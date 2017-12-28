Что сбылось из предсказаний на 2017 год: Собчак отправляли в декрет, а она пошла в президенты

СЕГОДНЯ 00:12 2017-12-27T12:48:43+03:00

Известие о планах Собчак на президентство так потрясло питерского художника Александра Донского, что он сделал ей памятник: Ксения вверх ногами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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ЭКОНОМИКА

Пророк № 1

Яков Миркин, экономист, завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Экономист Яков МиркинФото: ru.wikipedia.org

Что предсказывал:

Известный экономист еще в начале 2017 года предупредил: не стоит рассчитывать на спокойствие и стабильность. Впрочем, как и ждать низких цен. Нужно искать новые возможности и способы сохранения того, что не потеряно (или уже приобретено).

«В гипнотическом трансе мы поверили в то, что рост цен будет 4% в 2017 году. Великий и ужасный Банк России обещает нам это. Но есть по меньшей мере два возможных сценария 2017 года, дающих новую вспышку инфляции:

- падение мировых цен на нефть, например, до 33 - 36 долларов за баррель при долларе 1,0 - 1,07 к евро с уходом рубля за 70 - 75;

- рост цен и тарифов, регулируемых государством, за пределы 4%».

Эффективность прогноза: низкая.

Пророк № 2

Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК.

директор Института стратегического анализа ФБК Игорь НиколаевФото: YouTube

Что предсказывал:

«Экономические перспективы 2017 года в значительной мере будут определяться тем, что президентские выборы в России становятся все ближе. Поэтому власти будут делать все, чтобы рубль не падал, цены не росли, реальные доходы населения не снижались, и т. п. С чем-то удастся справиться, с чем-то не очень. Структурный кризис, отягощенный внешними шоками, останется. Экономического роста по-прежнему не будет. Инфляция в районе 6,0 - 6,5%. В общем, год будет относительно спокойным. Деньги в резервах пока еще имеются, так что есть на что жить».

Эффективность прогноза: средняя.

Что получилось:

Кажется, наши эксперты перефразировали старую пословицу: хочешь подъема экономики - дай самый пессимистичный прогноз. На самом же деле 2017 год не стал таким уж страшным. Рост цен, по данным Росстата на начало декабря, составил 2,3%, что почти вдвое ниже аналогичного показателя 2016 года, когда он находился на уровне 5,4%. Цены на нефть впервые за 2,5 года поднялась до отметки в 65 долларов за баррель. Не исполнился и прогноз по поводу роста доллара и евро до 61 и 75 рублей соответственно. Правда, в этом году почти полностью исчерпан Резервный фонд. На 1 декабря в нем оставалось всего 995 млрд. рублей.

Еще один из итогов года - рекордно низкие для нашей страны ставки по ипотеке. Они опустились - нет, конечно, не до европейских показателей, но хотя бы стали ниже 10% годовых. В итоге за год, по оценкам, выдано ипотечных кредитов на 1,9 - 2 трлн. рублей (пока точно не подсчитали) - впервые за всю историю жилищных займов в России.

ПОЛИТИКА

Пророк № 3

Валерий Соловей, профессор МГИМО.

Профессор МГИМО Валерий СоловейФото: ru.wikipedia.org

Что предсказывал:

«Не верю в то, что на Украине начнется очередной майдан. Но если Евросоюз будет поглощен своими внутренними проблемами и склоняться в пользу позитивной ревизии отношений с Россией, то Москве дадут сигнал: Украина - это ваша сфера влияния. Тогда мы бы попытались дать понять Киеву, что заинтересованы в восстановлении экономических отношений, но они будут строиться на почве прагматики, а не историй о «братском народе».

В России нужно ждать крупных отставок среди губернаторов. Те главы регионов, которые занимают нижние места в рейтингах, - прямые претенденты на выбывание. Есть и губернаторы-ветераны, которых было бы неплохо заменить. Борьба с коррупцией продолжится, но громких посадок на уровне министров вроде дела Улюкаева больше не будет. Новых ярких политиков в России до 2018 года мы, скорее всего, не увидим. Но, я думаю, что массовое порождение новых политиков может произойти совершенно неожиданно для нас.

Что получилось:

Майдан попытался организовать и возглавить Саакашвили с примкнувшими к нему Тимошенко и Ко, но попытка, похоже, оказалась неудачной, несмотря на шумные задержания. До восстановления экономических отношений далеко (хотя уголь из Донбасса шел и идет на украинские заводы и ТЭЦ через Россию).

На политическом небосклоне в конце года вспыхнули две звезды: на либеральном фланге - Ксения Собчак, на левом фланге - директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, оба - потенциальные кандидаты в президенты страны. А ведь еще полгода назад ни один политолог в стране не видел этих имен в президентской гонке.

Губернаторских отставок оказалось предостаточно: 16 с начала года, причем 11 - за короткий осенний промежуток («замыкающим колонны» оказался псковский губернатор Андрей Турчак). Несколькими отставниками занялись следственные органы. Но нового громкого процесса вроде дела Улюкаева, получившего 8 лет строгого режима, за год и правда не возникло...

Эффективность прогноза: выше среднего.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Пророк № 5

Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств.

Директор Международного института новейших государств Алексей МартыновФото: ru.wikipedia.org

Что предсказывал:

«С уходом администрации Барака Обамы возникает определенная надежда, что рисков, связанных с политикой давления и попыткой изолировать Россию по ряду вопросов на международной арене, не будет». По словам Мартынова, есть шанс, что в 2017 году мир придет не только в Сирию, но и на весь Ближний Восток: «Те усилия, которые Россия предпринимала, в том числе и на внешней арене... дадут позитивные результаты в следующем году».

Что получилось:

Ядерной войны не случилось, но обострение все же произошло. Правда, не между США и Россией - ядерным кулаком решила погрозить КНДР. Последняя активно разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты и ядерные боеголовки, ссылаясь на угрозу со стороны США. Последнее испытание ракеты «Хвасон-15», которая предположительно может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, Северная Корея провела 29 ноября 2017 года, заявив, что теперь может наносить ядерные удары по всей территории США. На что Америка тут же пригрозила морской блокадой КНДР. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что даже один ракетный пуск со стороны КНДР может привести к глобальной катастрофе. Так что отчасти эксперт Захаров в своих прогнозах оказался прав. А вот слова Мартынова о потеплении отношений между двумя державами не сбылись. Запад снова продлил санкции против России. Но зато именно Россия сумела разгромить террористический ИГИЛ (запрещен в России) в Сирии и приблизить тот день, когда в этой стране наступит гражданское примирение.

Эффективность прогноза: средняя.

Пророк № 4

Михаил Захаров, политолог.

Политолог Михаил ЗахаровФото: facebook.com

Что предсказывал:

«Одним из внешних рисков остается обострение международной обстановки, вплоть до ядерной войны, - предполагал в конце 2016 года эксперт Михаил Захаров. - Россия настолько напрягла США, что единственным возможным ухудшением отношений может быть ядерная война. Я не считаю, что кто-то на это пойдет. Владимир Владимирович (Путин) нам говорил, что это может сделать только безумец. Будем надеяться, что этого не случится».

Эффективность прогноза: средняя.

ШОУ-БИЗНЕС

Пророк № 6

Мохсен Норузи, победитель десятой «Битвы экстрасенсов».

Победитель десятой «Битвы экстрасенсов» Мохсен НорузиФото: facebook.com

Что предсказывал:

Выходец из Ирана в январе 2017 года предрек Ольги Бузовой роман с новым мужчиной, а вот у ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова в этом году должен был родиться сын. В будущем Ксении Собчак экстрасенс увидел появление второго ребенка - дочки, а вот союзу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой сложиться, по мнению ясновидящего, все-таки было не суждено. Но особенно счастливым год должен был стать для Анны Семенович, которая во второй половине 2017 могла стать мамой, причем сразу двойняшек.

Что получилось:

Поражение по всем фронтам! Нового мужчины у Бузовой не появилось, более того, начинающая певица призналась, что за 14 месяцев у нее не было ни поцелуев, ни секса. Ее экс-супруг не стал отцом и в ближайшее время не планирует. Ксения Собчак вместо рождения второго ребенка двинула в президенты, а Бондарчук и Андреева живут вместе и, судя по всему, счастливы. Пока не познала радость материнства и Анна Семенович. Хотя, как призналась она недавно «КП», о том, чтобы родить ребенка, она думает всерьез.

Эффективность прогноза: крайне низкая.

СПОРТ

Пророк № 7

Евгений Ловчев, заслуженный мастер спорта России.

Заслуженный мастер спорта России Евгений ЛовчевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что предсказывал:

Заявил, что «Спартак» станет чемпионом страны в 2017 году. Прогноз был весьма смелым, если учесть, что красно-белые не могли добиться этого 16 лет.

Что получилось:

Ловчев оказался прав. «Спартак» выиграл у ЦСКА - 2:1, а потом стал и чемпионом России по футболу.

Эффективность прогноза: стопроцентная.

Пророк № 8

Хайо Зеппельт, международный спортивный аналитик.

Международный спортивный аналитик Хайо ЗеппельтФото: GLOBAL LOOK PRESS

Что предсказывал:

«ВАДА объявит, что РУСАДА не соответствует кодексу, и сохранит отстранение России. Это будет иметь последствия и приведет к отстранению русских спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане».

Что получилось:

Российские спортсмены в итоге все-таки едут на Олимпиаду - после строгого отбора и, увы, под нейтральным флагом.

Эффективность прогноза: высокая.

КЛИМАТ

Пророк № 9

Джеймс Хансен, известный климатолог.

Что предсказывал:

Климатолог Джеймс ХансенФото: GLOBAL LOOK PRESS

Предположил, что нас ожидает новая фаза потепления, и наступит она уже в 2017 году. С середины будущего года большая часть побережья Австралии, а также некоторые острова Океании начнут постепенно уходить под воду. Плюс нас ждут масштабные наводнения. Весна 2017 года начнется с разлива Енисея, который затопит более 600 сибирских сел и деревень. В Европе пройдут проливные дожди и ливни, в результате которых затопит многие города Италии, Венгрии, Чехии и Сербии. Природные катаклизмы затронут и Америку. На континент обрушатся торнадо, сильнейшие за всю историю. Над городами США пронесется смерч, который, скорее всего, уничтожит Денвер.

Что получилось:

Острова Тихого океана действительно сильно страдают от подъема уровня Мирового океана и уходят под воду. Хотя это дело не одного года, а долгий процесс. Австралия, к счастью, на месте. Главный катаклизм года - это ураганы на Карибах, которые просто смели там несколько островов. В Таиланде прошло наводнение, которого здесь не видели последние 30 лет.

Не угадал эксперт и со стихийными бедствиями в Сибири. Осадков здесь не было, напротив, впервые за 50 лет метеорологи фиксировали нетипичную для Сибири жару. А вот в столице нашей Родины, напротив, о жаре могли только мечтать. В Москве в мае случился серьезный ураган, который привел к человеческим жертвам, в июне выпал снег, а в июле были дожди. Зато с Европой климатолог попал в точку: Сербия, Чехия, Венгрия ощутили на себе последствия ливней. Дождались обещанного торнадо и в США. В главном Хансен прав: мир ждут климатические изменения, которые могут изменить природу до неузнаваемости уже в ближайшие несколько лет.

Эффективность прогноза: средняя.