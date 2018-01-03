2018-01-03T19:58:40+03:00
Звезды

Старшие дети Водяновой улетели на новогодние каникулы к своему отцу

35-летней фотомодели удалось сохранить дружеские отношения с первым мужем
Алина ЧЕРНОВА
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35-летней фотомодели удалось сохранить дружеские отношения с первым мужем35-летней фотомодели удалось сохранить дружеские отношения с первым мужемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Это сейчас красавица Наталья Водянова счастлива с французским бизнесменом Антуаном Арно, вместе с которым воспитывает двоих общих сыновей -3-летнего Максима и годовалого Романа.

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We are ready for it and excited (at least some of us) Are you ready for it? #onedayleft #christmas
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А ведь до встречи с Антуаном Арно фотомодель перенесла тяжёлый развод с отцом своих старших детей британским аристократом Джастином Портманом. От первого брака у Натальи растут чудесные дети: 16-летний сын Лукас, 11-летняя дочь Нева и 10-летний сын Виктор.

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More Christmas bliss....#harrypotter
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С Джастином Портманом Наталья рассталась в 2011 году. Говорят, что лорд был против развода, грозился забрать у модели наследников. От депрессии модель спасла встреча с нынешним мужем Антуаном Арно.

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Christmas bliss achieved @neva_portman
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- Антуан помогает мне, поддерживает. Но в пределах разумного,-признавалась в интервью «КП» Водянова. - Антуан меня любит, поэтому пытается защитить от самой себя. Хорошо, что есть мужчина рядом, который иногда говорит: «Нет, это ты не будешь делать». Иначе я готова дойди до невозможного. Я очень благодарна Антуану за то, что он рядом.

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Happy new year!! #thedogisjealous
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К счастью, отношения с бывшим мужем у Водяновой тоже наладились. Новогодние каникулы старшие дети Натальи провели в доме своего отца Джастина Портмана. Лорд выложил трогательные снимки своих наследников у себя в Инстаграме. Судя по фото, старшие дети фотомодели и лорда очень похожи на свою знаменитую маму.

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Imminent incoming Christmas chicken alert @wattsupphoto #Uruguay
764 отметок «Нравится»17 комментариевInstagram
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