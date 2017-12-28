2017-12-28T18:28:50+03:00
Звезды

Олег Табаков частично потерял память

После выхода из комы, любимый актер миллионов россиян никого не узнает
Ольга АНТОНОВА
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Олега Табакова госпитализировали в Первую Градскую больницу имени Н. И. Пирогова 27 ноябряОлега Табакова госпитализировали в Первую Градскую больницу имени Н. И. Пирогова 27 ноябряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В последнюю неделю новости о состоянии здоровья художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова печалят его поклонников. Если еще десять дней назад врачи говорили, что артист сам передвигается по палате и попросил принести ему на завтрак любимую кашу, то на этой недели оказалось, что болезнь оказалось сильнее. Табаков ослабел настолько, что медики были вынуждены ввести его в состоянии медикаментозной комы. Однако, долго в этом состоянии любимый актер миллионов россиян пробыл недолго, сейчас он пришел в себя, но практически никого не узнает. Как говорят в таких случаях медики, не реагирует на внешние раздражители.

Как ранее сообщал РЕН ТВ, врачам пришлось ввести Олега Павловича в искусственную кому (медикаментозную седацию). Делается это обычно для того, чтобы при тяжелом недуге снизить нагрузку с ослабевших от борьбы с болезнью внутренних органов.

Ранее стало известно, что у любимого актера наблюдаются проблемы с сердцем на фоне той тяжелой болезни, с которой он борется в последнее время. Сейчас ситуацию осложняет еще и то, что начались проблемы с легкими.

Напомним, Олега Табакова госпитализировали в Первую Градскую больницу имени Н. И. Пирогова 27 ноября, где через несколько дней перенёс операцию и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

очной информации о том, что за болезнь поразила актера, нет. Пресса писала, что у него нагноение в зубном имплантате. Затем появилась информация, что ему сделана трахеотомия - отверстие в горле, куда вставлена канюля для лучшей вентиляции легких. Сообщалось даже, что у Табакова сепсис и "синдром глубокого оглушения". Известно, что для консилуима в Москву родные худрука МХТ даже приглашали известных немецких врачей.

Иосиф Кобзон высказался о состоянии Табакова пространственно: "Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления".

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Вот уже больше недели «Комсомолка», как и все поклонники Олега Табакова, переживает за любимого актера. Напомним, что с 27 ноября 82-летний Олег Павлович находится в Первой градской больнице. Из-за того, что в МХТ, худруком которого много лет работает актер, о состоянии здоровья Табакова ничего не говорили, утверждая, что он находится на плановом обследовании. (подробности)

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