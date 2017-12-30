«Счастье это я»: певица Катя Семенова поборола депрессию набив татуировку

30 Дек. 14:11 2017-12-30T14:18:54+03:00

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Несмотря на то, что у ног Кати Семеновой в 90-е были миллионы поклонников, и казалось, что ее жизнь всегда будет сказкой, после того, как ее слава угасла, певица долгое время пребывала в депрессии. Финансовые сложности, маленькая квартирка, болезнь сестры, и под конец, уход из семьи супруга заставили Семенову по новому посмотреть на свою жизнь. Ведущей передачи «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой певица рассказала, через что ей пришлось пройти из-за предательства мужа. Эфир вызвал сильную реакцию поклонников, которые не преминули поддержать любимую исполнительницу в интернете. В ответ на это Екатерина поделилась снимком своей руки. Судя по всему, 54-летняя Катя Семенова твердо решила что-то изменить в своей жизни. Артистка сделала себе татуировку. «Извините, что пока еще не очень красиво, но терпения нет, хочется похвастаться», — заявила певица в подписи к фото.

Недавний развод с супругом Михаилом Церишенко стал для Екатерины настоящим ударом, ведь их 25-летний брак считался одним из самых крепких. Но муж встретил другую, начал изменять, а Катя как могла старалась спасти семью. Итогом реактивная депрессия, которую Екатерине удалось побороть только недавно.

Борьба с депрессией началась с татуировки.Фото: Instagram.com

Одним из символов стремления к счастью певица избрала фразу, вытатуированную теперь на ее руке: «Счастье это я».

К слову, бывший супруг Кати Семеновой никак не отрицал своей вины. «То, что вы про меня здесь пишите, — абсолютная правда», — признавался он журналистам. — «Только я еще и идиот. 25 лет вместе, привык, стал воспринимать счастье как нечто само собой разумеющееся. Теперь прозрел, да, видимо, поздно»