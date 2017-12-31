Роспотребнадзор рассказал, как правильно встретить Новый год, не навредив своему здоровью

СЕГОДНЯ 03:12 2017-12-31T03:13:15+03:00

Ведомство напомнило о необходимости обращать внимание на срок годности продуктов и посоветовало не проводить всю ночь за праздничным столом

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До Нового года остались считанные часы, и в преддверии этого одного из самых любимых праздников россиян Роспотребнадзор выпустил рекомендации, в которых напомнил несколько важных правил.

В первую очередь, чтобы не навредить собственному здоровью и здоровью своих гостей, необходимо обращать внимание на срок годности продуктов, которые вы покупаете к праздничному столу. Внимательно изучайте всё, что написано на этикетке: изготовителя, состав, дату изготовления, условия хранения и, конечно же, срок годности.

«Приобретайте продукты питания только в установленных санкционированных местах. Это в первую очередь касается консервированных и скоропортящихся продуктов. Не стоит покупать «с рук» продукты домашнего приготовления — различные консервы, сушеные грибы, рыбу, сало домашнего копчения — есть риск серьезно отравиться и, что еще хуже, стать жертвой тяжелого заболевания – ботулизма», - советует ведомство.

Готовя новогодние салаты, горячие блюда и холодные закуски, не забывайте тщательно мыть фрукты и овощи, не храните подолгу в холодильнике торты и пирожные с кремом, а полуфабрикаты из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке.

СОВЕТЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

*Новогодний стол, чаще всего, это изобилие калорийной пищи. Кроме того, за новогодней ночью следует череда застолий в гостях у друзей, родственников и коллег. А все это ведет к перееданию.

*Соблюдайте очередность блюд. Диетологами доказано, самое оптимальное съедать сначала салат, а затем уже более сытные вторые блюда и горячее.

*Пусть на столе больше будет овощных салатов и закусок. Не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда. Чем разнообразнее всё отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему.

*Не садитесь за праздничный стол голодным. Диетологи советуют не пропускать 31 декабря завтрак, обед и ужин. Соблюдайте обычный рацион дня. Это позволит избежать переедания в саму новогоднюю ночь.

*Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе.

*Избегайте длительных застолий.

* Не запивайте пищу газированными напитками. Они вызовут вздутие живота. Умеренно употребляйте алкоголь.

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