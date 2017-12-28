Стал известен образ Пугачевой для «Новогодней ночи на Первом»: фирменная рыжая «грива» и черное пальто

28 Дек. 19:22 2017-12-28T19:35:00+03:00

Певица поделилась с поклонниками, что в «Новогодней ночи на Первом» представит новую песню Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«КП» разузнала, с какой песней и в каком наряде Примадонна будет петь для россиян

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе «Комсомолка» первой сообщила, что Алла Пугачева все-таки снялась для новогодней ночи Первого канала.

Напомним, ранее прошел слух, что Алла Борисовна обиделась на критиков прошлогодних новогодних шоу и отказалась петь в праздничном эфире.

Вопреки сплетням, Пугачева сделала исключение для Первого канала. Певица поделилась с поклонниками, что в «Новогодней ночи на Первом» представит новую песню Олега Влади «Я летала», что стало сюрпризом и для самого автора этого трека.

«Комсомолке» удалось разузнать слова припева будущего новогоднего хита:

- Я летала, летала, летала,

Выше звезд и до самого дна.

Сотни раз начинала сначала,

Но опять оставалась одна

- Я летала, летала, летала,

Сквозь огонь и потоки дождя.

Только неба огромного мало

Без тебя, без тебя, без тебя.

Съемка Аллы Борисовны проходила на крыше одного из отелей. Певица выглядела эффектно: фирменная рыжая «грива», черное пальто, черное платье в пол и минимум аксессуаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Максим Галкин: Алла не споет на Новый год? Не верьте слухам!

В этом году у Максима Галкина вышло три телепроекта, и все они на верхних строчках рейтингов. «Лучше всех!», «Старше всех!» и «Сегодня вечером», где Максим работает в паре с Юлией Меньшовой. Максим дал интервью журналу «Телепрограмма» (подробности)