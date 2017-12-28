Стал известен образ Пугачевой для «Новогодней ночи на Первом»: фирменная рыжая «грива» и черное пальто
На прошлой неделе «Комсомолка» первой сообщила, что Алла Пугачева все-таки снялась для новогодней ночи Первого канала.
Напомним, ранее прошел слух, что Алла Борисовна обиделась на критиков прошлогодних новогодних шоу и отказалась петь в праздничном эфире.
Вопреки сплетням, Пугачева сделала исключение для Первого канала. Певица поделилась с поклонниками, что в «Новогодней ночи на Первом» представит новую песню Олега Влади «Я летала», что стало сюрпризом и для самого автора этого трека.
«Комсомолке» удалось разузнать слова припева будущего новогоднего хита:
- Я летала, летала, летала,
Выше звезд и до самого дна.
Сотни раз начинала сначала,
Но опять оставалась одна
- Я летала, летала, летала,
Сквозь огонь и потоки дождя.
Только неба огромного мало
Без тебя, без тебя, без тебя.
Съемка Аллы Борисовны проходила на крыше одного из отелей. Певица выглядела эффектно: фирменная рыжая «грива», черное пальто, черное платье в пол и минимум аксессуаров.
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