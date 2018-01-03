2018-01-03T14:42:30+03:00
Происшествия

В Сирии разбился российский боевой вертолет, оба пилота погибли

Трагедия произошла не из-за обстрела, а по технической неисправности «вертушки»
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments19
С земли российский вертолет не обстреливалиС земли российский вертолет не обстреливалиФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
Изменить размер текста:

В канун Нового года 31-го декабря в Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-24. Оба пилота погибли, а борттехник доставлен в госпиталь. Обстрела с земли по «вертушке» не было.

- Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было, - сообщили в Минобороны. - При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли.

- Возможно, что-то случилось с трансмиссией вертолета или с главным редуктором, - рассказал «КП» военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. - А то, что 31-го декабря не докладывали - это понятно. Не стали класть под ёлочку трагическую весть. Техническая неисправность с вертолетом, как и с самолетом, может случиться в любой момент. Только с вертолетом ещё хуже. Самолет, во всяком случае, летательный аппарат с неподвижным крылом. Случись что, он еще может планировать некоторое время. А с «вертушкой» хуже. Она же висит в воздухе на своем винте. А теперь представим, что разрушилась механическая связь между винтом и двигателем. Вертолет начинает падать, а винт продолжает вращаться из-за набегающего потока воздуха. И, конечно, скорость падения не как у камня, но все равно большая. Поэтому для пилотов делают сидения с амортизацией, чтобы при жесткой посадке они не переломали позвоночники.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Глава МИД ФРГ: Для нас конфликт на Украине не заморожен и не забыт
В Париже из-за сильного ветра временно закрыли Эйфелеву башню
Рассмотрение жалобы ГПУ на отказ арестовать Саакашвили было отложено
Названа самая популярная у москвичей в новогоднюю ночь станция метро
В США скончался глава религиозной организации мормонов Томас Спенсер Монсон
В Амстердаме из-за сильного ветра было отменено более 170 рейсов
В Британии выпустят почтовые марки по мотивам «Игры престолов»
Конгрессмены нашли нарушения в расследовании дела о переписке Клинтон
Поляк-астматик во время приступа выскочил на крыло самолета
Россиянка умерла после падения на катке в новогоднюю ночь в Бельгии
Энергоблок Хмельницкой АЭС был экстренно отключен от энергосети
Сотрудники Delta Air Lines обвинили авиакомпанию в антисемитизме
Украинский посол призвал Канаду расширить антироссийские санкции
Минобороны намерено возродить специализацию "акванавт"
КНДР и Южная Корея провели телефонные переговоры
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
Савченко заявила, что в случае революции Киев "расплатится кровью"
Не менее пяти человек погибли при обрушении моста в Перу
При крушении грузового судна в Шанхае пропали десять человек
США могут оставить Пакистан без финансовой помощи
Пушков прокомментировал планы США по созыву Собеза ООН по Ирану
Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей
Издатели журнала Playboy хотят отказаться от его печатной версии
Минобороны Украины опубликовало видео испытаний нового ракетного комплекса
В США авиарейс отменили из-за проникшей на борт самолета крысы
Столтенберг: НАТО не хочет повторения "холодной войны" с Россией
В Перу 48 человек погибли при падении автобуса в пропасть
Трамп вручит награды "самым бесчестным и коррумпированным СМИ года"