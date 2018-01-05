2018-01-05T23:11:54+03:00
Звезды

Ким Кардашьян снова показала попу

Звезда реалити-шоу выложила в Инстаграм новые фото
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Ким Кардашьян порадовала новым фото поклонников.Ким Кардашьян порадовала новым фото поклонников.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На них почти обнаженная Ким Кардашьян принимает соблазнительные позы в постели. Понятно, что на переднем плане - не лицо, а главное достоинство американской знаменитости. Ее попа.

Уверенность Ким сильно пошатнулась после поездки в Мексику в прошлом году. Там на пляже были сделаны фотографии в бикини. На них предательски обнаружился целлюлит и «апельсиновая корка». За эти картинки звезду реалити-шоу зачморили в соцсетях.

И вот в новый год - с новой порцией селфи. Ким публикует пикантную фотографию из собственной спальни: 37-летняя красотка разместила в Instagram фото топлесс. Но топлесс не самое интересное. Ким демонстрирует свою легендарную попу, гладкую и без целлюлита. Лишь белые стринги нахально врезаются в плоть. «Отшлифовала» - подписала картинку Ким. К шутнице вернулось игривое настроение.

Конец прошлого года для нее был сложным. Накануне праздников был госпитализирован с пневмонией двухлетний сын. Ребенок провел в больнице несколько дней. Но перед Новым годом мальчика выписали домой.

kimkardashiankimkardashian
Rise & Grind
1831639 отметок «Нравится»23757 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Пентагон обнародовал видео сопровождения российских Су-30 американскими F-15
Тиллерсон: США скоро примут решение по ядерной сделке с Ираном
Небензя: Созывая заседание по Ирану, США подрывают авторитет СБ ООН
В Совфеде ответили на заявление Порошенко: «Украина без российского газа жить не может»
Постпред России при ООН: Впечатление, что у США аллергия на Иран
Умерла врач-кардиолог и телеведущая Ирина Чукаева
Небензя: «Дайте Ирану самому разобраться со своими проблемами»
Постпред Ирана при ООН обвинил США во вмешательстве в дела Тегерана
Вдова погибшего в США россиянина пожертвовала его органы для спасения других людей
Ливерпуль - Эвертон: ван Дейк принес победу своей команде в дебютной игре 2:1
Минск объявил о решении закрыть генконсульство Белоруссии в Одессе
В России проходит сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
Американский ракетный эсминец «Карни» зашел в Черное море
Трамп обвинил Хиллари Клинтон в «сговоре с Россией и ФБР»