Как пить и не пьянеть на Новый год: рецепты от звезд и доктора

Зимние праздничные застолья - непростое испытание для нашего организма. Даже если вы пьете крайне умеренно, то от рюмочки, другой-третьей (ведь компания требует) удержаться невозможно. А дальше... Ну всякое бывает, сами понимаете. Накануне праздников мы обратились к звездам, чтобы узнать их рецепты: как пить и не пьянеть и как на следующий день приходить в себя, если похмелье все же случилось. А прокомментировать рецепты попросили авторитетного психиатра-нарколога Алексея Магалифа.

Дать стране угля

Актер Александр Олешко советовал: если предстоит серьезное застолье, то за несколько часов до начала стоит принять таблетки препаратов с ферментами для поджелудочной железы - это поможет лучше перерабатывать и еду, и алкоголь. А за час до начала банкета - выпить активированного угля с водой из расчета 1 таблетка на каждые 10 кг веса.

КОМПЕТЕНТНО

- Препараты с ферментами поджелудочной железы действительно помогают лучше переваривать пищу (только гастроэнтерологи советуют их принимать непосредственно перед началом еды или во время, а не за несколько часов. - Ред.), но к переработке алкоголя не имеют отношения. Так что пищевой удар от застолья вы на самом деле смягчите, а вот на избавление от последствий злоупотребления спиртным не рассчитывайте.

Принимать активированный уголь перед сном имеет смысл, только если вы сделаете промывание желудка. Иначе уголь просто заберет на себя пищевые массы, а продукты распада алкоголя, находящиеся в первую очередь в кишечнике, никак не затронет. Если у вас нет настроения заканчивать застолье малоприятной процедурой, то просто ложитесь спать, а уголь принимайте с утра, расчет верный: 1 таблетка на 10 кг веса.

Актер Александр ОлешкоФото: Евгения ГУСЕВА

О пользе картофеля

- Как говорил профессор Преображенский, очень важна хорошая закуска, - рассуждал в одном из интервью телеведущий Дмитрий Дибров. - Правильной закуской Филипп Филиппович считал горячие мясные блюда. Я с ним полностью согласен. Например, мясной бульон, харчо, солянка. Петрушка, рыба, мясо и картофель уменьшают количество спирта, которое попадает в кровь. Замедлить процесс опьянения помогут жирные продукты - свинина, баранина. Можно выпить или съесть что-то вязкое и обволакивающее, чтобы состав смог покрыть стенки желудка. Это уменьшит всасываемость алкоголя в кровь. Еще эффективно съесть кусочек сливочного масла или сала. Также можно за 10 минут до застолья выпить сырое яйцо. Впоследствии оно соединяется с алкоголем и образует массу, которая впитывается в стенки желудка гораздо медленнее.

Дмитрий Дибров считает правильной закуской горячие мясные блюдаФото: Иван ВИСЛОВ

КОМПЕТЕНТНО

- Подход, в общем, правильный. Главный принцип такой: если вы собираетесь употребить значительную дозу алкоголя, нужно перед этим плотно поесть. Если говорить о снижении негативного эффекта крепкого алкоголя, то на первом месте среди помощников будет отварная картошка, а мясо - на втором.

Суровая «щетка»

Музыкант Гарик Сукачев даже в вопросе борьбы с похмельем остается настоящим рокером - жестким и прямолинейным. Не скрывает, что использует старый русский способ - «щетку». Рецепт таков: в огуречный рассол или квас натирается немного редьки, хрена, затем сюда засыпают мелко нарубленные лук и чеснок. Выпить смесь надо залпом. Хотя, конечно, можно и просто выпить пару стаканов огуречного рассола...

Гарик Сукачев даже в вопросе борьбы с похмельем остается настоящим рокеромФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОМПЕТЕНТНО

- Рассол, квашеная капуста, соленые огурцы - это продукты, восстанавливающие кислотно-щелочной баланс. Микроэлементы, которые содержатся в этих соленьях, помогают улучшать состояние организма после интоксикации. Вообще есть разные способы экстренного вытрезвления. В критической ситуации, чтобы быстро прояснилась голова, можно использовать нашатырный спирт. Да и чифирь тоже. Потому что там есть вещества, которые стимулируют нервную систему. Но все это действует индивидуально, имеет мало отношения к медицине, поэтому давать такие советы в качестве рецепта большой аудитории я бы не стал.

И воды побольше

Певица Лариса Долина уверяет, что спиртным не злоупотребляет никогда, тем не менее знакома с действенными рецептами. Эстрадная дива советует пить побольше воды - желательно вдвое больше, чем алкоголя. А также закусывать соленьями - по-видимому, для того чтобы удержать воду в организме, поскольку алкоголь в больших количествах, как известно, способствует обезвоживанию. И еще ни в коем случае не курить в помещении, где идет бурное застолье, - иначе опьянение будет сильнее и опаснее.

КОМПЕТЕНТНО

- Совет пить побольше воды, я так понимаю, дается с целью растворить градус в объеме (смеется). Теоретически верно, но едва ли кто-то захочет вместо вкусной праздничной еды глотать литры воды...

Лариса Долина уверяет, что спиртным не злоупотребляет никогдаФото: Евгения ГУСЕВА

Что касается солений, то они, помогая удерживать в организме жидкость, помешают более быстрому выведению алкоголя, усиливая опьянение и токсичную нагрузку. Так что на соленое лучше не налегать. А по поводу курения певица абсолютно права!

Подобное - подобным!

Телеведущий и писатель Лев Новоженов рассказывал журналистам о собственном парадоксальном методе:

- Для того чтобы не пьянеть, следует... выпить. За несколько часов до начала праздника употребить рюмку водки, но не больше. Это запустит механизм образования фермента, который перерабатывает алкоголь. И когда вы сядете за стол, количество этого фермента уже будет увеличено - и пьянеть вы будете гораздо медленнее. Получается что-то вроде прививки - выпиваем малую дозу алкоголя, чтобы организм мог противостоять большому количеству спиртного.

Лев Новоженов рассказывал журналистам о собственном парадоксальном методеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОМПЕТЕНТНО

- Я советую всем пить умеренно. Это главное, а все остальное - от лукавого. И слова о рюмке водки за час до еды как раз из числа таких рекомендаций.

ВАЖНО

- Вообще, чтобы давать советы, нужно знать, есть у человека алкогольная зависимость или нет. Похмельный синдром сразу сигналит, что такая зависимость имеется. Если человек здоров и просто отравился алкоголем, ничего делать не нужно, стоит просто попить минеральной воды или чая с лимоном и полежать, отдохнуть. А если человек страдает алкоголизмом, то подобные советы могут принести только временное облегчение, а на самом деле пациенту требуются медицинские меры.

КОНКРЕТНО

Пять советов от доктора Магалифа

1. Постарайтесь хорошенько выспаться накануне веселья.

2. Не пейте спиртное на голодный желудок.

3. Не смешивайте различные алкогольные напитки друг с другом.

4. Старайтесь делать большие паузы между приемом спиртного.

5. Во время празднества двигайтесь как можно большее. Танцы и спорт - лучший способ заполнить время между бокалами.

ГЛАС НАРОДА

Нужно больше танцевать!

На форумах в интернете тоже много советов о том, как избежать неприятностей с алкоголем.

«Чтобы пьянеть медленнее, я стараюсь как можно больше двигаться, - пишет Анна. - Присяду за стол, перекушу чуть-чуть, выпью - и танцевать. Когда становится жарко, умою лицо холодной водой - и снова в танец. А если мы веселимся за городом, на чьей-нибудь даче, то можно выбежать в сад, поиграть в снежки или покататься на коньках или лыжах».

КОМПЕТЕНТНО

- Занятия спортом, особенно на свежем воздухе, действительно полезны. Таким образом мы наполняем кислородом не только легкие, но и мышцы. Дело в том, что кислород в мышцах сжигается алкоголем, а если человек активно двигается на свежем воздухе, то обеспечивает быстрое окисление этилового спирта и выведение вредных веществ из организма.

Возьму стакан, налью айран...

В интернете часто советуют разные кисломолочные продукты для приведения себя в норму после бурного веселья. Особенно хвалят тан, айран и кефир.

КОМПЕТЕНТНО

- Это действительно полезные продукты, которые могут улучшить ваше состояние. Хотя и про чай с лимоном, и минеральную воду забывать тоже не стоит. Пейте побольше минералки.