Эхо «новогоднего огонька»: Пугачева помирилась с поэтом, обвинившим ее в плагиате

1 Янв. 2018 2018-01-02T01:02:20+03:00

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В прошлом году блогер Вадим Манукян назвал новогодние огоньки «застольем у Примадонны». В этом году прошлогоднему скандалисту все-таки понравилась новогодняя ночь на Первом канале. Она и правда была достойной: много новых имён и песен, а мэтры эстрады предстали в новых интересных образах.

Но без недовольных не обошлось. Поэт Александр Вулых написал на своей странице в Фейсбуке, что новая песня Аллы Пугачевой «Я летала», написанная молодым автором Олегом Влади, похожа на хит Игоря Саруханова «Придуманная Любовь».

Бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский посоветовал Вулых подать в суд. Чуть позже поэт удалил скандальную запись со своей страницы в соцсетях.

Как оказалось, Александру позвонила Алла Пугачева, которая, по словам Вулых, о похожести двух песен узнала только от него.

- Мы разговаривали с Аллой Борисовной, - поделился с «КП» Вулых. - Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Какой Новый год без скандала: Поэт Вулых собрался судиться с Пугачевой из-за новогодней песни

Поэт Александр Вулых назвал новую песню Пугачевой плагиатом. Мол, «Я летала» похожа на старый хит Игоря Саруханова «Придуманная Любовь». Подозрения Вулых поддержал и певец Юрий Лоза. А бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский посоветовал Вулых и Саруханову обратиться в суд. Поэт поблагодарил Кобылянского за совет и подчеркнул, что не исключает, что дело дойдет до судебного иска. (подробности)