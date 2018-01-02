Как менялась Яна Рудковская: От звезды дискотек 90-х до стильной леди

2 Янв. 2018 2018-01-02T16:14:24+03:00

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Супруга Евгения Плющенко и бизнес-партнер Димы Билана Яна Рудковская сегодня отмечает личный праздник.

День рождения продюсер и телеведущая отпразднует на сегодняшнем ледовом шоу «Щелкунчик -2». А мы с известным фэшн-блогером Дарьей Овечкиной рассмотрели фотографии архивных и сегодняшних нарядов именинницы.

- Яна Рудковская - одна из самых стильных женщин на нашей эстраде, - считает фэшн-блогер Дарья Овечкина. - Яна тонко чувствует дух времени, и по ее выходам в свет можно до мельчайших деталей отследить все модные движения российской и мировой индустрии красоты последних 20 лет. Впрочем, это удивительное умение или, я бы сказала, даже чутье присутствовало в ее жизни всегда. И уж точно появилось до того момента, как ее яркая звезда загорелась на небосводе шоу-бизнеса. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Яна одета по последнему слову того времени: в обтягивающей все прелести футболке.

- Очень актуальный образ для конца 90-х и начала 2000-х. В СМИ эта эпоха называется сейчас «сытым 10-летием». В моде «сорить деньгами», украшать себя стразами и золотом, сочные принты и яркие краски, лейблы во всю грудь, массивные украшения и дизайнеры Дольче и Габбана. Помните это время, да?- анализирует давний образ Яны Рудковской фэшн-блогер Дарья Овечкина. - Яна одета по последнему слову того времени: в обтягивающей все прелести футболке. А чтобы кофточка выглядела еще эффектнее, сверху на нее нашит еще принт из золота. Настоящая звезда дискотеки! Скрытый месседж фотографии: «Не подходите близко, я тигренок, а не киска». Неудивительно, что Тимати посвятил этой красотке свой хит «Слышь, ты че такая дерзкая?»

Дама в красном!Фото: Мила СТРИЖ

- Более чувственный и одновременно деловой образ. Дама в красном! Вроде бы просто платье! Без излишеств. Но юбка-карандаш ненавязчиво подчёркивает длинные ноги продюсера, а рюши сверху неосознанно фиксируют взгляд на пышной груди. То есть как бы формально все закрыто, все прилично, но Яна при этом выглядит чертовски сексуально. Впрочем, эта линия присутствует во всех представленных луках. Есть стиль, есть секс, но нет пошлости.

Яна Рудковская с сыновьями от первого брака с бизнесменом Батуриным.

- Яна Рудковская с сыновьями от первого брака с бизнесменом Батуриным. Красивая, деловая мама. И вся палитра фиолетового. В свое время Ксения Собчак сказала, что именно умение сочетать в образе несколько оттенков одного цвета является в ее понимании высшим проявлением стиля. Давайте поверим этой замечательной женщине, ведь помимо политики Ксения Анатольевна давно и очень успешно руководит модным журналом. И уже много лет определяет модные тренды в нашей стране.

Яна с Евгением Плющенко на ковровой дорожке МУЗ ТВ.Фото: Мила СТРИЖ

- Яна со своим супругом, фигуристом Евгением Плющенко на красной ковровой дорожке МУЗ ТВ. Туфли на высоком каблуке, подчеркивающие стройные ноги продюсера, платье в стиле babydoll, подчеркивающее великолепную грудь. Немного экстравагантное, да? И все же у этого образа есть секрет. На фото не 2 человека, а уже почти 3. Яна беременна, причем находится она на серьезном сроке, и решила скрыть это обстоятельство от масс при помощи массивной юбки. И ей в тот вечер это удалось. Публика обсуждала ее наряд, а не ее «интересное положение».

В этом образе Яне нельзя дать более 25 лет.

- Просто белое платье и джинсовка в руках. Стиль casual, как он есть. Наряд идет Яне. В этом образе ей нельзя дать более 25 лет. Так молодо и свежо она выглядит.

Бархатное платье Яна Рудковская надела на премию к поэту Михаилу Гуцериеву.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Еще один ультрамодный образ. Бархатное платье для красной дорожки. Бархат испокон веков считался материалом королей. И так как Яна является одной из ключевых фигур отечественного шоу-бизнеса, вполне логично, что она надела платье из этого материала на премию к поэту Михаилу Гуцериеву. Опять же хочу обратить внимание на потрясающее декольте Яны и отметить, что она никогда не выходит в свет, увешанная драгоценностями…Небольшой кулончик, браслет или часики. Это все. Стильно, красиво. И, конечно, это абсолютно продуманное решение, ведь зарабатывает она столько, что легко могла бы позволить себе любые бриллианты. В этом образе мне бы хотелось, чтобы Рудковская немного отошла от этой традиции. Ведь, на мой взгляд, массивное украшение из рубинов на груди или руке этот наряд бы только украсило. Все-таки бархат требует роскоши.

Яна с супругом Евгением Плющенко.

- Красиво пушистое серое платье. Перед нами уже не девочка из дискотек 90-х, а настоящая леди. Яна светится от счастья. С другой стороны, как иначе? Ведь рядом с ней ее возлюбленный и самый титулованный фигурист России. Мне очень нравится эта пара. В шоу-бизнесе существует мнение, что сильные люди не могут ужиться вместе, однако Яна и Женя вполне счастливы друг с другом. Вместе путешествуют, растят прекрасного сына и делают фантастические шоу. В этих отношениях женщина является не только любовницей, но и другом и партнером для своего мужчины. Яна не только вышагивает с Плющенко по красным ковровым дорожкам и делит успех, она не бросила мужа, когда он получил серьезную травму, поддерживала его, когда его травили после неудачного падения и отказа участвовать дальше в Олимпиаде. Это настоящие, верные чувства, которые, я очень надеюсь, влюбленные сумеют сохранить и пронести через всю жизнь. Я поздравляю Яну с днем рождения. Желаю ей в жизни только побед и счастья. А также поздравляю Евгения с тем, что он после стольких лет борьбы может расслабиться в объятьях такой красавицы. Удачи и долгих лет брака.

Образы именинницы прокомментировала фэшн-блогер Дарья ОвечкинаФото: Из личного архива

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