Легенда № 18

СЕГОДНЯ 10:20 2017-12-28T10:33:37+03:00

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Главный принцип Голливуда - успех обязан иметь продолжение. Удачно выстреливший фильм обречен на сиквелы, римейки и прочие коммерческие предприятия, и продолжаются они до кровавой пены из глаз зрителей, до тех пор, пока те несут в кассы свои денежки.

Российская киноиндустрия переживает сейчас процесс очередного своего рождения, и потому не может не следовать мировой модели: за «Викингом» неизбежно следует «Коловрат», за «Временем первых» - «Салют-7» и т. д. Нормальный индустриальный принцип.

Актеры картины «Движение вверх» перед съемками очередного дубля.

Спортивная драма «Легенда №17» имела такой народный успех, что даже удивительно, почему по ее горячим следам не была сразу же сделана, как минимум, еще одна киноповесть о подвиге советских спортсменов. Но продюсеры Леонид Верещагин, Антон Златопольский и Никита Михалков по необъяснимым причинам ждали долгих пять лет, чтобы порадовать зрителей еще одной захватывающей спортивной историей из времен СССР. На самом деле захватывающей историю о баскетболе (явно не столь популярном в нашей стране виде спорта, как хоккей), в которой нет персонажей со звездными фамилиями Харламов и Тарасов, делают именно те, кто ее рассказывает. Потенциал ее был совсем не столь очевиден. На то, чтобы сыграть на повышение, чтобы действительно имело место движение вверх, а не вниз, и потребовалось время. Результат - высокотехничное современное зрительское кино, не только не уступающее, но по многим пунктам превосходящее «Легенду №17».

Положенный в основу реальный сюжет здесь менее знаком, а потому обладает большей способностью удивлять, персонажи лучше прописаны, спортивные побоища сняты и смонтированы так, что заставляют ерзать в кресле от напряжения даже людей, никогда в жизни не смотревших ни одного матча ни в одном виде спорта (таких, как я, например).

Действие происходит в том же году, что и в «Легенде №17», 1972-м, в преддверии и во время Мюнхенской Олимпиады. Только что назначенный тренером олимпийской сборной по баскетболу Владимир Гаранжин (Владимир Машков) во всеуслышание заявляет, что обыграет американцев, которые никогда не проигрывали и лучше всех во всем мире умеют бросать мяч. Престиж советского спорта поставлен на карту, и всего боящиеся спортивные чиновники готовы подставить героического тренера, который знает, что делает и фанатично готовит команду к тяжелой борьбе (хотя по приезде в Америку лучшие баскетболисты СССР сразу продувают первым встреченным чернокожим уличным оболдуям).

«Движение вверх» повествует о славной победе советских баскетболистов в финале Олимпиады 1972 года.

Тренер лично мотивирован на успех: его сын прикован к коляске и вылечить его можно только за границей, для чего нужна валюта, в которой платят спортсменам. При этом когда деньги оказываются срочно нужны для спасения жизни одного из спортсменов, тренер, как отец родной, временно жертвует благополучием сына. Так фильм из рассказа о забытой спортивной победе оборачивается гимном советскому альтруизму и интернационализму. С особым упором на то, что победа была бы никак невозможна, если бы объединенные в команду представители разных республик СССР не выступали в функции одного железного кулака. Только таким и можно «замочить» Запад - это понимает даже баскетболист-литовец, традиционно мечтающий на него свалить.

Очень по-западному, по-голливудски сделанному блокбастеру удалось парадоксально-ловко поймать широко распространенные антизападные, антиамериканские, шапкозакидательские настроения нынешних россиян, как и ностальгию по давно утраченной советской общности и совсем свежие комплексы по поводу недопуска нашей сборной на грядущую зимнюю Олимпиаду. «Движение вверх» выходит в прокат, когда национальные чувства гриппозно воспалены, предлагая отличное психотерапевтическое утешение утопией о временах, когда победа над «Западом» была возможна не на словах, а на деле.

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