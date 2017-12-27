Григорий Гладков: Прах Шаинского должен покоиться в российской земле

27 Дек. 20:00 2017-12-27T20:39:51+03:00

Композитор, ученик и друг Владимира Яковлевича считает, что это долг перед композитором страны, выросшей на его песнях

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Последние 10 лет своей жизни Владимир Шаинский вместе с третьей женой Светланой и дочерью жил в американском Сан-Диего. Там и скончался в 92 года. Супруга автора лучших песен нашего детства уже заявила, что тело композитора будет кремировано, а она готова перевезти прах мужа в Москву, если от властей поступит предложение об этом. Композитор Григорий Гладков, автор музыки к мульфильмам «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», друг маэстро, считает, что государству необходимо найти деньги, чтобы похоронить Владимира Шаинского на родине.

- Его уход из жизни - великая утрата для нашей страны, для нашей культуры, для детского жанра. Но он оставил такое наследие, что его хватит, может быть, не на одно столетие, - считает Геннадий Гладков. - Родственники готовы перевезти прах Владимира Яковлевича в Россию, теперь слово за государством: найдет ли оно средства, чтобы похоронить величайшего детского композитора. Музыка Владимира Яковлевича по востребованности - номер один в нашей стране.

Владимир Яковлевич всегда говорил, что он не иммигрировал, - объясняет Гладков. - Он сказал: «Я - москвич, просто сменил дачу». Один раз он по пробкам ехал 7 часов на свою любимую дачу в подмосковном Кратово, поэтому шутил, что то же время тратит и в самолете. Владимир Яковлевич мечтал жить у моря, он - один из первых, если не первый дайвер в стране. А так у него осталась московская прописка. Родина-то в душе, в сердце.

По словам Григория Гладкова, композитор находился в больнице еще с сентября.

- Я с ним общался все эти годы, в сентябре был в Сан-Диего, но не решился зайти к нему в больницу, боялся, что он меня просто не узнает… Он прожил долгую жизнь, благодаря тому, что всегда занимался спортом. Ходил босиком по снегу, постоянно отжимался, подтягивался. Бывало, идешь с ним и он резко: «Падаем и отжимаемся». Падал, отжимался и заставлял всех делать тоже самое. Все время спорт был рядом с ним. Он прожил замечательную жизнь и воплотил свою детскую мечту — умер на берегу океана. Давайте достойно похороним его на родине!

КСТАТИ

Лев Лещенко готов взять на себя все хлопоты

Вопрос, где будет похоронен знаменитый композитор, остается открытым. С одной стороны, семья вроде бы не против, чтобы его тело перевезли из Америки в Москву. С другой, родные ждут, что к ним кто-то обратится с этим предложением. Но кто? В подобных случаях обычно происходит наоборот: родственники просят помочь в организации похорон в России. О своей готовности стать «локомотивом», который от имени семьи обратится к властям, сообщил народный артист России Лев Лещенко.

- Для этого нужно понимание, желает этого Светлана, вдова Владимира Яковлевича, или нет, - сказал «КП» Лев Валерианович. - Ко мне никто из родственников пока не обращался. Если будет их решение, тогда начнем действовать, через консульство, по всем административным каналам.

МНЕНИЕ

От улыбки было всем светлей...

Евгения КОРОБКОВА

Год добирает. За одну неделю мы лишились двух гениев. 24 декабря ушел из жизни гений лингвистики Андрей Анатольевич Зализняк. Сегодня - не стало гения музыки Владимира Шаинского.

Автор изумительных, простых, как «Дощечка» песен. Напеть их может каждый. А вот создать - мог один он. (подробности)