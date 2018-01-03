2018-01-03T14:39:55+03:00
Звезды

Виталина Цымбалюк-Романовская похвасталась елкой за 300 тысяч рублей

Бывшая супруга Армена Джигарханяна встретила Новый год вместе с родителями
Ольга АНТОНОВА
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Уже бывшая супруга Армена Джигарханяна жаловалась на свое тяжелое финансовое положение, но елку поставила роскошную. Фото: Facebook Виталины Цымбалюк-РомановскойУже бывшая супруга Армена Джигарханяна жаловалась на свое тяжелое финансовое положение, но елку поставила роскошную. Фото: Facebook Виталины Цымбалюк-Романовской
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Еще месяц назад в телеинтервью теперь уже бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская признавалась, что после того, как экс-муж уволил ее из театра она оказалась в тяжелом финансовом положении да еще и с невыплаченной ипотекой за квартиру в Красногорске, где к тому же идет ремонт. И что ей делать дальше, она пока не знает. Сам муж чуть позже напомнил ей, что у нее на руках около 100 миллионов рублей, а значит, она богатая невеста. Виталина на критику отвечать не стала, но и играть роль бедной родственницы ей надоело быстро. Через неделю после официального развода она стала посещать элитные салоны красоты и магазины, где оставила круглые суммы. А в канун Нового года похвасталась интерьером шикарной квартиры в Красногорске.

Цена новогоднего убранства может доходить до 300 тысяч рублей! Фото: Facebook Виталины Цымбалюк-Романовской

Цена новогоднего убранства может доходить до 300 тысяч рублей! Фото: Facebook Виталины Цымбалюк-Романовской

Завидная невеста нарядила и «скромненькую» елочку, убранство которой, по данным СМИ, стоило 300 тысяч рублей! Виталина украсила ее живыми цветами, игрушками в виде музыкальных инструментов, мишурой и гирляндой.

Видео с новогодней елкой, стоящей у камина, экс-супруга народного артиста разместила на своей страничке в Facebook. За кадром Виталина Цымбалюк-Романовская с праздничным настроением напевает советский хит, который исполняли ВИА "Пламя" и "Самоцветы": "Заметает зима, заметает все, что было до тебя".

Виталина украсила елку живыми цветами, игрушками в виде музыкальных инструментов, мишурой и гирляндой. Фото: Facebook Виталины Цымбалюк-Романовской

Виталина украсила елку живыми цветами, игрушками в виде музыкальных инструментов, мишурой и гирляндой. Фото: Facebook Виталины Цымбалюк-Романовской

Чуть позже, пианистка поделилась фотографией родителей, с которыми и встретила этот Новый год. Не исключено, что женщина планировала отметить праздник у моря, но экс-супруга народного артиста сейчас находится под подпиской о невыезде, а значит, не может покидать Москву.

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