2018-01-02T22:35:56+03:00
Звезды

Лера Кудрявцева показала взрослого сына, а поклонники его раскритиковали

Телеведущая призналась, что убьёт за Жана
Кира БУЛЫЧЕВА
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Лера не особо афиширует свои семейные дела.Лера не особо афиширует свои семейные дела.
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Лера не особо афиширует свои семейные дела. Какое-то время назад даже писали, что телеведущая прячет Жана, сына от первого брака ни фоточки в Инстаграме, ни рассказов о его делах. Мол, видимо, чтобы на фоне взрослого ребёнка самой не выглядеть зрелой дамой. Но Лере это не грозит - в свои 46 она выглядит чудесно. И, судя по всему, красота ее натуральная - в своей программе «Секрет на миллион» ведущая рассказала Ирине Дубцовой, что никогда не делала пластических операций. А сына она прячет, чтобы уберечь от последствий публичной жизни и различных диванных критиков. Но под Новый год решила таки показать парня общественности.

Кудрявцева повесила в свой Инстаграм фото 27-летнего Жана, держащего за пазухой маленькую собачку:

- «Мой любимый мужчина! Сынуля! Впервые решил себя сфотографировать, это эксклюзив!». Большинство, конечно же, обрадовалось фотке - «космические глаза», «сынуля как на вас похож», «мамины бездонные глаза». Но нашлись и недоброжелатели, которые не постеснялись написать гадости незнакомому человеку. «Выглядит старше мамы», «неприятный парень», «с собачкой на одно лицо», ну и много про внешность - придрались и к стрижке «под ноль» и худобе. Лера обиделась. «Выставила фото сынули в Инста, вот представьте теперь какой стресс для пацана читать неадекватные комментарии. А он скромный парень и никогода больше не покажу, ибо страхую от неадекватов. Все нашли даже того, чего нет - и худой и лысый и больной. Сынуля ты у меня и для меня самый красивый: добрый, помощник и защитник. Убью за тебя! Прости, что выставила фото! Не обращай внимания, живи и радуйся!».

leratvleratv
Мой мужчина !!! Сынуля Впервые разрешил себя сфотографировать это эксклюзив #Жан
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Напомним, что Жан родился от союза 18-летней Леры и музыканта «Ласкового мая» Сергея Ленюка. Кудрявцева очень любит своего отпрыска - писали, что ведущая даже купила ему квартиру поближе к своему дому, чтобы можно было чаще видеть Жана. Муж Леры, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старше ее сына. Папой парню, конечно же, не стал: «Это была бы полная ерунда. Сын хорошо общается с отцом, а с Игорем они просто дружат!» - говорила Лера в телепрограмме «Секрет на миллион».

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