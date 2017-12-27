Реклама сельди иваси вошла в число самых популярных роликов Youtube

27 Дек. 18:15 2017-12-27T18:31:54+03:00

Всего за сутки наивный мультфильм набрал более 500 тысяч просмотров

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Что такое генетическая память? Это история селедки иваси, которая 25 лет назад в стране была самой популярной рыбой (потом она ушла от наших берегов). И вот спустя четверть века иваси возвращается на прилавки магазинов. На новом витке возвращение ознаменовалось триумфом в интернете - в среду, 27 декабря, в раздел на Youtube «В тренде» попал рекламный ролик «Это Иваси, капитан!» от компании Доброфлот, набравший всего за сутки более полумиллиона просмотров.

Чем именно потряс воображение пользователей ролик - неизвестно.

- Кто роднее, чем тунец? - интересуется мультипликационный герой. - Кто вернулся, наконец? Какую сардину селедкой назвали? По кому мы так сильно скучали?

И после каждого вопроса хор банок с консервами рефреном залихватски выдает:

- Иваси-Иваси.

Воспоминания о «вкусе детства» и качестве продукта настолько мощные, что художественная ценность видео уже дело второстепенное, работают эмоции.

Обратим внимание, что реклама попала в раздел видеохостинга, куда отбирают ролики, набравшие максимальное количество просмотров за 10-16 часов...

Пока мы писали заметку еще 40 тысяч посетителей Youtube посмотрели видеоролик.