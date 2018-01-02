Что ждет мир в 2018: Россия может вернуться в Сирию, а Трамп - ударить по КНДР

2 Янв. 2018 2018-01-02T13:52:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Весь год российские политологи следили за происходящем в мире. Они проводили исторические аналогии, работали в полях, получали инсайдерскую информацию и, наконец, делали политические пророчества. Какие-то предсказания сбылись, чего-то, к счастью или к сожалению, так и не произошло. «Комсомолка» побеседовала с дальновидными специалистами и выяснила, что нас ждет в новом году.

РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА ВЕРНУТСЯ В СИРИЮ

О том, что Сирия для России не станет вторым Афганистаном, неоднократно говорил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. И Москва действительно не увязла в этом конфликте. Более того, помогла его разрешить. 22 декабря 2017 года министр обороны Сергей Шойгу доложил о полном выводе российских войск. Это примерно 50 000 солдат, из которых 14 000 получили госнаграды. На сегодняшний день в Сирии остаются три батальона военной полиции, сотрудники центра примирения сторон и персонал российских баз в городах Латакия и Тартус.

Вероятность возвращения России в Сирию в 2018-м очень высокая.Фото: Александр КОЦ

- Теперь Дамаск должен добить террористов в провинции Идлиб и близлежащих территориях, - констатирует Багдасаров. - Кроме того, нельзя допустить, чтобы ИГ (организация запрещена в РФ - Ред.) вновь окрепло. Вероятность возвращения России в Сирию в 2018-м очень высокая. Это будет зависеть от того, справится ли сирийская власть с обозначенными задачами самостоятельно или нет. Что касается дальнейшей судьбы Сирии, думаю, в новом году мы увидим окончательное разделение государства на сектора, подконтрольные разным региональным игрокам.

ТРАМП МОЖЕТ УДАРИТЬ ПО КНДР

Лидер ЛДПР с самого начала пророчил миллиардеру из Нью-Йорка президентское кресло. В том, что король недвижимости обыграет бывалых политиков, Владимир Жириновский не сомневался даже тогда, когда большинству экспертов сам факт выдвижения Трампа казался нелепой шуткой и самопиаром.

- Следующим его шагом может стать удар по Северной Корее, - считает Жириновский. - Главная цель - в том, чтобы нарастить внутренний рейтинг, как и с признанием Иерусалима столицей Израиля. 2018-й год может стать переломным в отношениях Трампа с американскими элитами, которые могут пересмотреть свое отношение к нему. Если будут осуществляться попытки импичмента, это может серьезно разозлить его. Как бы там ни было, я уверен, что он у власти останется на долгие годы. Когда Трамп укрепит свое положение, он обязательно совершит какие-то действия в пользу России. Не потому, что он нас любит, а потому что это выгодно американцам. Например, США хотят выйти из Афганистана, а могут уйти и из Сирии и Ирака. То есть он освободит нам Ближний Восток. Раньше американцев там держала нефть и газ, а теперь у них свои места добычи расконсервированы, и под них покупателей не хватает, зачем им еще и арабская нефть? По Крыму мы тоже найдем какие-то варианты размена в Европе.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ: ВОЙНЫ С КНДР НЕ БУДЕТ

Политолог-американист Геворг Мирзаян весь год утверждал, что Штатам не удастся сломать Ким Чен Ына. Так и произошло. Северокорейский лидер не отступил, а США зашли в тупик с их нежеланием идти на переговоры. О поражении Вашингтона, по словам эксперта, свидетельствует неспособность Америки остановить ракетно-ядерную программу Пхеньяна и реализовать угрозы в адрес КНДР.

- В новом году американо-корейская история может развиваться по двум сценариям. Возможно, все останется на прежнем уровне: Штаты продолжат отказываться от переговоров, а Северная Корея в ответ будет «наращивать мускулы». Другой вариант - американцы поймут, что они не правы, и пойдут на диалог. Третьего, как говорится, не дано. Военный конфликт исключен.

АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ НЕ ОТМЕНЯТ

Кто бы не стал президентом США - с Россией у него не заладится. Такова в 2016-м была позиция политолога Виктора Олевича. От 2018-го он также чудес не ждет.

- Все будет очень сложно. США и Россия - конкуренты, а, значит, противники. Кроме того, Трампа могут вообще сместить. Тут есть три варианта: самый маловероятный - члены кабмина проголосуют за его отставку. Таких прецедентов еще не было. Да и сторонники президента посчитают эту процедуру государственным переворотом, что еще больше дестабилизирует обстановку в стране. Импичмент - тоже конституционный путь. Однако это затяжной процесс, и пока он будет длиться, Дональд Трамп выльет на врагов много грязи. Пострадают все.

Наиболее же вероятный вариант - это смещение Трампа под давлением. Так было с Ричардом Никсоном, когда к нему в Белый дом пришла двухпартийная делегация конгрессменов и сенаторов и поставила ультиматум: либо тот уходит в отставку по собственному желанию, либо начнется процедура импичмента, и Никсон уйдет на гораздо худших для него условиях.

Нынешнее расследование о связях высокопоставленных американских политиков с Россией в ближайшее время может быть нацелено на семью Трампа. Прежде всего на его зятя Джареда Кушнера. То есть президента попробуют шантажом выдавить с его места.

И чем ближе США будут продвигаться к этому моменту, тем больше там будет развиваться русофобская истерика. Думаю, что можно ожидать новых антироссийских санкций.

ЭРДОГАН БУДЕТ ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ВЛАСТЬ И НЕ ФАКТ, ЧТО УДЕРЖИТСЯ

Эксперт по Ближнему Востоку Карине Геворгян - одна из немногих политологов, предсказавших военный переворот в Турции. Напомним, в середине июля 2016 года военные попытались свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана и правительство. Однако большая часть населения, армии, полиции и духовенства не поддержала путчистов, и их восстание было подавлено. В новом году, уверена Геворгян, лидер Турции будет продолжать бороться за власть в стране и регионе.

- Во внутренней политике Эрдогану удаётся поступательно усиливать свою "избираемую диктатуру" (определение западных СМИ). Ему удалось "расколоть" оппозицию, и это, безусловно, сыграет свою роль на грядущих президентских выборах 2020 года. Однако до них турецкому президенту еще надо дожить, выиграв парламентские в 2019-м.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Фото: REUTERS

По внешней политике ситуация становится всё более турбулентной и зыбкой. Растёт число "переменных", способных создать неблагоприятные условия, при которых Турция окажется втянутой сразу в несколько политических игр. На это у неё может не хватить ни военного, ни дипломатического, ни финансового ресурса. Среди этих переменных - и отношения с Россией и Ираном, и политика в Закавказье - нагорно-карабахский конфликт. Многое будет зависеть от активности Германии, Франции и Великобритании на ближневосточном направлении. Посмотрим, введут ли европейцы серьёзные антитурецкие санкции. США с передачей Иерусалима Израилю сыграли Эрдогану на руку, повысив его популярность среди мусульман.

Что же касается российско-турецких отношений, то они будут корректироваться в зависимости от общеполитической обстановки. Западные партнёры Турции сохранили достаточный арсенал для давления на неё. Выстраивая отношения с Москвой, Эрдоган постарался повысить свои ставки в данном раскладе. Как долго это союзничество продлится - неизвестно, - считает Геворгян.

ОСЕНЬЮ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ОБОСТРЕНИЕ КОНФЛИКТА НА ДОНБАССЕ

Украинский политолог Михаил Погребинский еще до майдана предсказал свержение Януковича и даже допустил приход к власти в стране Петра Порошенко. Его прогноз на 2018 год не утешительный.

В 2018 году на Донбассе может обостриться конфликт.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В ближайшие месяцы мы вряд ли увидим какое-то масштабное военное противостояние. Но я не гарантирую, что резкого обострения не произойдет осенью после окончания чемпионата мира по футболу. Минский процесс в новом году будет по-прежнему в тупике. Выход из этого тупика возможен только вследствие каких-то внутриполитических изменений. Например, если начнутся акции протеста. Это теоретически может перенести акцент с Донбасса на внутриполитическую повестку.

БРИТАНИИ ПРЕДСТОИТ СЛОЖНЫЙ ГОД

- После неожиданных результатов парламентских выборов 2015 года исключать Брекзит было нельзя, - рассказала «КП» руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. - Итоги референдума о членстве страны в ЕС раскололи британское общество. Сторонники членства страны в Евросоюзе с его исходом не смирились: они пытаются затормозить Брекзит и развернуть процесс в обратную сторону, стремятся ограничить полномочия правительства по ведению переговоров с Евросоюзом (в пользу парламента) и добились определенных успехов. Тем не менее, выход Соединенного Королевства из ЕС закреплен законодательно. Хотя споры о возможности повторного референдума не утихают.

В ходе переговоров Лондона и Брюсселя можно ожидать "подводных камней". Речь идет не только о противоречиях между ЕС и Соединенным Королевством, но и о столкновении интересов Британии и отдельных членов ЕС (с Испанией - по поводу Гибралтара, с Ирландией - по поводу режима границы). Принцип "ничего не договорено, пока все не договорено" будет возвращать стороны к уже казалось бы решенным вопросам.

В самой Великобритании ситуация очень подвижная. Не исключены новые выборы лидера партии и парламентские выборы. С другой стороны, по мнению некоторых аналитиков, консерваторы дадут Терезе Мэй закончить переговоры по Брекзиту, чтобы любой их исход приписать ей.

В целом, роль субъективного фактора слишком возросла, да и самых разных факторов очень много (внешних, внутренних, политических, экономических, социальных), а отсюда следует, что безапелляционный прогноз сродни безответственности. Определенно можно сказать, что с победой Кэмерона на выборах 2015 года для Британии наступил период рисков и неопределенности.

КСТАТИ

«Комсомолка» расшифровала пророчества Ротшильдов на 2018 год

Что ждет мир и Россию, и с какими трудностями столкнется планета (подробности)