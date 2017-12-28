Стоянка разрешена

28 Дек. 23:45 2017-12-28T19:54:37+03:00

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Которые выявляли любителей стоять под запрещающими знаками и не платить за парковку

В преддверии новогодних праздников в Москве традиционно усиливается контроль за соблюдением парковки машин. Это связано как с антитеррористической безопасностью, так и с тем, что в последние дни перед Новым годом все едут за подарками. А значит на улицах — пробки и дефицит парковочных мест. 15 декабря сотрудники ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) и Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) вместе с журналистами отправились в рейд - выявлять нарушителей.

Раннее утро. Район возле крупного торгового центра рядом с метро «Войковская». Место привлекательное, как для покупателей за рулем, так и для любителей бросить машину и забыть заплатить за парковку («На пять минут же выскочил»). Пеший инспектор уже на посту. Валерий Орешин работает в АМПП три года. Его маршрут на сегодня — несколько соседних улиц, где уже введена платная парковка. В руках - портативный комплекс фото- и видеофиксации, напоминающий обычный планшет. Двигаемся по маршруту. С помощью устройства инспектор фиксирует номера машин на платных парковках: планшет распознает их и фотографирует. Одно фото - крупный план номерного знака, второе - вся машина целиком. Снимки тут же уходят в единый диспетчерский центр. Спустя 15 минут маршрут повторяется. И если компьютер показывает, что за это время тот или иной автомобилист не оплатил парковку, ему приходит штраф. Меньше 15-ти минут на парковочном месте стоять можно бесплатно. Интересуемся у инспектора: «Как к нему относятся водители?»

- Сначала много вопросов задавали: « Кто такие, на кого работаем?» - говорит Валерий.- Сейчас к нам уже привыкли. Не нравимся мы, скорее всего, тем, кто просто изначально не хочет платить за парковку.

Еще недавно такие водители активно закрывали номера своих машин всем, чем только вздумается: от банальных листов бумаги до памперсов и денежных купюр. Только смысла в этом теперь нет. Инспекторы имеют право снимать с номеров лишние предметы, а, значит, владельцев таких авто все равно ждет штраф, если они не оплатили парковку. Вот число нерадивых водил и сократилось. Нам во время рейда попался лишь один такой автолюбитель.

Меньше стали и снимать автолюбители и номера со своих припаркованных машин. Это раньше с таким «хитрованами» нельзя было ничего сделать, только, если он едет без номеров. Теперь инспектор передает информацию о таком автомобиле в единый диспетчерский центр, а затем в МАДИ, и его эвакуируют на спецстоянку. В итоге водителю придется проходить проверку сотрудниками полиции и забирать свое авто со спецстоянки. Есть ли смысл идти на это ради 100 рублей, которые вы пожадничали за парковку? Дороже выйдет...

Едем на другую точку. Здесь уже работает инспектор МАДИ Максим Макаров. В руках у него планшет, сбоку висит принтер, который распечатывает протокол, на груди – видеорегистратор. Максим вычисляет машины, которые их владельцы поставили под запрещающими остановку и стоянку знаками и на газонах, следит за припаркованными такси, чтобы были оборудованы по правилам. Меньше 15 минут кружим по району возле метро «Аэропорт», и вот - первый нарушитель. Синяя иномарка припаркована в зоне действия знака «Остановка запрещена». Водителя на месте нет. Инспектор составляет протокол и передает его сотрудникам АМПП. 10 минут и эвакуатор аккуратно забирает машину с места нарушения.

- Теперь владельцу нужно ехать за разрешением на выдачу автомобиля, - рассказывает Максим Макаров. - Работаем мы дистанционно: нарушение автоматически фиксируется на планшет, и информация тут же поступает в МАДИ. К моменту прибытия водителя в сервисный центр «Московский транспорт», вся информация будет уже там.

Не успеваем обсудить какие-то детали, как инспектор срывается с места. Рядом остановилось такси.

- Нарушение перевозки пассажиров и багажа, - объясняет свои действия инспектор.- У него нет цветографической схемы на двери - в виде шашечек. Сейчас составляем протокол и отправляем на рассмотрение в инспекцию.

Составление протокола занимает какие-то минуты.

- Не знал про шашечки, думал, что только фонарь нужен,- оправдывается таксист, но с инспектором не спорит.

- Водители в последнее время стали сознательнее, - говорит Максим Макаров. – А смысл им хамить, когда все их действия записываются на видеорегистратор.

Рейд закончен, едем на круглый стол в ИД «Комсомольская правда».

Рост сознательности автомобилистов подтверждает и руководитель пресс-службы АМПП Анна Пивоварова:

- Из года в год количество эвакуаций постепенно снижается. На это влияет и организация упорядоченных парковочных мест, и контроль за соблюдением правил парковки, меняется и поведение самих владельцев. Водители понимают, что неправильно припаркованный автомобиль будет создавать помехи для других машин, для пешеходов, городского транспорта, поэтому они стали более внимательно относиться к выбору места парковки.

- Те, кто разобрался, как работает парковочное пространство, проблем не испытывают,- считает автоэксперт ИД «Комсомольская правда» Андрей Гречанник. - Спал градус напряженности. Раньше многие даже не пытались разобраться в ситуации, им просто не нравилось слово «платная». Горлопанили в неконструктивном ключе. А теперь водители понимают, что, например, если не накручивать себя, то можно за 15 бесплатных минут и пассажира высадить, и кофе попить, и ничего при этом не нарушить.

Обсуждаем на круглом столе и проблемы машин без опознавательных знаков.

- Если инспектор видит автомобиль без номеров либо с закрытыми номерами, то передает информацию о нем в единый диспетчерский центр, а затем в МАДИ - говорит Анна Пивоварова. - Автомобиль перемещают на специализированную стоянку. Эта практика введена с конца апреля, и за этот период в Москве переместили более 2700 машин. Они проходят проверку, и если водитель не оплатил парковку или стоял под запрещающим знаком, то получит штраф.

Коснулись и работы пеших инспекторов, чьи действия наблюдали во время рейда.

- Ежедневно в городе работают 150 пеших инспекторов, которые обследуют места платной парковки. Они ходят по самым загруженным местам. Но это люди, которые не просто фотографируют номера, к ним всегда можно обратиться за помощью. И они всегда проконсультируют по платным парковкам,- рассказывает руководитель пресс-службы АМПП.

В преддверии новогодних праздников водителям расслабляться не стоит. Несмотря на то, что с 31 декабря по 8 января парковка будет бесплатной, контроль за нарушениями будет вестись в полном объеме.

- Поэтому хотелось бы попросить водителей относиться к друг другу с уважением и не нарушать правила дорожного движения.