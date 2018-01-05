Ким Кардашьян снова показала попу

5 Янв. 2018 2018-01-05T23:11:54+03:00

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На них почти обнаженная Ким Кардашьян принимает соблазнительные позы в постели. Понятно, что на переднем плане - не лицо, а главное достоинство американской знаменитости. Ее попа.

Уверенность Ким сильно пошатнулась после поездки в Мексику в прошлом году. Там на пляже были сделаны фотографии в бикини. На них предательски обнаружился целлюлит и «апельсиновая корка». За эти картинки звезду реалити-шоу зачморили в соцсетях.

И вот в новый год - с новой порцией селфи. Ким публикует пикантную фотографию из собственной спальни: 37-летняя красотка разместила в Instagram фото топлесс. Но топлесс не самое интересное. Ким демонстрирует свою легендарную попу, гладкую и без целлюлита. Лишь белые стринги нахально врезаются в плоть. «Отшлифовала» - подписала картинку Ким. К шутнице вернулось игривое настроение.

Конец прошлого года для нее был сложным. Накануне праздников был госпитализирован с пневмонией двухлетний сын. Ребенок провел в больнице несколько дней. Но перед Новым годом мальчика выписали домой.