Часть двадцать вторую Часть двадцать первую, Часть двадцатую, Часть девятнадцатую, Часть восемнадцатую, Часть семнадцатую, Часть шестнадцатую, Часть пятнадцатую, Часть четырнадцатую, Тринадцатую часть, Двенадцатую часть, Одиннадцатую часть, Десятую часть, Девятую часть, Восьмую часть, Седьмую часть, Шестую часть, Пятую часть, Четвертую часть, Третью часть, Вторую часть, Первую часть и Вступление

***

Наш сегодняшний поход в садик был сродни переходу через Альпы. Двор оказался неочищенным. Коляска встала колом. Толкаю - проскальзываю. Развернула, начала рывками тянуть на себя. Дети хохочут. Я пыхчу – силовую тренировку на голодный желудок я себе не заказывала! 50 килограммов рвать не намеревалась совершенно. К середине двора с меня ручьями тек пот. Остановилась, перевести дыхание. Заодно поразмыслить о тщете всего сущего и о положительных аспектах жизненной позиции «чайлдфри».

Сжалился мимо пробегавший молодой человек: взялись каждый за ручки и доволокли коляску до дороги. 25 кило на каждого значительно легче.

Сдала детей. Пошла домой. Все время потратила на домашнее задание - считала рацион для мужчины 25 лет, который есть не хочет, а мышцы наращивать - очень даже. Тяжела доля нутрициолога.

Очнулась за полчаса до времени Х - побежала проверять, не почистили ли двор. Чуда не произошло. Поскакала, не помня себя, за коляской в садик. Забрала, дотолкала по сугробам до дома, сложила, припарковала в подъезде. Пот опять ручьями. Через 15 минут побежала за детьми, прихватив рюкзачки-поводки.

Забирала малышню с прогулки. Двое, увидев меня, обрадовались, кинулись навстречу. А Ванечка только голову из сугроба приподнял, прошамкал приветственное слово набитым ртом и погрузился обратно в снег. Воспитательница развела руками: «Ничего с ним поделать не можем! Ест снег как не в себя!». Насилу вынула ребенка, пока он не вымерз в сугробе, как мамонт. Нацепила на сопротивляющегося мальчика рюкзак с поводком. Тронулись. Я - еще и умом. Мелкота через каждый метр падала – мокрый снег. Поводок не дает такого уверенного хвата, как рука, увы. Когда дети не падали, они отвлекались буквально на все! Особенно на дороге. Трактор произвел фурор. Я материлась, едва не плакала, рычала. Мимо народу шло - тьма! Улыбались, смеялись, тыкали пальцем. Я их понимаю, у меня всегда недостаточно несчастный вид и помощи просить я стесняюсь. Последние три метра до подъезда Федя с Ваней ехали на пузе. Хорошо, что снежок чистый! Остались довольны.

К моменту, как мы дошли до квартиры, у меня уже тряслись руки, коленки и второй подбородок. А до садика всего-то метров двести максимум! Зато дома все немедленно уснули. Включая меня.

***

Приказали завтра прийти в детский сад нарядными - новогодний утренник. Что я нашла в закромах: смокинг с кнопками в промежности, костюм оленя, костюм Деда Мороза. Думаю теперь, как распределить среди потомства. По всему выходит, что смокинг более всего подходит Маргарите. Жаль, что костюм оленя только один – парням было бы в самый раз для законченного образа нашего феерического трио. Дилемма.

Детский новогодний смокингФото: Анастасия АКСЯНОВА

В итоге Оленя с Dead Morozom решено было пока на публику не выпускать. Чудом нашла в кладовке три пары белых колготок от разных детей, мне незнакомых. Ванадий оказался наименее нарядным, но как всегда - самым веселым. Танцевать еще дома начал. Теодор рыдал, заливая манишку горючими слезами, потому что для фотографирования пустышку отняли, и все вокруг сразу смерть и тлен.

Теодор рыдал, заливая манишку горючими слезамиФото: Анастасия АКСЯНОВА

Фотографировать невозможно - разбегаются кто куда. Ощущаю себя персонажем сериала “Бесстыдники”. Гибридом Фрэнка и Фионы. С одной стороны – вся воплощение материнской любви и заботы. А с другой – так хочется надраться и проснуться в Мексике.

На утренник нас не пустили. Да мы и не рвались – дома дел полно. Детей нам в результате подменили. Выдали вместо нарядных младенцев чумазоидов - сопли пузырями. Подарков дали, но они все для сознательных людей от трех лет, а не для тех, кто ватные диски пытается есть. Пришлось спрятать все в кладовку – через пару лет сюрприз будет. Рита, говорят, танцевала со всеми вместе, хохотала.

Маргарита после бала. То есть утренникаФото: Анастасия АКСЯНОВА

Мальчики сначала хотели елочку разъяснить, но потом как-то отвлеклись на всеобщую вакханалию. Воспитательницы и заведующая очень наше трио хвалили за то, что они им все мероприятие не сорвали. Дома мелкота окончательно перемазалась мандаринами, после чего откланялась спать.

Мелкота перемазалась мандаринамиФото: Анастасия АКСЯНОВА

Ну, с почином нас! Мы все теперь вполне светские люди.

***

С утра Ванечка крайне оживился, едва открыв глаза. Громко крикнув "Симпозиум!", десятикилограммовый человек устремился в сторону коридора. Ага - воротца остались открыты с ночи. Невиданное дело! Настолько, что Иван вспомнил слово, которое не знал. Канал в ноосферу у ребенка открылся от изумления.

***

Маргарита говорит. Много. Эмоционально. С выражением. Ничего непонятно. Щипает, кусает, лупит наотмашь - за непонимание и тупость родительскую. Чувствую себя астронавтом, волею случая оказавшимся дрейфующим в глубоком космосе, на одном сломанном корабле с инопланетной формой жизни. За бортом - только смерть. Выхода нет - только учиться друг друга понимать. Чтобы однажды услышать, что я ничего не смыслю в жизни.

***

Один подарок от садиковского Деда Мороза мы все-таки распаковали: острую кишечную инфекцию. Как назло, фонтанировать дети начали именно тогда, когда Харизмыч на работе. Выручило меня, в очередной раз, то, что инкубационный период у троих детей всегда немножечко разный. Тем не менее, за четыре часа, пока тошнило Ритуна, я насобирала две полные стиральные машины перепачканного белья. Одновременно с попытками утешить рыдающую девочку, я отчаянно телеграфировала папке в телефон «Катастрофа ТЧК Схожу ума ВСКЛ ЗНК Срочно домой ТЧК Федора тоже неудержимо рвет на родину ТЧК». Харизмыч пытался было отмазаться тем, что подмены на работе нету, мол, на нем все только и держится, но мое кун-фу оказалось сильнее. Кратко, но емко я описала отцу семейства дальнейшие перспективы клана Аксяновых в случае острого маминого умопомешательства. Через пару часов силы МЧС в лице Ивана-старшего прибыли в полной боевой готовности.

Силы МЧС в лице Ивана-старшего прибыли в полной боевой готовностиФото: Анастасия АКСЯНОВА

Всю ночь боролись со стихией. Справились. И через сутки свалились по очереди сами. Чтобы как-то разнообразить быт, вызывали мне “скорую”. Для запертой на два года в четырех стенах женщины – целое приключение! Старый год, уходи. Прошу. Сжалься!

Макароны - это святое. Даже в не вареном видеФото: Анастасия АКСЯНОВА

Продолжение следует.

Читать Часть двадцать вторую Часть двадцать первую, Часть двадцатую, Часть девятнадцатую, Часть восемнадцатую, Часть семнадцатую, Часть шестнадцатую, Часть пятнадцатую, Часть четырнадцатую, Тринадцатую часть, Двенадцатую часть, Одиннадцатую часть, Десятую часть, Девятую часть, Восьмую часть, Седьмую часть, Шестую часть, Пятую часть, Четвертую часть, Третью часть, Вторую часть, Первую часть и Вступление