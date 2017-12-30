Как собирают новогодние подарочные наборы

СЕГОДНЯ 01:02 2017-12-30T01:11:45+03:00

Наш корреспондент устроился на известную кондитерскую фабрику — расфасовывать конфеты по коробкам. Это только кажется, что легко. А полсмены поработаешь - и "Белочку" от "Петушка" не отличишь

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Какое-то время назад я наткнулся на объявление в газете. «Кондитерская фабрика такая-то набирает временных работников для оформления новогодних подарков. Прописка, опыт работы не обязательны. График работы 2 через 2. Заработок от 25 тысяч рублей». И я решил попробовать.

Для работы в пищевой промышленности, нужно пройти комиссию и получить медицинскую книжку. Идти официальным путем — семь потов сойдет. Очереди в эти медкомиссии — огромные. Срок получения медкнижки после прохождения комиссии - от недели до месяца. Деньги платишь свои — если официально (а было именно так), то 1500 руб. Наниматель обещал вернуть в получку, но я, честно говоря, этого не заметил. Будем считать, что вернули, но они как-то ловко растворились в общей зарплате.

В конце-концов медкомиссия была пройдена. Так я стал оформителем готовой продукции 4-го разряда. Первая смена выпала ночная – с 8 вечера до 8 утра. Обед – 30 минут, в полночь. Кстати в перерыв можно вполне официально есть местные конфеты. Бесплатно.

В цехе четыре конвейерных ленты, по которым движутся тубы, коробки или пакеты подарков. На каждой ленте своя бригада. Все в белых халатах, перчатках и шапочках. Вдоль ленты до десяти рабочих мест — на каждом свой набор конфет. На своём рабочем месте я должен добавлять в подарочную коробочку конфеты «Белочка», «Петушок золотой гребешок» и «Дюшес». Проблема в том, что все эти конфеты в зеленых (хотя и разного оттенка) фантиках. И через несколько часов работы они сливаются в одно зеленое пятно. Приходится регулярно трясти головой, тереть уши, и всё равно – ошибки неизбежны. Так что если вам в коробочке попадутся две «Белочки», то извините.

Продажа новогодних подарков с конфетами. ФОТО Сергей Фадеичев/ТАСС

В 8 утра, когда у нормальных людей день начинается — у нас смена кончается. Идешь домой, отсыпаешься и к 8 утра следующего дня выходишь к конвейеру - опять на 12 часов. И так по кругу. Дневная смена стоит чуть менее 1 тысячи рублей, ночная – около 1200. В субботу можно пару лишних часов подработать и получить больше. В общем 25 тысяч рублей заработать можно, но за счет своего здоровья. При этом на фабрике заявляют, что чтут Трудовой кодекс и опасаются трудовой инспекции.

Новогодние подарки начинают собирать еще с сентября. Дизайн – соответствующий. Елки, снеговики, Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь», часы, на которых до двенадцати те самые «пять минут, пять минут»… Но - нигде нет надписи «Новый год». Так что эти подарки можно вручать на любой праздник.

В ноябре пошли подарки по заказам регионов и корпораций. Думал я, что бизнесмены капризнее чиновников, оказалось, наоборот. Местным администрациям очень хочется, чтобы в наборах из Москвы присутствовали не только столичные кондитерские изделия, но и местные. Впермешку. На равных. И их специально привозят в Москву.

Ну что сказать. Среди «приезжих» конфет встречаются неплохие по вкусу, но, как правило, они почему-то плохо завернуты – липнут к рукам. Четно говоря, корпоративные подарки собирать приятнее – в них закладывают мягкие игрушки, тульские пряники, лотерейные билеты...

Уже в ноябре начинается штурмовщина. Работаем уже не через сутки, а по 12 часов каждый день плюс суббота. Без денежной прибавки. Люди начинают уходить. Из трёх бригад, работавших вначале, остается две.

На фабрику зачастили проверяющие. Роспотребнадзор, Санэпидемслужба, еще какие-то неведомые организации... Но нау администрацию голыми руками не возьмешь — менеджеры строго следят, чтобы мы работали исключительно в перчатках, чтобы запас конфет для выкладки в наборы стоял у рабочего места «по стандарту» и ни в коем случае не на полу. Выходишь из цеха — на халат нужно обязательно набросить специальную накидку, чтобы ни один микроб не проник в фасовочный цех. Курилки и комнаты для перекуса позакрывали… В общем, отбились от проверок высокой культурой производства.

В конце ноября началось главное: формирование подарков для Кремлевской Елки. Металлическая коробка в форме кремлевской башни наполняется не только конфетами московских предприятий, но и продукцией топовых фабрик из Самары и Санкт-Петербурга...

А мы переходим на устойчивую шестидневку по 12 часов в день. Тяжеловато. Слышал, что в советские времена на ВАЗовский автомобильный конвейер не брали людей старше 35 лет. При том, что смена там была меньше 8 часов. Да, кондитерская фабрика — не автозавод. Но и мои товарищи по конвейеру — далеко не молодежь. В основном, пенсионеры из Москвы и области. Большинство из них - женщины. Кстати, очень моложавые и энергичные – на своих прежних местах еще вполне могли бы работать.

На «сладкое» производство пришли, можно сказать, за целевым заработком. 63-летняя Ирина – чтоб поднакопить на отпуск, в июне собирается Вьетнам посмотреть. Галине 67 – решила подработать, чтобы вместе с дочкой открыть парикмахерский салон...

Другая большая группа – женщины со всего СНГ, как правило, за 50. Они приезжают в Москву на 3-4 месяца на заработки. Шесть дней в неделю по 12 часов — для них обычное дело. Ночуют в общежитии. Койка — 200 рублей за ночь.

Впрочем, бывают и исключения. Например, молодая пенсионерка Ольга из Ростовской области всю жизнь мечтала посмотреть, как делают конфеты. Пока работала, на «детскую блажь» не хватало времени. А как отправили на заслуженный отдых, то первым делом в Москву — мечту реализовывать.

Надо сказать, чего-чего, а сладкого здесь хватает. Помимо «законных» конфеток к обеденному чаю, можно и в течение смены подкрепиться. Хоть и понатыканы камеры повсюду, но если не лопать продукцию горстями, охрана не лютует. Кстати, до приходы на фабрику приходилось слышать, что работники кондитерского фронта на конфеты даже смотреть не могут. Оказывается, все не так: не только смотрят, но и с аппетитом уплетают. И новички, как я, и ветераны.

Вот такие сладкие воспоминания.