2018-01-04T01:04:20+03:00
Звезды

Скандалу быть: Саруханов пойдёт в суд, чтобы доказать плагиат Пугачевой

Певец решил наказать композитора Олега Влади [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Кто прав в конфликте Пугачевой и Саруханова, будет решать суд. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА, Евгения ГУСЕВАКто прав в конфликте Пугачевой и Саруханова, будет решать суд. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА, Евгения ГУСЕВА
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Еще пару дней назад поэт Александр Вулых заверил «КП», что конфликт из-за новой песни Аллы Пугачевой «Я летала», которую Примадонна с блеском исполнила в «новогоднем огоньке», никто разжигать не будет. Мол, певица позвонила ему и дала понять, что ничего не знала о похожести ее песни с хитом Игоря Саруханова «Придуманная любовь» (эту песню Вулых и Саруханов написали 15 лет назад-ред.).

Поклонники Аллы Борисовны рано выдохнули, теперь «проснулся» Игорь Саруханов. И похоже, артист намерен доказывать плагиат композитора Пугачевой Олега Влади (автор песни «Я летала» -ред.) в суде.

Придуманная любовь - Игорь Саруханов КЛИП.

- Я не хотел комментировать происходящее в СМИ, относительно сходства новой песни Пугачевой с моей песней «Придуманная любовь» на стихи Вулых, но не дающие мне покоя СМИ, уже второй день забрасывают меня и моего соавтора вопросами и просьбами прокомментировать этот факт, -обратился к подписчикам своего Фейсбука Саруханов.-У меня нет претензий к Алле Пугачевой, но к композитору есть. Считаю недопустимым факт плагиата, если он имеет место. В данном случае факт на лицо, и этим должны заниматься специалисты РАО, которые призваны выявлять, восстанавливать права авторов и защищать их! Одна и та же мелодия, в двух разных песнях, публично звучать не может!

Владимир Пресняков-старший поддержал Саруханов, мол, Алла Пугачева не виновата, надо спрашивать с композитора Олега Влади.

- Запев украл «композитор», а не исполнитель, все претензии к «композитору». Игорь всё изложил правильно, - сказал Владимир Петрович Пресняков.

Алла Пугачева - Я летала .

Слова поддержки Саруханову высказал и актер Михаил Горевой.

- Игорь, мой дружище, с праздником! Прослушал обе песни. Твою знаю давно и наизусть, а вот АБ, конечно, подставили, если она не знала. Если знала, то вообще ад. Явный же плагиат. Но ты прости им, хоть и ведают они, что творят,- резюмировал Михаил Горевой.

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