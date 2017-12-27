Сын Жанны Фриске забыл родных и не узнал собственную бабушку

СЕГОДНЯ 00:53 2017-12-27T13:45:14+03:00

Жанна Фриске ушла из жизни в июне 2015 года. Но до сих пор ее близкие не могут найти общий язык. Фото: Олег Дьяченко/TASS

Четырехлетний Платон на новой встрече с матерью певицы вел себя с ней как с чужой

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В декабре юристы семьи Жанны Фриске добились очередной встречи клиентов с сыном певицы. Напомним: Платону сейчас 4 года, он живет со своим отцом - телеведущим Дмитрием Шепелевым. По суду Шепелев обязан разрешать семье Фриске раз в месяц видеться с ребенком. Но он постоянно находит причины переносить общение мальчика с родней. Предпоследнее свидание Платона с семьей его мамы прошло в сентябре - тогда мальчик общался с дедушкой Владимиром Фриске - отцом певицы.

«Смотрел безучастно»

После этого наступила долгая пауза. Шепелев сообщил, что Платон заболел. Потом по разным причинам переносил встречи. Наконец удалось договориться. Но свидание с внуком вызвало лишь слезы горечи у бабушки Оли, мамы Жанны Фриске.

...Встреча с Платоном была организована на детской площадке в одном из развлекательных центров Москвы. Место и время долго согласовывались. В итоге Владимир Фриске из-за нервного перенапряжения попал в больницу и по состоянию здоровья не мог приехать. У Натальи, сестры Жанны, в этот день была рабочая командировка, и она тоже не смогла присутствовать. На встречу с Платоном пришла одна бабушка, мама Жанны Фриске Ольга Копылова. Именно она первые два года жизни нянчила и кормила Платона.

dmitryshepelev Дмитрий часто выкладывает в соцсетях снимки, демонстрирующие, как весело он проводит время с Платоном...

Очевидцы рассказывают: когда Платон вошел на детскую площадку, он никак не отреагировал на свою бабушку. Словно она посторонний человек.

- Платон встал и зажался, словно был напуган, - рассказал «КП» один из юристов Владимира Фриске. - Когда бабушка приблизилась к внуку, он посмотрел на нее безучастно. Не сказал ни слова приветствия - показалось, что Платон вообще не понял, кто к нему подошел. Когда она обратилась к нему с ласковыми словами, протянув игрушку, мальчик отвернулся. Подарок не взял. Общения с ребенком не получилось. Платон вел себя напряженно - ни слова, ни полслова. Было понятно, что он просто не узнал родную бабушку. Это, конечно, не могло не ранить Ольгу Борисовну. Она была очень расстроена. Да и вся семья переживает.

Понятно, что надо чаще видеться с Платоном. Мы напишем жалобу в соответствующие органы с просьбой увеличить число встреч с ребенком, иначе происходит ущемление прав родных мальчика да и его самого.

Как предполагает семья Фриске, не исключено, что Шепелев даже не напоминает Платону о том, что у него есть другие бабушка и дедушка (помимо родителей Дмитрия). И хочет окончательно вычеркнуть родных Жанны Фриске из жизни сына.

dmitryshepelev Увы, семья Фриске лишена возможности также проводить время с внуком.

Шепелев подал в суд на пристава

- Мы не исключаем и того, что Шепелев может негативно настраивать Платона против родных, - рассуждают юристы семьи. - Не случайно ребенок спросил дедушку во время одной из встреч: «Когда ты вернешь деньги?» Дмитрий утверждает, что не возражает против встреч Платона с родными. Но его позицию мы поняли, посмотрев его же программу «На самом деле» на Первом канале. Она была посвящена бывшей снохе актрисы Татьяны Васильевой, которая не дает ей видеться с внуками. Шепелев сказал бывшей невестке Васильевой дословно следующее:

«Я сам нахожусь в подобном положении, когда мой ребенок вроде как должен общаться с теми людьми, с которыми я бы не хотел, чтобы они общались. Но в то же время я понимаю, почему я не хочу, чтобы это происходило, и выдвигаю свои условия. Мои условия - это спокойствие».

О чем он говорит? Бабушка Оля (мама Жанны) - очень спокойный и миролюбивый человек, никогда не допускающий эмоциональных всплесков. Но даже психологи подтверждают: дети быстро забывают тех, кого нет рядом...

Кстати, недавно Дмитрий Шепелев подал иск в суд на пристава, который наложил на него штраф в 5 тыс. руб. за то, что он уклонялся от организации свиданий Платона с родными. Сейчас идет судебное разбирательство.

Мама певицы Ольга Копылова нянчила внука первые два года.Фото: Евгения ГУСЕВА

ВОПРОС - РЕБРОМ

А где миллионы, собранные на лечение?

Напомним: в этом году по иску Русфонда суд первой инстанции вынес решение о том, что родители Жанны Фриске и ее сын Платон как наследник должны компенсировать фонду 21,6 млн. рублей. Эти деньги - часть суммы, собранной для лечения больной раком артистки. Отчитаться, на что конкретно пошли средства, родители певицы не смогли.

В ответ юристы семьи Фриске подали апелляцию в Мосгорсуд (он оставил решение без изменений), затем - кассационную жалобу. По мнению адвокатов, есть вновь открывшиеся обстоятельства - «ненадлежащая работа самого Русфонда».

Пока шли судебные разбирательства, приставы заблокировали счета должников. Эти действия были оспорены в суде, после чего счетами разрешили пользоваться.

- На них сейчас вообще нет денег, - замечают юристы семьи.

Таким образом, к концу года семья Фриске подошла с официальным долгом перед Русфондом, но с надеждой изменить ситуацию в свою пользу.

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