Советы нобелевского лауреата – 5 простых способов замедлить старение

3 Янв. 2018 2018-01-03T01:31:54+03:00

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Старение - это ничто иное, как уменьшение в размерах ваших хромосом. А вернее, их окончаний - теломер. Такое открытие в свое время сделала биолог Элизабет Блэкберн и ее коллеги. За что были удостоены Нобелевской премии по медицине и физиологии 2009 года.

По мнению ученых, именно чрезмерное сокращение теломер заставляет нас чувствовать (и визуально замечать) признаки старения. А в один прекрасный день, новорит Блэкберн, "скукоженные" теломеры и вовсе посылают сигнал: пришла, дружочек, пора умирать.

В то же время генетик утверждает, что этот момент можно отсрочить, а также затормозить наступление старости в целом. Этому помогут пять простых, но очень действенных способов.

НАУЧИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ СТРЕССОМ

Чем больше вы напряжены, тем короче становятся ваши теломеры. Блэкберн основывается на исследовании, во время которого ученые вели наблюдение за матерями детей с аутизмом и другими хроническими состояниями. Тогда было обнаружено, что женщины, которые были более устойчивы к стрессу (то есть, воспринимали свою ситауцию не как безысходное положение, а как проблему, которую нужно решать), имели теломеры длиннее, по сравнению с остальными участницами эксперимента.

«Наше отношение ко всему происходящему имеет огромное значение, - говорит Блэкберн, - если вы все видите в черном свете, то нужно постараться принять это как вызов. Смотрите на это, как на вопрос, который нужно решать. Такой настрой усилит приток крови к сердцу и мозгу, вы чаще будете чувствовать короткий, но энергичный всплеск кортизола. А это то, тчо нужно для сохранения молодости».

МЕДИТИРУЙТЕ

Никаких духовных практик и религиозных правил - смотрите на этот процесс исключительно как на способ оздоровиться. Исследователи научно доказали - это помогает: члены семьи, в которой практиковали медитацию по 12 минут в день в течение двух месяцев, обладали длинными теломерами.

ВЫХОДИТЕ В ОБЩЕСТВО

Не замыкайтесь в себе, общайтесь, дружите, ходите на встречи и вечеринки. В конце концов, рассматривайте свою работу не как повинность и способ зарабатывания денег, а как неплохой вариант провести время с приятными (предположим, что это так) людьми. И за это вам еще и заплатят!

«И наоборот, эмоциональное пренебрежение, подверженность насмешкам, расизм, все это влияет на теломеры человека не в лучшую сторону. А последствия этого долгосрочны».

Джулианна Мур знает, почему так важна медитация. Кадр из фильма "Звездная карта"

ЖЕНИТЕСЬ И ЦЕНИТЕ ДРУЖБУ

Блэкберн также считает важным вступить в брак и завести друзей и подруг. При этом она апеллирует к исследовнаию, которое проводилось в 2013 году с участием 298 добровольцев в возрасте от 65 до 74 лет.

Тогда замеры показали, что у участников, которые были в браке, были более длинные теломеры.

Долгосрочная дружба также способствует молодости теломер. А значит, и вашему здоровью!

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ!

Нравится вам это или нет, но исследование показывает, что у людей с более высокими доходами теломеры, как правило, длиннее. Это может быть связано с тем, что ощущение припасенных "запасов на черный день" снимает определенные насущные проблемы, в том числе и стрессы.

И забудьте про фразу, что здоровье не купишь, зачастую дело как раз так и обстоит.

Брак продлевает жизнь!Фото: Алексей ФОКИН

Элизабет Элен Блэкберн — американский ученый-цитогенетик и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2009 год совместно с Кэрол Грейдер и Джеком Шостаком с формулировкой "за открытие механизмов защиты хромосом теломерами и фермента теломеразы".

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