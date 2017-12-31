Эльдар Рязанов: «Ирония судьбы» - фильм о том, как важно найти настоящую любовь

31 Дек. 15:44 2017-12-31T16:30:44+03:00

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Каждый год 31 декабря вся большая страна обязательно смотрит «Иронию судьбы, или С легким паром!». Уже 41 год! И эта чудесная новогодняя комедия не надоедает, хотя история всем давно известна, и мы точно знаем, когда Ипполит произнесет: «Какая гадость, эта ваша заливная рыба». Режиссер Эльдар Рязанов долго не мог понять, почему именно этот его фильм стал самым любимым у зрителей. И сегодня, перед тем как Женя Лукашин встретится с Надей, «Комсомолка» решила дать слово самому Эльдару Александровичу, чтобы услышать от него, как снимался фильм и почему он выбрал на роли именно этих актеров.

НА СЧЕТУ ФИЛЬМА - СПАСЕННАЯ ЖИЗНЬ

Впервые «Иронию судьбы, или С легким паром!» показали 1 января 1976 года. Вот, что вспоминает сам режиссер:

«... - «Ирония судьбы» показывалась по первой программе в очень удобное время - она началась в шесть вечера и шла до программы «Время». Это была та часть праздничных суток, когда люди отоспались, пришли в себя после бессонной ночи, а новое застолье еще не началось. И здесь я познакомился с еще одной удивительной особенностью этого нового вида искусства — единовременным масштабным показом. В один вечер 70 — 100 миллионов человек (так утверждает статистика) в одни и те же часы видят твою работу. Резонанс получается неслыханный: назавтра буквально вся огромная многомиллионная страна толкует о картине. Я был буквально смят, оглушен, ошарашен гигантским, могучим потоком откликов на «Иронию судьбы».

Эльдар Рязанов был ошеломлен количеством телеграмм и писем, которые обрушились на него после премьерного показа. Но одно письмо он запомнил на всю жизнь и однажды рассказал о нем:

« - На одной из творческих встреч мне прислали записку, которую я хочу процитировать почти дословно:

«Моя приятельница, разуверившись во всем и вся, решила распрощаться с этой жизнью. Она сделала прическу, маникюр и облачилась в свое самое нарядное платье: потом она хотела быть такой же красивой, как до того. Делала она все это не в состоянии аффекта, а совершенно спокойно и сознательно. Она села в кресло около телевизора и включила его. На экране Ширвиндт покупал в палатке бутылку шампанского. Шло начало «Иронии судьбы»... Моя приятельница жива до сих пор. Она недавно купила кассету с этим фильмом и смотрит его, как она выражается, «по мере надобности»...».

«ИРОНИЯ» НАЧАЛАСЬ С АНЕКДОТА

Пьеса «С легким паром!», по которой был снят фильм, началась со смешной истории, которая произошла в жзни с реальным человеком. Его звали не Женя Лукашин и он не встретил свою любовь, как герой Андря Мягкова, но так же как и он в полностью бессознательном состоянии оказался в Ленинграде. Такой рассказ услышали режиссер Эльдар Рязанов и драматург Эмиль Брагинский:

«Нам рассказали историю об одном человеке (назовем его Н.), который после бани забежал к приятелям. А там шумела вечеринка - справляли не то день рождения, не то годовщину свадьбы. Помытый, чистенький Н. усердно начал веселиться и вскоре, как говорится, «ушел в отключку». В компании находился шутник Б. Он подговорил разгулявшихся друзей отвезти на вокзал пришедшего из бани Н., купить билет на поезд, погрузить спящего в вагон и отправить в Ленинград. Так они и поступили. Во время всей этой операции Н. не раскрыл глаз. Несчастный, ничего не понимающий Н. проснулся на верхней полке поезда, прибывшего в город на Неве, вышел на привокзальную площадь и обнаружил, что, кроме портфеля с веником и пятнадцати копеек, при нем ничего нет...».

НАДЯ, ГАЛЯ И ИППОЛИТ ПОЯВИЛИСЬ ВО ИМЯ ЛЮБВИ

Создатели комедии решили превратить новогодний анекдот в разговор о важных вещах - о ценности подлинных чуств, о том, как многие из нас примиряются с компромиссами. И Рязанов с Брагинским решили усилить конфликт, сделав главных героев не свободными в личной жизни.

«- Тут мы родили героиню - хозяйку ленинградской квартиры, Надю Шевелеву. Сразу стало ясно, что естественный скандал, который должен вспыхнуть между Надей, увидевшей на своей тахте незнакомца, и Женей, уверенным, что он у себя дома, в конечном счете приведет к любви. Однако, если бы Женя и Надя были людьми свободными, не связанными ни с кем, эта ситуация напомнила бы игру в поддавки: авторы нарочно свели в одной квартире юношу и девушку, чтобы они мгновенно влюбились друг в друга. И тогда мы осложнили ситуацию. Мы подарили Жене невесту Галю, а Наде преподнесли жениха Ипполита. За одну ночь мы должны были заставить героев расстаться с прежними привязанностями и полюбить друг друга. На этом этапе прояснилась и главная мысль пьесы, ее идея. Хотелось рассказать о том, как в суматохе дней, их суете и текучке люди часто не замечают, что не живут подлинными чувствами, а довольствуются их суррогатами, эрзацами. О том, как важно найти в жизни настоящую любовь. Хотелось протестовать против стандартов не только внешних — архитектура, обстановка квартир, костюмы, — но и внутренних».

АНДРЕЙ МЯГКОВ - ЛУЧШИЙ ЛУКАШИН

Актер Андрей Мягков появился в «Иронии судьбы почти случайно. Скорее всего, главным героем комедии стал бы Станислав Любшин, но в последний момент он отказался от роли. Потом эту роль очень просил Андрей Миронов и Рязанов даже снял его в одной кинопробе:

«... - Я сказал:

- Андрюша, я дам тебе на пробу одну каверзную сцену. И если ты убедишь меня в этом эпизоде, если я поверю тебе, — клянусь, ты будешь играть Лукашина.

Началась кинопроба. Миронов, пряча глаза, застенчиво произносил такие реплики: «А я у женщин никогда не пользовался успехом... еще со школьной скамьи... Была у нас девочка — Ира... Что-то в ней было... Я в нее еще в восьмом классе... как тогда говорили... втюрился... А она не обращала на меня ну никакого внимания!.. Потом, уже после школы, она вышла за Павла...»

Но почему-то ощущения правды жизни, веры в актерскую убедительность не возникало. Однако этот инцидент никак не повлиял на наши отношения, мы продолжали относиться друг к другу нежно и по-дружески».

Время шло, а актера на роль Лукашина так и не было. И тогда помощник режиссера предложила попробовать Андрея Мягкова. Его кандидатура не вызвала у Эльдара Рязанова энтузиазма - актер ни разу не проявил себя в комедии, но делать было нечего, и режиссер нехотя согласился. И был потрясен:

«- Бывает, что мы вынуждены приглашать артиста без веры в его успех, по сути, только для подыгрывания партнеру или партнерше. Это не очень-то порядочно, и я стараюсь не идти на подобные опыты... Я был приятно удивлен и очарован комедийным даром артиста, его легкостью и непринужденностью. Но, поскольку героиню найти никак не удавалось, Мягкову пришлось «подыгрывать» еще многим кандидаткам и таким образом «разминать» роль. А когда начались съемки, то состоялось подлинное знакомство с поистине беспредельными возможностями исполнителя. Первая же кинопроба Мягкова оказалась попаданием в «яблочко».

После демонстрации «Иронии судьбы», по сути, состоялось новое рождение Мягкова. Его узнали как артиста комедийного, лирического и музыкального. После нашей картины Мягков стал невероятно популярен и любим. Лавина писем с выражениями восхищения и восторга обрушилась на Андрея Васильевича, но, надо сказать, не изменила ни его характера, ни поведения. Он весьма хладнокровно воспринял свалившееся на него всенародное восхищение. Блажь и самомнение не ударили ему в голову, носа он не задрал. А это говорит об уме человека».

Режиссер и исполнители заглавных ролей в фильме "Ирония судьбы или с легким паром" на вручении государственных премий, 1978 г. Фото: Игорь Зотин/Фотохроника ТАСС

НАДЮ ШЕВЕЛЕВУ СЫГРАЛИ ТРИ АКТРИСЫ

Пробы актрисы на роль Нади Шевелевой шли без остановки, но ни дна из претенденток Рязанова не устраивала. И тут он вспомнил про актрису Барбару Брыльску, ктороую видел в польском фильме «Анатолия любви». Раздобыл телефон и позвонил ей в Варшаву:

«- Она как раз оказалась свободной от съемок и сказала, что с нетерпением ждет сценарий. Роль Нади и сценарий ей понравились, и она согласилась сниматься. Мы вызвали ее в Москву и устроили ей кинопробу точно на таких же условиях, как и всем нашим актрисам. Ее версия роли оказалась самой убедительной, и мы ее утвердили. Так получилось, что популярная польская актриса Барбара Брыльска попала в советский фильм «Ирония судьбы».

Актриса Валентина Талызина мастерски озвучила Брыльску, а для нашей артистки это была неблагодарная работа, которая остается для зрителя неизвестной — ведь фамилии Талызиной нет в титрах. Второй соавтор, причем тоже анонимный, — популярная певица Алла Пугачева, исполнившая все песни героини. Таким образом, роль Нади Шевелевой создана как бы усилиями трех одаренных актрис».

Я - НЕ ИППОЛИТ

У Эльдара Рязаова не было сомнений, что роль Ипполита исполнит Олег Басиалашвили. На пробах он справился блестяще, понравлся всем беззаговорочно и его сразу утвердили. Но в эти дни в семье актера случилось несчастье - умер его отец. Рязанов ждал Басиалашвили несколько месяцев, но уже шел март, таял снег, который был очень важен для фильма. И стало понятно, что нужен другой актер.

«... - В начале марта я позвонил старому другу, Юрию Яковлеву, и попросил исполнить роль Ипполита. Я поведал ему о случившемся, рассказал, что был утвержден Басилашвили, почему он не может играть, и попросил выручить нас. Всегда неприятно, когда к тебе прибегают как к палочке-выручалочке, когда ты должен заменять собой кого-то. Тем более если ты сам — популярный, известный и любимый публикой актер. Но Юрий Васильевич оказался выше этих уколов самолюбию — он согласился. По счастью, у них с Басилашвили совпал размер, и все костюмы сидели на Яковлеве так, будто были сшиты именно на него. Это оказалось спасением, так как времени на шитье новых нарядов уже не было. Снег умирал на глазах. И Яковлев буквально на хвосте зимы стал сниматься в роли Ипполита. Но в окончательном монтаже фильма так и остался кадр, где Барбара Брыльска поднимает со снега карточку с изображением Ипполита — Олега Басилашвили. Переснять этот кадр с фотографией Юрия Яковлева мы уже не успели — зима кончилась, снег сошел. Но зритель этого ляпсуса, по счастью, не заметил... Яковлев — великолепный, многогранный актер. И я ему буду вечно признателен как за прекрасную актерскую работу в картине, так и за безукоризненное человеческое поведение.».

ТРУДНАЯ СУДЬБА «ИРОНИИ СУДЬБЫ»

Удивительно, но с выходом на экраны «Иронии судьбы» было не все гладко. Фильм очень не понравился чиновникам от культуры. За те полгода, что фильм ждал показа на телеэкране, доя Эльдара Александровича доходили разные страшные слухи:

«... - Помню, как Председатель Госкино Ф. Т. Ермаш при встрече злорадно сказал мне:

- Слышал, у тебя там неприятности с твоей картинкой-то на телевидении. Не хотят ее выпускать из-за пропаганды пьянства.

Всех этих аппаратных игр я, разумеется, не знал, но какие-то мрачные, пессимистические разговорчики регулярно доносились до меня и портили настроение. Успокоился я только тогда, когда получил «Говорит и показывает Москва», где фильм стоял в программе 1 января 1976 года. За несколько дней до Нового года мне позвонили с телевидения и сказали, что все-таки надо снять мое небольшое вступление перед демонстрацией ленты. Это требуется для того, чтобы смягчить впечатление от пьянства, показанного в фильме, объяснить, что так выпить можно лишь в новогодний праздник...».

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Тест "КП": С наступающим лёгким паром!

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (не Капуцинов) состоялся первый сеанс синематографа братьев Люмьер. А 1 января 1976 года в 17:45 МСК по первой программе ЦТ прошла премьера фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Старшее поколение знает его наизусть - вплоть до отчеств Нади Шевелёвой (Васильевна) и Жени Лукашина (Михайлович), номеров их квартир (12)... Но мы все же постараемся вас запутать (подробности)