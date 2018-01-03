2018-01-03T14:37:22+03:00
Звезды

«А девочка созрела»: Галина Сергеевна из «Папиных дочек» удивила роскошной фигурой в купальнике

Лиза Арзамасова проводит новогодние каникулы в ОАЭ с друзьями
Ольга АНТОНОВА
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Незадачливая Галина Сергеевна из «Папиных дочек» взрослеет на глазахНезадачливая Галина Сергеевна из «Папиных дочек» взрослеет на глазахФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Галина Сергеевна – самая умная и эрудированная сестра в сериале «Папины дочки» сделали 12-летнюю актрису Лизу Арзамасову знаменитой. Несмотря на то, что в фильмографии юной актрисы к тому времени были десятки телеролей, именно после роли девочки- ботаника ее стали узнавать на улице. После окончания сериала на СТС Лиза продолжала много снимается, а в 2017 году появилась на телеэкранах как ключевая фигура сериала «Мой любимый папа». Также девушка задействована в спектаклях нескольких ведущих московских театров, плюс, Лиза записала несколько сольных песен и сняла на них видеоклипы. Добавьте сюда, еще ведение корпоративов и благотворительную деятельность, чтобы удивиться и как это 22-летняя актриса все успевает. Не просто успевает, но еще и великолепно выглядит при этом.

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Лиза Арзамасова в ОАЭ
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«Лизка взрослеет на глазах, – говорили коллеги Арзамасовой из «Папиных дочек». – Это она в сериале незадачливая Галина Сергеевна, а в жизни она многим даст фору в своих манерах и обаянии». Однако делиться подробностями из личной жизни с журналистами она никогда не любила, поэтому о помолвке с актером Филиппом Бледным ее поклонники узнали лишь в августе 2013 года, когда заметили на пальце девушки помолвочное кольцо.

Однако, сама актриса отрицала свой роман с коллегой, заявляя, что они с Бледным знают друг друга с детства и почти как родственники. Чуть позже ей также приписывали отношения с сыном Олега Газманова – Родиона, но и тут Арзамасова не стала говорить о любви, лишь намекнула, что они с Родионом лишь друзья. Вот и на новогодние каникулы в ОАЭ актриса отправилась в компании с совершенно другими людьми. И тут приятно удивила поклонников серией снимков в купальников, где как бы намекнула, что детские занятия балетом не прошли даром.

liza_arzamasovaliza_arzamasova
Лиза Арзамасова в ОАЭ
28080 отметок «Нравится»129 комментариевInstagram

«Роскошная фигура», «какие длинные ноги!», «Боже мой, Галина Сергеевна, вас не узнать!», - тут же восхитились молодой актрисов подписчики.

То ли еще будет. Ведь каникулы еще не закончились.

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