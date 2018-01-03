В Сирии разбился российский боевой вертолет, оба пилота погибли

3 Янв. 2018 2018-01-03T14:42:30+03:00

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В канун Нового года 31-го декабря в Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-24. Оба пилота погибли, а борттехник доставлен в госпиталь. Обстрела с земли по «вертушке» не было.

- Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было, - сообщили в Минобороны. - При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли.

- Возможно, что-то случилось с трансмиссией вертолета или с главным редуктором, - рассказал «КП» военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. - А то, что 31-го декабря не докладывали - это понятно. Не стали класть под ёлочку трагическую весть. Техническая неисправность с вертолетом, как и с самолетом, может случиться в любой момент. Только с вертолетом ещё хуже. Самолет, во всяком случае, летательный аппарат с неподвижным крылом. Случись что, он еще может планировать некоторое время. А с «вертушкой» хуже. Она же висит в воздухе на своем винте. А теперь представим, что разрушилась механическая связь между винтом и двигателем. Вертолет начинает падать, а винт продолжает вращаться из-за набегающего потока воздуха. И, конечно, скорость падения не как у камня, но все равно большая. Поэтому для пилотов делают сидения с амортизацией, чтобы при жесткой посадке они не переломали позвоночники.