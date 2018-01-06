Грузинские каникулы

6 Янв. 2018 2018-01-06T17:54:48+03:00

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В эти новогодние праздники я неожиданно даже для себя самого оказался в Грузии. Те, кто меня знает, сочтут это, как минимум странным. В августе 2008-го я до Грузии не добрался, получив тяжелое ранение в Цхинвале и уехав через Рокский тоннель в Россию на «скорой». Потом был в Тбилиси через несколько месяцев после войны, еще в гипсе – по работе, встречался с грузинским офицером, который был в том бою по ту сторону. И уже тогда никакого негатива на себе не ощутил. Любви особой тоже не было, но и ненависти я не почувствовал. Но в 2008 все-таки было сложно представить, что спустя 9 лет я окажусь на этих же улицах — туристом. А тут позвали друзья, ни разу в Грузии не бывавшие. А в хорошей компании можно хоть… на Украину. Если бы не статус персоны нон грата.

Вид на ТбилисиФото: Александр КОЦ

Я-то думал, это будет экзотика – две семьи экстремалов с детьми в стране, с которой у нас и дипломатических отношений-то до сих пор нет. Но вокруг нас были тысячи таких же «экстремалов» из России. Практически везде – вывески, меню и экскурсионные предложения на русском, по-русски говорят даже молодые. У грузинских детей есть возможность изучать русский язык с пятого класса. Саакашвили эту норму в школах отменил, но после его бегства ее вернули. Простой прагматизм без оголтелого украинского сумасшествия.

И уж тем более я не ожидал, что грузинский гид и грузинские таксисты будут мне нахваливать Путина. Мне кажется, он у них с той войной не ассоциируется. Или это такой психологический блок. Мол, ну это же не он, это же Медведев... Да и вообще, дескать, два поколения пройдет и все забудется, как кошмарное видение.

Вечерний ТифлисФото: Александр КОЦ

Для них тема потери Осетии и Абхазии болезненная. Но не настолько, чтобы отравлять себе жизнь. Я сейчас не о геополитике, а о простых человеческих отношениях. Куда бы ты ни приехал – везде радушие и улыбки. И готовность угодить – все за ваши деньги, но без арабской назойливости и попыток содрать втридорога. И даже с неким шармом и аутентичным достоинством. Как поиздержавшийся Мимино во всеми любимом фильме на последние деньги заказывал в аэропорту чай, оставляя кассирше сдачу.

Здесь вам и дегустации, и винный шопинг по цене производителяФото: Александр КОЦ

Мимо Телави, родины Мимино, мы, конечно, проехать не могли. Тем более, местные экскурсоводы составляют программу так, что за один день можно объехать практически всю Кахетию. С ее величественными, но аскетичными монастырями, горными серпантинами и, конечно, Алазанской долиной, в которой сосредоточено почти все грузинское виноделие. Здесь вам и дегустации, и винный шопинг по цене производителя и экскурсии по погребам знаменитой корпорации «Киндзмараули»… А какие виды подают с виноградниками и Кавазским хребтом – мечта пейзажиста!

- А хотите, я вам «Мимино» поставлю, - спрашивает гид после посещения знаменитого аэропорта под Телави.

И всю обратную дорогу мы едем, смеясь над знакомыми шутками и заученными крылатыми фразами.

А какие виды подают с виноградниками и Кавазским хребтом – мечта пейзажиста!Фото: Александр КОЦ

А на утро «откисаешь» в горячих ваннах тбилисских серных бань, о которых еще Пушкин писал: «Отроду не встречал я… ничего роскошнее тифлисских бань». Ну, по крайней мере, об этом гласит мемориальная табличка на стене одного из заведений.

А на утро «откисаешь» в горячих ваннах тбилисских серных бань, о которых еще Пушкин писалФото: Александр КОЦ

А затем уже в древней столице Грузии – городе Мцхета – экскурсовод цитирует «Мцыри» Лермонтова.

Немного лет тому назад,

Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь…

Обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и КурыФото: Александр КОЦ

И стоишь ты у подножья того самого монастыря, и смотришь на это слияние может быть с того самого места, на котором эти строки сочинил Михаил Юрьевич. Тогда только сувенирных лавок у древних храмов наверняка не было. Сегодня они – часть городского пейзажа, будь то старые улочки Тбилиси с маленькими уютными ресторанчиками или футуристический стеклянный мост, построенный при Саакашвили. Он, конечно, для развития туризма сделал немало. Вот только президента Грузии отпугивала гостей из России.

Местные экскурсоводы составляют программу так, что за один день можно объехать практически всю КахетиюФото: Александр КОЦ

«А вот ты нашего президента знаешь?» - спросил меня очередной таксист, русский по матери, грузин по отцу. И я с трудом, но все-таки вспомнил фамилию. «А вашего все знают», - с грузинской грустью констатировал водитель.

Я-то, конечно, привык, когда за границей в частных беседах о Путине отзываются с пиететом. Будь то в Ираке или Афганистане, в Сербии или Греции, в Испании или на Гаити. Но чтобы в Грузии... Это видимо некий брутальный образ, которого им не достает в собственных политиках. Вот так, глядишь, лет через 9 буду прогуливаться по Крещатику, вокруг будут вывески на русском, проспект Бандеры снова станет Московским, а гид из Ивано-Франковска будет по-русски восторгаться Путиным.