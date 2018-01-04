Трамп идет на второй год президентства: что ждать миру и России?

4 Янв. 2018 2018-01-04T01:02:37+03:00

Вместо прогнозируемого импичмента в 2017-ом Трамп только укрепил свою власть. Сможет ли он в новом году договориться с Конгрессом? Начнет ли восстанавливать отношения с Россией? Эти вопросы «Комсомолка» задала экспертам по обе стороны океана

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ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ

- 2018 год будет прекрасным для американских компаний! - оптимистично обещал перед самым Новым годом Дональд Трамп в Твиттере. Накануне Белый дом выпустил справку о своих успехах: за год, что провел во власти одиозный миллиардер, в стране созданы 1,7 миллиона рабочих мест, а американский промышленный фондовый индекс достиг рекордного показателя.

Израиль меж тем готовится в благодарность за признание Иерусалима своей столицей назвать в честь 45-го президента США новую железнодорожную станцию, ведущую к Стене плача. А в Сан-Диего уже тестируют восемь прототипов будущей стены с Мексикой. Ключевое предвыборное обещание республиканца, если кто забыл.

А ведь еще ровно год назад спонсор демократов и их кандидата в президенты Хиллари Клинтон миллиардер Джордж Сорос грозил Трампу импичментом. Да что там - вся вашингтонская элита не стеснялась твердить: мол, не долго Дональд у власти продержится! А порноиздатель Ларри Флинт всерьез искал компромат на главу государства, публикуя объявления в газетах - обещал за информацию $10 млн.

«Я мог бы потратить их на предметы роскоши или использовать в своем бизнесе, но что хорошего мне это даст, если мир будет разрушать самый могущественный болван в истории? Я чувствую, что мой патриотический долг и обязанность всех американцев - сбросить Трампа, пока не стало слишком поздно», - взывал он в объявлении.

ГЛАВНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ - УХУДШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

1. В чем преуспел и в чем сплоховал президент США в 2017 году?

Ричард ВАЙТЦ, директор Центра военно-политического анализа Гудзонского института США, Вашингтон:

- В США успехи у Трампа разные. Он серьезно снизил налоги (для бизнеса и корпораций. - Ред.), получил поддержку Конгресса по многим судейским назначениям. Экономика и особенно фондовый рынок очень укрепились. Популярность президента в соцопросах снизилась, но это свойственно национальным лидерам после избрания. Более серьезной оказалась неспособность Конгресса, несмотря на республиканское большинство, принять предложенную Белым домом новую стратегию здравоохранения.

Что касается внешней политики, то госсекретарь США Рекс Тиллерсон правильно отметил: администрация еще должна одержать главную победу. Как и при Обаме, США должны покончить с ядерной программой КНДР, развивать более позитивные отношения с Ираном, принести мир на Ближний Восток. США и их партнеры, включая Россию, добились определенного успеха в борьбе с террористическими группировками на Ближнем Востоке, отношения с Китаем не ухудшились настолько, насколько это ожидалось из-за жесткой риторики Трампа. Для многих же самым большим разочарованием стало то, что отношения Москвы и Вашингтона по различным причинам за этот год еще более испортились, несмотря на желание Трампа их улучшить.

Виктор ОЛЕВИЧ, ведущий эксперт Центра актуальной политики, американист:

- Внутренняя и внешняя политика Трампа практически парализована истеблишментом. Например, Конгресс отказался выделять ассигнования на строительство стены на границе с Мексикой. Единственная одобренная инициатива - налоговая реформа. И то она получила неоднозначную оценку в американском обществе. Против Трампа работает широкая двухпартийная коалиция. Внешние инициативы блокированы теми же силами - в частности, попытки изменить вектор отношений с Москвой.

Сабрина КЕН, политолог Совета по международным отношениям (CFR), Нью-Йорк:

- Итог уходящего года для Трампа формировался не постепенно, а практически одномоментно. Я имею в виду его декабрьские победы (принятие налоговой реформы и заявление о признании Иерусалима столицей Израиля). Если бы не это, общий знаменатель был бы не таким радостным. Отдельной строкой стоит вписать рост экономических показателей США, включая растущие биржевые индексы. И вряд ли в ближайшее время мы услышим какие-то плохие новости про Трампа - например, подтвержденные доказательства его личного интереса в том или ином сговоре. Таком, как собственные бизнес-интересы или российская помощь в его избрании.

2. Чего ждать дальше?

Юрий РОГУЛЕВ, директор Фонда изучения США им.Рузвельта при МГУ:

- Плюсов в отношениях с Москвой не наблюдаем, судя по всему, будем наблюдать продолжение прежней линии. Нынешняя ситуация сложилась надолго. США сохраняют иллюзию о своем глобальном доминировании в мире и воспринимают всех, кто его оспаривает, как своих противников. Пересмотр этой концепции будет долгим и трудным, как для самих США, так и для их союзников.

ТРИ ВАРИАНТА СМЕЩЕНИЯ

3. Угрозы импичмента больше нет?

Ричард ВАЙТЦ:

- Объявить президенту импичмент очень сложно - глава государства для этого должен нарушить закон, а для запуска процедуры необходима поддержка обеих палат Конгресса, который остается под контролем президентской партии. Несмотря на серьезную поддержку однопартийцев Трампа в Конгрессе и отсутствие итогов многочисленных расследований того, что же все-таки имело место быть во время выборов в США, готовые к бою орудия направлены на поддержку версии о сговоре Трампа с российским правительством. Но он, очевидно, сохранит свой пост и в 2018 году.

Виктор ОЛЕВИЧ:

- Высока вероятность того, что 2017-й станет первым и последним годом его президентства. Заявления о том, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера подходит к концу, не соответствуют действительности. Он назначен на этот пост с главной целью - сместить Трампа. Есть три варианта. Наименее предпочтительный: согласно Конституции, если 14 членов кабинета министров принимают решение о том, что президент по каким-либо причинам недееспособен, то он лишается должности, и его заменяет вице-президент. Но противники Трампа понимают, что его сторонники воспримут это как госпереворот. И некоторые министры сами потеряют свои посты. Второй вариант - импичмент. Этот процесс продолжительный. В нижней палате его должны поддержать 238 конгрессменов. Процедура переходит в Сенат, где начинается судебный процесс, а 100 сенаторов играют роль жюри. Для объявления импичмента необходимо три четверти голосов. Биллу Клинтону удалось тогда получить оправдательное решение в Сенате. Но пресса к нему была в целом настроена положительно, он не сталкивался с сопротивлением спецслужб. Сегодня все иначе. Понятно, что Трамп будет отвечать и может испортить жизнь ряду представителей элиты. Что чревато конституционным кризисом и дестабилизацией.

Третий, самый предпочтительный вариант для политической элиты: добровольный уход под давлением, как это произошло с Ричардом Никсоном. К этому и ведет спецпрокурор Мюллер, подбираясь к ближнему кругу Трампа. Давить будут через зятя Джареда Кушнера и дочь Иванку, вплоть до угрозы начать против Джареда уголовное преследование. Нас ждут новые всплески антироссийской риторики, расширение санкций и русофобская кампания в СМИ. Новый год будет весьма тяжелым для отношений Москвы и Вашингтона.

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