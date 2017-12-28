2017-12-28T16:59:06+03:00
Общество

«Терминал Астафьева» в Приморье переселит первые три семьи из аварийных бараков

Уже в январе люди с маленькими детьми переедут в комфортные и благоустроенные квартиры
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Ольга Шарафутдинова до сих пор не верит, что будет жить в современной квартире со всеми удобствами.Ольга Шарафутдинова до сих пор не верит, что будет жить в современной квартире со всеми удобствами.
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По-настоящему сказочный подарок получили три семьи, проживающие в аварийных бараках на мысе Астафьева в Находкинском городском округе Приморского края в преддверии Нового года. Компания «Терминал Астафьева» приобрела для них новые просторные квартиры в рамках основанной на государственно-частном партнерстве программе переселения из аварийного и ветхого жилья на период до 2020 года. 26 декабря первые счастливчики подписали соглашение с компанией о передаче квартир.

Стоить отметить, что люди получили возможность самостоятельно выбрать себе место жительства и квартиры. Две семьи захотели остаться в микрорайоне "Мыс Астафьева", а одна переедет в п. Врангель на ул. Рыбацкую. Помимо улучшения условий проживания, всем семьям еще и существенно увеличили площадь квартир. Так, семья Карпачевых из квартиры площадью 44,2 кв. м. переедет в жилье общей площадью 65 кв. м. Остальных жителей аварийных бараков поэтапно будут переселять в течение ближайших двух лет.

На протяжении многих лет люди добивались признания своего барака постройки 1940-х годов аварийным. Обращались в разные инстанции, даже писали письма в прокуратуру и в федеральные органы власти. Однако вопрос не решался. В прошлом году жалобы проигнорировали и барак «забыли» включить в федеральную программу по расселению. В марте этого года жильцы домов в районе "Мыс Астафьева" с просьбой помочь с переселением обратились в ОАО "Терминал Астафьева". По инициативе предприятия была организована экспертиза проблемных домов, которая и признала их аварийными. Затем определи список квартир и началась процедура покупки.

Будущие новоселы признаются, несмотря на все гарантии, они до конца не верили в эту историю.

- В наших бараках нет никаких условий для жизни. У нас общая кухня, туалет - в 150 метрах от дома, но не домик типа «клозет», а открытое пространство. Личную гигиену соблюдаем при помощи тазов с водой. Чтобы летом принять душ, мы мастерили своего рода баню, в которой мылись по очереди. Когда в полном отчаянии мы обратились в ОАО "Терминал Астафьева", не ожидали, что нашу беду так воспримут – на самом серьезном уровне. Я до сих пор не верю в это! Заживем как люди! Вы не представляете, какое это счастье искупать ребенка в теплой ванне и иметь свой туалет в квартире, - рассказала мама двоих детей Ольга Шарафутдинова.

Исполнительный директор Александр Ганин, руководитель представительства "Народной экспертизы" Владимир Михайленков и заместитель главы Находки Михаил Петров показали успешный пример слаженной работы бизнеса и органов власти

Исполнительный директор Александр Ганин, руководитель представительства "Народной экспертизы" Владимир Михайленков и заместитель главы Находки Михаил Петров показали успешный пример слаженной работы бизнеса и органов власти

Исполнительный директор ОАО "Терминал Астафьева" Александр Ганин отметил, что в первую очередь переселять в новые квартиры будут те семьи, у которых есть маленькие дети.

- Понимая всю социальную ответственность, которая лежит на нашей компании, мы еще весной этого года встретились с жильцами микрорайона Мыс Астафьева и организовали экспертизу проблемных домов, которая и признала их аварийными. В дальнейшем вместе с общественной организацией «Народная экспертиза» мы начали процедуру приобретения жилья. В будущем году мы продолжим реализацию этой программы. На очереди – еще несколько семей этого проблемного дома, - отметил Александр Ганин.

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева, которой 5 декабря в приемной общественной организации «Народная экспертиза» жители микрорайона пожаловались на плачевное состояние их жилья, взяла ситуацию на контроль и отметила позитивный пример слаженной работы бизнеса и органов власти.

- Ровно три недели назад мы обсудили с жителями эту острую проблему и уже первые три семьи подписали договор. Считаю, что это успех - ведь обычно такие вопросы растягиваются на долгие годы. Это и есть пример слаженной работы бизнеса, администрации и общественности. Как мне сообщило руководство «Терминала Астафьева», по плану программа будет рассчитана на 3 года – с 2017 по 2020. Надеюсь, что ее реализация будет проходить без задержек и с учетом мнения жителей, - подытожила сенатор.

Отметим, что программа, принятая «Терминалом Астафьева», рассчитана на период до 2020 года. Ее итогом станет качественное улучшение жилищных условий для семей Приморья, живущих в отдаленном микрорайоне Астафьева. Поэтапное решение этой острой социальной проблемы будет проходить на площадке общественной организации «Народная экспертиза», которая станет связующим звеном между жителями и стивидорными организациями Находкинского городского округа.

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