Кто такой товарищ Грудинин: «Красный» директор, но с оттенками

СЕГОДНЯ 01:03 2017-12-26T11:39:33+03:00

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МОСКВИЧ, ИНЖЕНЕР...

Павел Николаевич Грудинин родился 20 октября 1960 года в Москве.

После окончания Московского института инженеров сельскохозяйственного производства (МИИСП) пошел работать по специальности - инженером-механиком в совхоз имени Ленина (в этом совхозе к тому времени трудились многие из его родственников). С 1982 по 1989 год - заведующий механической мастерской совхоза. Затем заместитель директора совхоза по коммерческим вопросам, в 1995 году выбран директором ЗАО «Совхоз имени Ленина».

О семье известно мало. Жена - домохозяйка. Есть сыновья - Антон и Артем.

КЛУБНИКА ИЛИ «ЗОЛОТАЯ» ЗЕМЛЯ?

На этот простой, казалось бы, вопрос единого мнения нет. С точки зрения сочувствующих Грудинину, его совхоз - «островок экономического здравомыслия».

По версии коммунистов, здесь отказались от либеральных изменений и сохранили социалистические принципы. А потому здесь «бесплатное горячее питание в школах, бесплатные кружки, бесплатные медикаменты в поликлинике». В совхозе построены школа (сам Грудинин говорит - лучшая в мире), детсад (похожий на роскошный замок, признан лучшим в Подмосковье), больница. Работникам совхоза продаются с большой скидкой квартиры в строящихся здесь домах. И средняя зарплата в совхозе - 78 тысяч рублей. Что для сельского хозяйства - небывало.

Ежегодно совхоз предлагает всем желающим собирать на своих полях клубнику и оставлять себе 10% от собранного. При этом здесь выращивают до 1/3 всей клубники в России. Клубника - символ совхоза.

Еще совхоз имени Ленина выращивает саженцы и занимается молочным животноводством.

Впрочем, некоторые экономисты утверждают, что секрет процветания совхоза примитивен - все благодаря его близости к МКАД и доходам от сдачи в аренду его «золотых» земель. Ведь именно здесь расположены такие акулы бизнеса, как: ТК «Твой дом», ТК «Вегас»,

ТК «StarLight Cash & Carry», ТК «ВЭЙМАРТ» и дилерские центры «Ниссан», «Тойота» и «Лексус».

Павел Грудинин сохранил не только «красное» название совхоза, но и бюст основателя Cоветского государства.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ХОЗЯЙСТВО?

Есть много версий, добровольно или нет отдавали свои паи совхозу его работники. Как бы там ни было, в 1995 году акционерами числились 526 работников совхоза, сейчас… лишь 40 человек. Большинство акций оказалось в руках у менеджеров, у самого Грудинина их около 40%.

Впрочем, подобная картина почти во всех «народных колхозах», работающих в России. «Красные» директора объясняют это попыткой защититься от рейдерских захватов. Логично.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕТАНИЯ

Почти сразу, став директором, Павел Грудинин бросается в политику. И сначала - удачно. В 1997 году он избирается в Мособлдуму, где становится зампредседателя комитета по бюджету.

В 2000 году - доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах.

В 2001 году окончил академию госслужбы по специальности «Юриспруденция».

Затем Грудинин примыкает к партии «Единая Россия» и по ее спискам снова проходит в Мособлдуму.

С партией власти директор совхоза разругался в 2010 году при попытке возглавить родной Ленинский район Московской области. Избирком снимает Грудинина с выборов - и тот выходит из «ЕдРа».

Говорят, Павел Николаевич долго не мог найти себе подходящую партию. Поначалу сблизился с Жириновским, и совхоз уже готовился полным составом вступить в ЛДПР, но что-то не срослось. И в 2011 году Грудинин избирается в Мособлдуму от КПРФ, но его опять снимают с выборов. На этот раз - за экстремизм в предвыборных интервью (его фрагмент читайте ниже - в «Национальном вопросе»). Верховный суд отменил это решение, но судебный запрет баллотироваться почему-то еще действовал несколько лет.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

К мигрантам у Грудинина отношение прагматичное. Совхоз был замечен в использовании труда гастарбайтеров - как из других регионов России, так и иностранцев (из-за чего к хозяйству были вопросы со стороны миграционной службы). Но именно Грудинин на национальные темы высказывается на грани фола:

«Я говорю инвесторам, которые строят квартиры: смотрите на национальность. И если вы начнете продавать квартиры не тем людям, я с вами работать не буду. Есть такое понятие - фейс-контроль, когда инвестор, прежде чем купить квартиру, лично общается с каждым. Фамилия Иванов - хорошо. Загорулько - хорошо. Лукашенко - ладно. Арутюнян - подумайте. Пусть даже у вас будет меньше денег. Я не Рогозин, я не считаю, что он прав, но я вижу, что у нас проблема. Нужно все-таки ограничить въезд. Для чего такое количество узбеков?»

КУПИЛ ДОМ ДЕТЯМ ИЗ ДОНБАССА

Как ни странно, слухи о Грудинине в народе сказочные, былинные… Такие, например, ходят по соцсетям:

«Будто бы в одном из районов Московской области на фоне войны в Донбассе появились беженцы, да не обычные, а детский дом семейного типа, 14 детей, и поселили их в охотничьем домике.

Когда пиар и шумиха спали, детскому дому показали на дверь, которая вела в никуда. Так вот Грудинин, будучи просто комерсом, рубившим бабки на клубнике, прочитав статью о них, купил этой семье дом в Подмосковье, не прося ничего взамен. Интересный кандидат, может и эффект Трампа сорвать».

ДОСЛОВНО

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

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