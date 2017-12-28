2017-12-28T14:36:23+03:00
Звезды

16-летняя звезда «Папиных дочек» высказалась по поводу своей беременности

Она удивлена, что в соцсетях на нее сыплется множество вопросов по поводу ее интересного положения
Ольга АНТОНОВА
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Актриса Екатерина СтаршоваАктриса Екатерина СтаршоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Казалось бы, когда как не в 16 лет терять голову от любви? Однако звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова только недавно поделилась с подписчиками фотографией своего бойфренда, призналась, что встречаются они недолго, и рассказала, что даже с ним она познакомилась во время тренировок по фигурному катанию. День юной актрисы разбит буквально по часам, она старается и не потерять школьную успеваемость, и подготовиться на отлично в вуз, и не забрасывать тренировки. Поэтому для исполнительницы роли Пуговки стало неожиданностью, что поклонники стали заваливать ее вопросами о предполагаемой беременности в инстаграм. Когда их число перевалило за сотню, Старшова не выдержала и ответила сразу всем.

"Вы что?! Я не беременна!", – написала возмущенная Екатерина в своем микроблоге.

Как выяснилось, несколько блогеров, пытаясь привлечь на свои страницы как можно больше траффика, начали рассылать лживую информацию о том, что Катя Старшова беременна. Именно поэтому удивленные фанаты стали задавать ей эти вопросы.

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Вы что? Я не беременна! Люди, которые рассылают подобные посты и пытаются на этом продвинуться - идиоты!
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Напомним, на роль Пуговки (Полины Васнецовой) Екатерина Старшова была утверждена в возрасте шести лет. Яркую и артистичную девочку после съемок в ситкоме долгое время приглашали на съемки самого разного плана – от рекламы до популярных телепрограмм, но она решила пойти в медицинский вуз. Кроме того, звезда «Папиных дочек» планирует экстерном закончить 11 класс и сейчас все силы прилагает для этого.

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