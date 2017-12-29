Кардиограмма страны: 2017-й нам дал «Матильду», Сирию, допинг-скандал

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-29T01:03:08+03:00

Мария Захарова - хорошо поставленный голос нашего МИДа - дипломатично и профессионально расставляет точки над «i» в итогах уходящего года Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмотрела на «Кардиограмму года» от «Комсомолки», где читатели голосовали за радостные и грустные события, пережитые в 2017-м, и не согласилась, что он был скучным.

НА РОССИЮ ДАВИЛИ СО ВСЕХ СТОРОН

- Для вас 2017-й каким был?

- Интенсивным, непростым, неожиданным. Было и трудно, и интересно. Но благодаря этому приходит осознание, что испытания - это не наказание, а, может быть, даже дар свыше, бесценный опыт.

- Для всей страны, если судить по нашей «Кардиограмме», год получился интенсивным. И непростым. Одно из испытаний - отстранение сборной России от ближайшей Олимпиады. Надо нашим атлетам ехать на Игры в условиях такой травли?

- Если бы я была на месте российских спортсменов, тренеров, то я бы имела право рассуждать об этом.

- Мнение людей сейчас расколото, им важно услышать, что думают моральные авторитеты.

- Я считаю, что наши спортсмены, которые долгие годы живут в состоянии тяжелых тренировок, они и есть моральные авторитеты. Вот их в том числе и я буду слушать по этому вопросу. Им сейчас непросто, и мы все должны их поддержать в выборе на 100 процентов.

- В схожей со спортсменами ситуации в этом году жила вся страна.

- В этой же не нами запущенной мясорубке оказались и российские дипломаты. С ними поступили так же несправедливо, как и с нашими атлетами. Год назад они с семьями срочно вынуждены были выезжать из США, после того как были обвинены американскими властями в якобы вмешательстве в президентские выборы. Это полная чушь, не было предъявлено ни одного доказательства. Дальше - больше. Летом Вашингтон принял решение о закрытии генконсульства в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и изъятии нескольких объектов дипсобственности. Под маховик внутриполитических разборок в США попали и представители бизнеса, культуры, СМИ… А какое количество наших людей, которые были похищены теми же американцами в третьих странах и сидят без суда и следствия в американских тюрьмах по надуманным обвинениям? Это классическое проявление давления на страну, политики сдерживания.

КОГО НЕ УСТРОИЛ МИРНЫЙ ЮБИЛЕЙ РЕВОЛЮЦИИ?

- Встречу Путина и Трампа в Гамбурге анонсировали как главное политическое событие года в отношениях России и США. Как выстраиваются отношения со Штатами?

- У нас очень трудно развивался и развивается диалог с США, есть примеры того, как удается достигать точек соприкосновения, например, совместное заявление США и России по Сирии. Или по-настоящему судьбоносный пример, когда благодаря информации, предоставленной американскими спецслужбами, удалось предотвратить теракт в Петербурге. Но при этом сложности остаются и налицо явное желание определенных политических группировок в Вашингтоне их усугублять. Наши двусторонние отношения заслуживают большего - у них колоссальный потенциал.

Встречу Путина и Трампа в Гамбурге анонсировали как главное политическое событие года в отношениях России и СШАФото: EAST NEWS

- 100-летие Октябрьской революции на государственном уровне прошло как-то совсем тихо-мирно.

- Не знаю, кого может не устраивать, что оно прошло мирно. Отметить революцию революцией? Может быть, кому-то так и хотелось, но так не получилось. Каждый отметил, как считал нужным. Для кого-то это дата торжественная, для кого-то трагическая, но она в любом случае сложная для оценки и анализа. Кто-то использовал ее как повод, чтобы больше почитать и узнать об этом событии. Я принадлежу как раз к этой категории, тем более что было опубликовано большое количество исторических документов. Мирно прошла - да, но точно не незаметно.

- Государство предпочло не муссировать эту тему.

- Как мне показалось, на государственном уровне главной задачей было не навесить какой-то новый ярлык - было это благо или зло, а предоставить обществу самому определиться со своим отношением. Поэтому было опубликовано так много материалов, чтобы каждый мог проанализировать случившееся самостоятельно, без «ценных указаний сверху». Мог сделать свой вывод сам.

- Самое главное - страна из той революции и всего, что за ней последовало, вынесла урок?

- Почему должно быть единое мнение у всей страны? Нас 147 миллионов, и каждый должен задать себе вопрос: знаю ли я достаточно об этой революции?

- А для вас что это?

- Колоссальное потрясение, пример того, к чему может прийти общество в результате невозможности противостоять внутренним вызовам и внешним угрозам.

- Стоила ли «Матильда» того шума, который был вокруг нее?

- Тема очень сложная. Думаю, эта история преподнесла хороший урок. Для себя я его сформулировала так: побеждать нужно не путем запрещения, а путем создания более сильной повестки.

ДЕТИ В ПРОТЕСТАХ - ШОК ГОДА

- У нашего общества есть сейчас прививка от этих потрясений? Уличный «бунт школьников» весной этого года свидетельствует о революционной ситуации?

- Если говорить о потрясениях этого года, для меня вовлечение детей в уличные акции было одним из них. Я считаю отвратительным, когда взрослые люди манипулируют не сознанием других людей (это тоже плохо, но взрослые должны сами уметь анализировать и принимать решения), а детьми. Теми, у кого переходный возраст, кто начинает задавать вопросы, интересоваться. А их искреннее желание быть активными и полезными используется безответственно и подло. Для меня это крайняя степень падения, когда в своих целях используют детей. Это был шок, я не думала, что взрослые люди могут в своей стране заниматься подобными вещами.

Я вижу множество таких примеров за рубежом, когда рекрутируют детей террористические организации. Детская тема разыгрывается во время вооруженных конфликтов, когда западные коллеги манипулируют образами детей. Но там хотя бы (это единственное не оправдание, но объяснение) речь идет о детях не своих, не из своей страны. Например, журналистка CNN использовала образ сирийского мальчика, его фотографию и недостоверную информацию о нем в ходе интервью с Лавровым, чтобы, как можно было понять, обвинить Россию в убийстве в Сирии гражданского населения. А когда в эти грязные игры играют граждане с детьми своего же государства - это понять невозможно в принципе.

TELEGRAM-КАНАЛЫ СЛОВНО СПЛЕТНИ

- Два тренда этого года - Тelegram-каналы и биткоины. Что из этого у вас есть?

- У нас есть Тelegram-канал МИДа. Это дополнительный инструмент информирования людей о новостях российской внешней политики.

- Вы читаете Тelegram-каналы?

- Читаю некоторые, плюс у нас есть отдел, который мониторит интернет. То есть информацию, которая в любом виде попадает в интернет, мы анализируем.

- Интересней стало жить с появлением таких каналов?

- Встал вопрос об ответственности за распространение информации. В некоторых случаях подобные «новости» напоминают сплетни.

- Это одна из реалий сегодняшнего мира.

- Как развлечение, как отработка новой информационной технологии все это интересно. Но опасно, если используется как способ распространить дезинформацию.

- А биткоин?

- Я за ростом биткоинов не слежу. Как и все, регулярно об этом читаю, но не являюсь лицом заинтересованным - у меня биткоинов нет.

Вы бы слышали, как о русских рассказывают сирийцы! Все они говорят, что для них Россия - страна, которая спасала их государствоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

СААКАШВИЛИ - ПОЗОР ДЛЯ КИЕВА

- Победа в Сирии встанет в один ряд с главными событиями в отечественной истории? Насколько это глобальное свершение?

- Вы бы слышали, как о русских рассказывают сирийцы! Все они говорят, что для них Россия - страна, которая спасала их государство. И российские солдаты для них герои. Это я передаю дословно то, что слышу от сирийцев. Кому как не им знать, что наши ребята там делают. Для меня операция Российской армии в Сирии - это гордость.

Но это и сопереживание тем, кто потерял близких в борьбе с терроризмом. Словами передать эти эмоции невозможно - об этом получилась песня, которую спела Наргиз, - «Верните память»*.

Человек пришлый стоит у руля политических процессов и дестабилизирует ситуациюФото: REUTERS

- То, что сейчас творится на Украине вокруг Саакашвили, весь этот перманентный Михомайдан - это новое слово в политической практике или агония страны?

- Это позор для украинского народа: человек пришлый стоит у руля политических процессов и дестабилизирует ситуацию, занимается грязными играми, занимается только разрушением. Это еще и проблема грузинского народа. Проблема в том, что он один из самых раскрученных представителей Грузии в мире, и по его неадекватному поведению судят обо всем народе.

Cм. Кардиограмма страны по версии читателей "КП"