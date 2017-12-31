Джигарханян не захотел помириться с Виталиной Цымбалюк на Новый год

31 Дек. 16:08 2017-12-31T16:13:27+03:00

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Главной сенсацией и «хитом» уходящего года был скандальный развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Скандал вылился на экраны телевидения и стал сериалом, напоминал, как сказал сам Джигарханян, «водевиль». Виталина превратилась в звезду ток-шоу и подвинула по рейтингу некогда самого эпатажного ньюсмейкера Никиту Джигурду.

Выйти из тени вся шумиха заставила пасынка актера Степана Джигарханяна, который в канун Нового года прилетел из Америки в Москву и встретился с отцом, спустя 16 лет разлуки и полного отсутствия с ним общения.

Бывший представитель Цымбалюк Элина Мазур перед Новым годом шокировала публику одним за другим признаниями. То ее вроде бы избили, требуя не поддерживать Виталину. То вдруг Мазур сама вышла с признанием в том, что это она все устроила так, чтобы Виталина обездолила Джигарханяна, оставив его нищим. Между тем, законный адвокат Цымбалюк Лариса Широкова высказалась о возможном мировом соглашении с Джигарханяном.

Виталина же подарила бывшему мужу произведение Шопена, сыграв музыкальный предновогодний подарок в студии ток-шоу, и с экрана телевизора пригласила Армена Борисовича в квартиру на Молодогвардейской, которая, с ее слов, и покупалась как семейное гнездышко.

В интернете написали, что, возможно, готовится примирение бывших супругов. Мы позвонили адвокату Джигарханяна Евгению Парфенову.

- Это правда, что готовится мировое соглашение между Джигарханяном и Виталиной? Об этом заявила адвокат Цымбалюк, - спрашиваю адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова.

- Нет, никакого примирения нет. Просто их адвокат вышла на меня, и у нас была встреча, мы общались. Но речь идет не о примирении. Не знаю, почему адвокат так решила. У нас была одна встреча, просто познакомились. Я ей сказал, что у нас есть ряд условий. Если они на них готовы, то я пойду к Армену Борисовичу спрашивать его мнения. Не более. Ну, они думают над условиями. При этом Армен Борисович настроен вообще категорично. Он даже был против моих встреч с той стороной. Но я считаю, встречаться надо в любом случае и как-то договариваться. Этот конфликт не может длиться вечно. Но пока ничего не поменялось. Была встреча между нами, представителями, мы пообедали, поговорили, не более того.

Никакого мирового соглашения пока не предвидится.

Армен Борисович считает, что ее надо наказать. Однако, наказание – это одно. Но имущество-то надо возвращать. Мы должны имущество или его часть вернуть. Есть эмоции. Но меня интересуют правовые основания для возврата имущества. Это отдельный вопрос. И его будут решать следственные органы либо суд. Это может растянуться на год.

После Нового года мы примем концептуальное решение, по какому пути идти.

Но то, что та сторона вышла на встречу и поменяла тон – это, считаю, позитивно.

- Виталина произнесла, что вроде даже готова пополам квартиру на Молодогвардейской делить с Джигарханяном.

- Я этого не слышал. На самом деле сейчас мне было высказано немножко другое предложение. Пока об этом рано говорить. А бывший ее представитель Элина Мазур говорила, мол, зачем Армену Борисовичу деньги, квартиры, он что, это на тот свет с собой заберет?

Пока новостей нет.

Но, конечно, решать все надо быстрее, пока уголовные дела не раскрутились. Потом будет поздно.

Пред новым годом я уезжаю и не буду в доступе, так что никаких изменений ситуации, уверен, не будет.

После признаний Элины Мазур на НТВ адвокат Цымбалюк мне сама позвонила, сказала, что Элина громкое заявление сделала.

Я посмотрел. Тоже был несколько удивлен.

- Мазур фактически сделала чистосердечное признание. Слова Мазур можно расценивать как признание, что она организатор всего «проекта». Ее же можно привлечь для дачи показания – что она разработала план развода и обогащения Виталины за счет Джигарханяна! Получается, она организатор, Виталина заказчик?

- Можно. Начали ее искать. Чтобы эти показания она дала следствию. А ее нет нигде. Элина исчезла, ее нет. Все ее телефоны молчат, выключены. По адресам, явкам она отсутствует. Ее нет. Она как была тенью, так и осталась.

Я так понимаю, она нам помогать не будет. А в этом случае мне ее признания безразличны. Там сейчас занимаются органы ее бизнесами.

Похоже, она не хочет с нами сотрудничать. Заявление сделала громкое на ТВ и исчезла, чтобы ее больше не дергали. Чисто формально получается. Она медийная такая.

- Мазур заявила, что это она спланировала отъем денег и имущества у Джигарханяна. Но при этом она возле Виталины с ее слов только с октября. То есть, тут противоречие – квартирами Виталина занималась еще до Мазур.

- Да, противоречие. Но то, что это Элина сценарий писала всех этих последних событий – так оно и есть. Может быть, если бы не было Мазур, то Виталина бы не зашла так далеко, и каким-то образом уже разрулился этот конфликт.

- Элина сказала, что благодаря ей по факту Виталина после развода стала богаче.

- Богаче - имела в виду, из-за того, что им на телевидении бешеные гонорары платили. Они хорошие деньги на ток-шоу подняли.

Думаю, в конце концов Виталина и Элина что-то не поделили. Да и потом, у Элины свои интересы, свой бизнес, и люди за ней стоят. Она далеко зашла, ей сказали остановиться. Она просто красиво попыталась уйти из этой истории.

- Для Виталины признания Мазур, мол, та жалеет, что помогала ей, мол, осознала, что обобрали Джигарханяна, стали неожиданными?

- Не думаю, что неожиданными. Когда я общался с ее адвокатом, она сказала, что Виталина с Мазур уже не общаются. Виталина отказалась от ее услуг. Это было до выступления Элины на ТВ.

- А если теперь Мазур и Виталина врозь – кто же Цымбалюк будет помогать продолжать ее триумфальное шествие по ток-шоу?

- Желающие найдутся. Андрей Малахов, например.

Вот недавно Цымбалюк приняла православие, крестилась...

Мы с ее адвокатом договорились соблюдать адвокатскую этику, быть аккуратными в комментариях, не лить друг на друга грязь. Я в этом моменте с ней согласен.

И мои какие-то комментарии ранее были эмоциональные. Но я был вынужден это делать, потому что эта хабалка (имеет в виду, Элину Мазур. - Ред.) была напротив, и потому на информационном поле надо было немножечко сгущать краски.

- А все-таки, если Виталина согласна делить квартиру на Молодогвардейской пополам, если реально на это готова, то это будет основанием к мировому соглашению?

- Если бы я принимал решение, я бы, может, на это и пошел бы.

А к Армену Борисовичу с этим вопросом пока даже не подхожу, потому что знаю его позицию. Он говорит: мол, ничего мне не нужно, мне главное довести дело до наказания. Это его позиция. И я буду руководствоваться именно ею. Но все-таки после Нового года я попробую каким-то образом договориться и разрулить. Потому что его здоровье, оно тоже небезгранично. Надо как можно быстрее выходить из этого конфликта.

- То есть, мировое соглашение возможно?

- Пока практически в ближайшее время это не предвидится.

Если та сторона не согласится с нашими условия, а мы - с их, то просто будем встречаться, как я и планировал, непосредственно в залах судебного заседания, не более того. Посмотрим…

- В интернете написали, что якобы в кулуарах «Останкино» говорят, что готовится в Новый год встреча Виталины и Армена Борисовича, чуть ли не на эфир они могут прийти?

- Нет, это неправда. Полная чушь. Знаю и от него и через его ближнее окружение, что это глупость полная – никаких встреч его с Виталиной не будет. Не планируется. Теоретически встреча может состояться, если Виталина где-то его подловит, поймает за углом, и они пресекутся - такое возможно, но не публично, не на камеру, не на передаче какой-то.

- Говорили, что якобы будет примирение, они помирятся и будет хеппи-энд?

- Нет, не так. Примирение, если и возможно, то только в контексте урегулирования всех требований друг к другу в каком-то правовом ключе. Но речь не идет о примирении личном, не о воссоединении.

КСТАТИ

"У Виталины полно богатых женихов"

- Элина Мазур в телеинтервью сказала, мол, она спрашивала Виталину, дескать, ты подумай, зачем Джигарханян тебе нужен, он же дед и нищий. И добавила: "Сейчас, узнав, что Виталина свободная, есть множество мужчин богатых, которые готовы на ней жениться - что называется "беру не глядя".

- Мне кажется, Мазур Виталину в каком-то дурном свете выставила. Говорит, что у нее куча богатых мужиков. Выходит, Виталине по барабану кто – Вася, Петя, молодой, старый, толстый, худой, главное, чтоб у мужика деньги были? Так получается. Ну а тогда аферистка она или нет? Пусть пойдет еще к какому-то артисту, его обработает… Мы говорим о моральных аспектах. А юридические вопросы гораздо сложнее. Их надо решать. Все тяжело двигается, но двигается.

Недавно состоялось первое заседание в суде по иску Джигарханяна к юрлицу, которое купило половину квартиры в Староконюшенном переулке.

Иск подали к юрлицу, которое недоплатило половину суммы – 7 млн. 100 тыс. руб.

Состоялось предварительное слушание. От той стороны никто не пришел. Была проведена беседа с судьей, которая удовлетворила все наши ходатайства.

Следующее заседание будет в январе.

Допускаю, что юрлицо просто, мягко говоря, было введено в заблуждение стороной Виталины. Были допущены явные нарушения. Цена вопроса покупки доли – 15 млн. руб. Была выплачена половина суммы, но и то с нарушениями.

Юридическое лицо, с их слов, рассчиталось с физическим лицом наличкой.

Юридическое лицо в принципе не должно рассчитываться с физическим лицом наличными средствами в таком большом размере.

Но в любом случае, когда расчет производится за недвижимость, обязательна расписка о получении наличных денег. То есть, если юрлицо расплатилось. они же должны были взять расписку, что деньги от них получены и продавец претензий не имеет. Это обычная практика при купли-продаже. Так вот в данном случае такой расписки нет. Вот я и обратился в суд.

- Кстати, а по покупке квартиры в Рублевском предместье, которую приобрела Цымбалюк у друга Армена Борисовича Согомоняна – там тоже нет расписки о получении денег?

- Там другая история. Документы по той квартире у меня, наконец-то, оказались пару дней назад, я их изучил. Там в договоре купли-продажи написано, что якобы денежные средства получены до подписания договора. И тут уже – фифти-фифти. И то у меня большие сомнения есть. Но что касается той квартиры, там срок давности уже прошел. Был 2012 год, кода договор купли-продажи оформлялся. А скоро у нас 2018-й год. Там есть другие косяки, вижу в документах определённые проблемы, но когда я их изучу в окончательном виде, когда будет отработан способ защиты прав, тогда можно будет предметно говорить.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Армен Джигарханян лишил Виталину наследства

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