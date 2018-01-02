2018-01-03T00:08:57+03:00
Звезды

Пугачева сцепилась с Фадеевым из-за «новогодних огоньков»: «Что ты ворчишь, как стареющий неудачник»

Примадонна прокомментировала пост продюсера в Инстаграме
Игорь ПОЛЯКОВ
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Продюсер Фадеев по традиции снова поднял тему «новогодних огоньков» в своем Инстаграме.Продюсер Фадеев по традиции снова поднял тему «новогодних огоньков» в своем Инстаграме.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В прошлом году «новогодние огоньки» критиковал не только блогер Вадим Манукян, но и продюсер Максим Фадеев.

Прошел год, Манукян остался доволен новогодней ночью на Первом канале, а Максим Фадеев, видимо, по-прежнему считает, что можно было сделать «огонек» более прогрессивным. Светские сплетники, говорят, что критиком новогоднего телевизионного контента Фадеев стал после ссоры с руководителем одного из телеканалов. В прошлом году Фадеев грозился сделать альтернативный «огонек», но дальше разговоров дело пока не пошло.

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Продюсер по традиции снова поднял тему «новогодних огоньков» в своем Инстаграме.

- Уже прошёл год с тех пор, как поднялась волна общественного недовольства в отношении «новогодних огоньков», - написал в своем Инстаграме Максим Фадеев. - И в течение всего этого года телевизионные боссы обещали нам, что в наступающем году все изменится, и новые передачи уже не будут похожи на то, что производилось каналами раньше. Мне просто стало интересно - а действительно ли что-то изменилось? Кто смотрел ТВ в праздничную ночь, поделитесь впечатлениями. Вышли «огоньки» на новый уровень? И понравилось ли вам вообще?

Многие поклонники Фадеева похвалили новогодний номер Аллы Пугачевой с песней «Я летала». В Инстаграме продюсера появилась и сама Примадонна. Судя по всему, певице уже надоела шумиха вокруг «огоньков».

- Что ты все ворчишь, как стареющий неудачник. Скучно тебе на БАЛИ? - обратилась к продюсеру Алла Пугачева. - Не «мути», не говори, а иди и измени все, сделай круче. Только обещаешь. Говорю тебе это из любви к тебе и твоему творчеству. Ты гений. Занимайся своим делом. Это у тебя круто получается. С Новым годом! ПУГАЧЕВА АЛЛА.

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