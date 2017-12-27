«Я вас всех могу порезать!»: в Ярославле напали на команду детского «Ревизорро»

27 Дек. 22:39 2017-12-28T01:10:35+03:00

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В среду, 27 декабря, в Ярославле проходили съемки программы «Ревизолушка» канала «Пятница!» (так в новом сезоне будет называться детская версия популярного проекта «Ревизорро»). 16-летняя ведущая Ирина Ух со съемочной группой нагрянула с проверкой в кафе «Шашлык-машлык» на улице Свободы.

- При проверке кухни заведения на ведущую программы, продюсера и операторов было совершено нападение со стороны владельца кафе и неизвестных людей, - сообщили «КП» в пресс-службе «Пятницы!». - Защищать ведущую были вынуждены наши администраторы В конечном итоге группу буквально силком вынесли из кафе.

К силовому противодействию сотрудникам проекта не привыкать, но этим дело не ограничилось. Пока телевизионщики ждали полицию, кто-то проткнул колесо автобуса съемочной группы.

Владелец заведения машет ножом перед носом ведущей Ирину Ух

- Мы отправились в отделение писать заявление, а водитель остался на месте – ехать на спущенном колесе он не мог. Пока нас не было, к нему подлетели пятеро мужчин, прижали его к автобусу и вынесли все наши вещи, - рассказала «КП» продюсер проекта Оксана Щербакова.

Налетчики украли дорогостоящее съемочное оборудование, личные вещи членов съемочной группы, деньги и даже подарки близким к новогодним праздникам, которые московские гости успели купить в Ярославле.

В распоряжении «КП» оказались кадры рабочей съемки с места происшествия. Владелец заведения - бородатый мужчина в очках – взволнованно сообщает, что он сейчас «может всех порезать». Как выяснилось, в какой-то момент он действительно схватился за подвернувшийся на кухне кафе нож. Но, к счастью, не пустил его в ход – просто помахал им перед носом юной ведущей.

Заявление в полицию

- Ирина сейчас чувствует себя нормально, она очень отважная девочка, - уверяет Оксана Щербакова.

Остается догадываться, что же так пытался скрыть от камер владелец кафе. По словам продюсера, съемочная группа только и успела обнаружить пластиковый мешок с мясом для шаурмы, которое хранилось не так, как положено санитарными нормами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ведущая Ирина УХ:

«Он угрожал, что всех перережет. Было страшновато…»

Ведущей программы «Ревизолушка» всего 16, она учится в 10-м классе. В первом сезоне, когда шоу еще называлось «Ревизорро. Дети», таких драматичных съемок у нее не было. О ярославском инциденте девочка рассказала «КП»:

- Кухня там была небольшая, с холодильником – я проговорила про него сколько смогла, потому что мешали это снять. И вижу, там доска с ножом. Они должны быть промаркированы, чтобы не одним ножом резали хлеб и мясо. Я взяла этот нож - маркировки нет, я это проговариваю. В этот момент ко мне подходит владелец заведения. Он подбежал, выхватил у меня нож и стал махать им у меня перед лицом. Было страшновато, честно говоря. Я только сейчас осознаю всю опасность, которая была на тот момент. Он угрожал, сказал, что всех перережет нас. Когда началась драка, меня толкнули, я упала и ударилась головой о плитку.

Сначала приехала Росгвардия и странно себя повела – чуть ли не за руку здоровались с владельцем заведения. И когда у них на глазах продолжалась драка, они стояли и бездействовали. После этого приехали сотрудники полиции, мы проехали в отделение. Полиция уже нормально себя вела.

СПРАВКА «КП»

Детское «Ревизорро» «отпочковалось» от основного проекта, которое на «Пятнице!» вела Елена Летучая (с 2018 года ее заменит Настасья Самбурская). Как и во «взрослой» программе, съемочная группа проверяет качество сервиса и соответствие санитарным нормам в различных заведениях. В первом сезоне Ирина Ух проверяла детские площадки, парков аттракционы, бассейны, зоопарки и развлекательные центры. Проверять ресторан она отправилась впервые.

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