2017-12-30T14:18:54+03:00
Звезды

«Счастье это я»: певица Катя Семенова поборола депрессию набив татуировку

Недавно звезда 90-х пережила болезненный развод с мужем
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments27
Катя Семенова твердо решила изменить свою жизнь.Катя Семенова твердо решила изменить свою жизнь.Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что у ног Кати Семеновой в 90-е были миллионы поклонников, и казалось, что ее жизнь всегда будет сказкой, после того, как ее слава угасла, певица долгое время пребывала в депрессии. Финансовые сложности, маленькая квартирка, болезнь сестры, и под конец, уход из семьи супруга заставили Семенову по новому посмотреть на свою жизнь. Ведущей передачи «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой певица рассказала, через что ей пришлось пройти из-за предательства мужа. Эфир вызвал сильную реакцию поклонников, которые не преминули поддержать любимую исполнительницу в интернете. В ответ на это Екатерина поделилась снимком своей руки. Судя по всему, 54-летняя Катя Семенова твердо решила что-то изменить в своей жизни. Артистка сделала себе татуировку. «Извините, что пока еще не очень красиво, но терпения нет, хочется похвастаться», — заявила певица в подписи к фото.

Недавний развод с супругом Михаилом Церишенко стал для Екатерины настоящим ударом, ведь их 25-летний брак считался одним из самых крепких. Но муж встретил другую, начал изменять, а Катя как могла старалась спасти семью. Итогом реактивная депрессия, которую Екатерине удалось побороть только недавно.

Борьба с депрессией началась с татуировки. Фото: Instagram.com

Борьба с депрессией началась с татуировки.Фото: Instagram.com

Одним из символов стремления к счастью певица избрала фразу, вытатуированную теперь на ее руке: «Счастье это я».

К слову, бывший супруг Кати Семеновой никак не отрицал своей вины. «То, что вы про меня здесь пишите, — абсолютная правда», — признавался он журналистам. — «Только я еще и идиот. 25 лет вместе, привык, стал воспринимать счастье как нечто само собой разумеющееся. Теперь прозрел, да, видимо, поздно»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Хью Джекман - «Комсомольской правде»: На грядущем «Оксаре» вряд ли обойдут тему секс-скандалов. И у меня нет ни одной идеи, как сделать это смешным
В предверии выхода «Величайшего шоумена» голливудский актер рассказал о том, какие песни нельзя петь в караоке, о рок-кумирах, зависти и любви к людям [видео]
Новости 24
СМИ: Расследование «вмешательства» России ФБР начало из-за подвыпившего советника Трампа
Эрдоган: США начали визовый кризис с Турцией, и спасибо им, что они его закончили
Опубликованы снимки предполагаемого террориста, устроившего взрыв в петербургском «Перекрестке»
Мужчина, захвативший заложников в Харькове, ранее был судим за наркотики
Стрельба недалеко от Красной площади в Москве: ранены два человека
В Манчестере тушат крупный пожар в жилой высотке
Российские специалисты за 2017 год провели в Сирии почти 1,3 тысячи гуманитарных акций
В Москве на время праздников усилят меры безопасности на транспорте
Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земли до 2019 года
Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове
Пушков назвал глупостью года заявление об «уязвимости» Крымского моста
СМИ: Банк Англии планирует выпустить собственную криптовалюту
Инициативная группа выдвинула жену муфтия Дагестана кандидатом в президенты РФ
СМИ: предполагаемый организатор взрыва в Петербурге состоял на учете у психиатров
ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за российских Ту-95МС
Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации боевиков ИГ* из Ракки