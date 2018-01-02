2018-01-02T23:08:51+03:00
Звезды

«Все проходит»: Настасья Самбурская продолжает подогревать слухи о разводе с «Мистером Беларусь»

Актриса удалила из инстаграма все снимки избранника, за которого вышла замуж всего 2 месяца назад
Ольга АНТОНОВА
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На днях актриса удалила из соцсетей все совместные фото с мужемНа днях актриса удалила из соцсетей все совместные фото с мужемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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О том, что звезда ТНТ Настасья Самбурская девушка несдержанная в оценках и в поступках знают все ее поклонники. Недаром актриса прозвали «женщина-скандал», но никто и не думал, что крутой характер артистка будет проявлять по отношению к молодому супругу. Тем более, что поженились молодые люди всего два месяца назад. Но факт остается фактом: Самбурская удалила все фото 24-летнего актера и победителя конкурса «Мистер Беларусь» Кирилла Дыцевича из своего инстаграма и вообще никак не упоминает его имя. Только лишь намекает на то, что кажется ее скорому браку пришел конец.

«Omnia transeunt … Et id quoque etiam transeat… R.I.P», — написала звезда в подписи к фото в стиле гранж, которое явно символизирует собой печальное (Все проходит, и это пройдет. — Прим. ред.).

И несмотря на то что Настасья закрыла комментарии, подписчики стали обсуждать этот пост под другими снимками. Фолловеры уверены — браку Самбурской и 24-летнего Кирилла Дыцевича пришел конец.

Cлухи о разводе Настасьи и Кирилла появились еще на прошлой неделе. Актриса вдруг удалила все фото возлюбленного из своего аккаунта, а затем тоже самое сделал и супруг.

Напомним, Настасья и Кирилл поженились в середине ноября. «Да, невеста была в чёрном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Диточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю», — прокомментировала событие Настасья.

samburskayasamburskaya
Самбурская намекает на развод
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