Росгвардия - об инциденте со съемочной группой детского "Ревизорро" в Ярославле: Когда экипаж прибыл, драки уже не было

28 Дек. 17:09 2017-12-28T17:12:48+03:00

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В среду, 27 декабря, в Ярославле пострадала съемочная группа программы «Ревизолушка» канала «Пятница!». Телевизионщики из Москвы нагрянули с проверкой в кафе «Шашлык-машлык», где встретили ожесточенное сопротивление: хозяин заведения Давид Никогосян угрожал журналистам ножом, завязалась нешуточная драка. Позже съемочную группу вообще ограбили.

Ведущая программы 16-летняя Ирина Ух в интервью «КП» заявила, что прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии не исполняли свои обязанности: «Когда у них на глазах продолжалась драка, они стояли и бездействовали».

Пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области прокомментировала инцидент: «27 декабря экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ярославской области выезжал по сообщению, поступившему из ОМВД России по Кировскому району, о драке в кафе на ул. Свободы.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили около кафе группу людей, общавшихся друг с другом на повышенных тонах. Как было установлено, конфликт возник между администрацией заведения и съемочной группы телевизионной программы.

Для урегулирования конфликта а также предотвращения возможных нарушений общественного порядка сотрудники вневедомственной охраны вмешались в ситуацию и контролировали ее до приезда сотрудников полиции. В дальнейшем участники конфликта проследовали с сотрудниками полиции в ОМВД России по Кировскому району для разбирательства.

Сотрудники Росгвардии действовали в соответствии с федеральным законом и инструкциями».