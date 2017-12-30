Тяжелейший воспалительный процесс у Табакова просмотрели в элитной частной клинике

30 Дек. 13:19 2017-12-31T00:56:54+03:00

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За минувший месяц, что Олег Табаков лежит в Первой градской, информация о его здоровье поступала самая противоречивая.

За это время СМИ писали о медикаментозной коме и «состояние глубокого оглушения». И тут же появлялось опровержение: Олег Павлович пошел на поправку и расхаживается по палате, разрабатывает мышцы.

То появляется тревога: Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. И сразу его сын Антон не без юмора комментирует, мол, в папином возрасте человек имеет право иногда полежать на искусственной вентиляции легких.

То сообщают, что актера успешно вывели из состояния искусственной комы, но, придя в сознание, он перестал узнавать даже близких. А по другой информации, он не только всех узнает, но даже удивляется, почему не навещают друзья?

Совсем нас запутали и врачи, и близкие Табакова.

Достоверно, что Олег Павлович по-прежнему в больнице, и о выписке речи не идет. По словам его родных, он в сознании, всех узнает, шутит, хорохорится, старается показать, что по-прежнему боевой. То есть ведет себя как обычно. Но организм ослаб и от общения он быстро устает. Поэтому врачи решили строго ограничить круг посетителей. Постоянно ездит к нему только жена Марина Зудина, которая целый день проводит рядом – ей легче видеть мужа своими глазами, чем читать о его состоянии в Интернете.

Из-за постельного режима, который продолжается больше месяца, у него перепутался день с ночью. Чтобы Табаков мог отдыхать, врачи дают седативные препараты. И так называемая «искусственная кома» - результат действия этих самых лекарств, после которых Олег Павлович хотя бы нормально выспался. Даже захотел побыть на свежем воздухе. Но для этого нужна верхняя одежда, а ее неудобно надевать, когда человек увешан трубочками для внутривенных вливаний.

Тяжелейший кризис преодолен. Врачи говорят, что у Табакова был сильнейший сепсис, от которого погибают даже молодые люди. У Олега Павловича оказался очень крепкий организм. В театре предполагают, что воспалительный процесс, спровоцированный зубными имплантами, просмотрели в одной известной клинике, где лечатся многие театральные деятели. В результате, в Первую градскую Олег Павлович попал в очень запущенном состоянии. К счастью, там оказались компетентные врачи, которые его спасли.

Напомним, народный артист СССР находится в больнице с 27 ноября.

Желаем Олегу Павловичу поскорее выздороветь. И мы, верные поклонники, ждем его на сцене.