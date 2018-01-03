Пока полковник Захарченко сидит в СИЗО, его единственная экс-супруга кутит в Куршавеле

3 Янв. 2018 2018-01-03T23:23:05+03:00

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Недавно в студии радио «Комсомольская правда» одна из бывших гражданских жен полковника Захарченко Марина Семынина заявила, что 10 миллионов, найденных на ее банковском счету, не имеют никакого отношения к коррупционеру и их она заработала сама. Собственно, приблизительно тоже самое пытались рассказать следствию и все остальные большие любови очень богатого полковника. Квартиры, машины и драгоценности, которые были обнаружены у них якобы никакого отношения к Захарченко не имели.

Однако, несмотря на то, что сам он уже 1,5 года находится в Лефортово, его супруги живут припеваючи. Так, единственная официальная супруга полковника – Яна Саратовцева, с которой он развелся спустя несколько месяцев после женитьбы, встречала Новый год с друзьями в Куршавеле. Компания арендовала ресторан, и весь вечер ни в чем себе не отказывала. Как впрочем, и в вечер после. Надо отметить, что бывшая участница шоу «Холостяк» вообще не привыкла экономить.

Во время жизни с полковником девушка устраивала шопинг, выбирая самые люксовые марки мира, красавица побывала во многих экзотических странах, а на целое лето в Монако семья Захарченко снимала виллу, на которой принимала гостей. После того, как стало известно, что в доме сотрудника МВД и его родственников прошли обыски, Саратовцева несмотря на то, что к тому времени была бывшей супругой, тут же закрыла свою страницу в инстаграм и не выходила в сеть более полугода. Зато теперь девушка снова делится фотографиями своей роскошной жизни. Так, у экс-возлюбленной Захарченко есть собственный скакун (к слову, коня дарил полковник и своей дочери от брака с Семыниной, жеребец по кличке Олигарх обошелся офицеру в 650 тысяч рублей), Rang Rover, квартира недалеко от центра Москвы. Правда, путешествия девушки стали скромнее, а наряды проще.

yaninamay Это была самая веселая новогодняя ночь #привет #2018 #яужетебялюблю #happynewyear #tbt

Теперь летом красавица выбирала более экономную Черногорию и Турцию, вместо прежних Тосканы и Монако. К слову, как рассказали прессе в окружении Захарченко, Саратовцева после разрыва не общается с бывшим супругом. Собственно, и причиной разрыва пары, говорят, стал тот факт, что полковник, обожавший хранить миллиарды в пакетах, заподозрил девушку в измене. Правда, официально эти слухи не были подтверждены.

Кстати, сама Яна переименовала свою страничку в инстаграме на Lucky star. Бывшая благоверная арестованного Захарченко, похоже, искренне считает, что она везунчик.

yaninamay Всем привет от Касяндрика #кабынебылозимы #всембобра #передаемпривет #машемкопытом

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Особо заинтересовала следователей 28-летняя Яна Саратовцева — звезда телешоу «Холостяк». С ней Захарченко познакомился несколько лет назад, когда переехал работать в Москву из Ростова-на-Дону.

В СК России заявили, что до суда не комментируют расследование этого дела, но другие источники нам кое-что все-таки рассказали.

- Это единственная законная, хоть и бывшая супруга Захарченко, - пояснили "КП" в одной из правоохранительных структур. - Он женился на ней три года назад, и через несколько месяцев развелся. Следствие не будет распространять информацию об этом свидетеле. (подробности)

КСТАТИ

Полковник увел невесту у мужа Седоковой

Ирина ВИКТОРОВА

Три года назад полковник Захарченко влюбился в Яну Саратовцеву. Тогда красотке было 26 лет, и она прошла кастинг в шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Снимали проект в конце 2013 года в Америке, в эфир шоу вышло весной 2014 года. 25 девушек модельной внешности добивались расположения холостяка - бывшего мужа певицы Анны Седоковой бизнесмена Максима Чернявского.

Мужчина сразу же положил глаз на Яну и первой пригласил на свидание, именно ей уделял повышенное внимание. Все уже были уверены - вот она, победительница. Но случился скандал. Соперницы обнаружили в телефоне Саратовцевой переписку с мужчиной, который негодовал по поводу ее участия в «Холостяке». Как позже выяснилось, любовником из Москвы и был офицер МВД Дмитрий Захарченко, который поставил девушке условие: если она покинет проект, он на ней женится. Слово офицер сдержал. Но брак длился всего полтора года. За это время из столичного экономиста Яна Саратовцева превратилась в обеспеченную девушку. Год назад в интервью сайту о моде и стиле она заявила, что позиционирует себя как бизнес-леди и творческую личность, задумала два проекта, связанные с модой и драгоценностями.

ЭКСКЛЮЗИВ "КП"

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