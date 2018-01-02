2018-01-02T07:21:22+03:00
Звезды

Акунин рассказал, как Фандорин избежал смерти в "Черном городе"

Писатель опубликовал у себя в фейсбуке первую главу последнего романа о великом сыщике
Николай ГЕРАСИМОВ
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Борис Акунин в качестве "новогоднего подарка" поклонникам опубликовал первую главу новой книги о ФандоринеБорис Акунин в качестве "новогоднего подарка" поклонникам опубликовал первую главу новой книги о ФандоринеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Новый роман Бориса Акунина об Эрасте Фандорине появится в продаже 7 февраля - ровно через 20 лет после того, как вышел первый, "Азазель". Писатель, естественно, держал в тайне все, что связано с книгой, включая название: было известно лишь, что это - последняя книга об Эрасте Петровиче. Впрочем, предыдущая, "Черный город", заканчивалась тем, что Фандорину стреляли непосредственно в голову; было совершенно непонятно, как Акунин выкрутится и как сыщик после этого выстрела выживет (многие тогда, в 2014 году, искренне сочли, что уже и не выживет, сильно по этому поводу опечалившись).

1 января, в качестве "новогоднего подарка" поклонникам, Акунин опубликовал у себя в фейсбуке верстку первой главы книги. Она носит достаточно оптимистическое название "Не прощаюсь". Действие же ее разворачивается в 1918 году - то есть через четыре года после того, как закончилось действие "Черного города". В России, разумеется, успела произойти революция и воцарился хаос; на полуразрушенном вокзале Самары пассажиры ожидают поезда, который довезет их до Москвы. Среди пассажиров - коренастый азиат с огромным свертком. Это фандоринский камердинер и верный спутник Маса. Когда поезд прибывает и Маса не без приключений занимает место в купе, он рассказывает попутчикам, что его господин после выстрела впал в кому. "Пуля прошла навылет через верхнюю правую часть черепа", и в течение нескольких лет Маса пытался вылечить Фандорина, обращаясь то к московским светилам, то к китайскому целителю Чангу, практикующему акупунктуру и прижигания в Самаре. Иглоукалывание помогло - господин округлился, порозовел, стал шевелить губами. Но в конце концов Чанг уехал обратно в Китай, а Маса везет Фандорина в том самом свертке в Москву.

Вскоре поезд резко тормозит - на него напали бандиты... Ну, а о том, что произошло с Масой и его ношей дальше, вы можете прочесть сами у Акунина в фейсбуке.

Книга носит достаточно оптимистическое название "Не прощаюсь" ФОТО facebook.com/borisakunin

Книга носит достаточно оптимистическое название "Не прощаюсь" ФОТО facebook.com/borisakunin

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