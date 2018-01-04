Сестра Фриске выложила фото Жанны в юности

4 Янв. 2018 2018-01-04T14:55:33+03:00

Наталья вспомнила, как они с семьей встречали Новый 1996 год в Таиланде

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Во тьме скандалов и грязи, которую не перестают лить друг на друга родные трагически скончавшейся певицы, изредка бывают просветы. В новогодние деньки младшая сестра артистки Наталья выложила серию раритетных семейных фото.

Наталья на всю жизнь запомнила эту поездку. Фото: instagram.com/friske_natalia

Жанне на снимках 21 год, а ее младшей сестре – 9. Они поехали отмечать Новый год в экзотический Таиланд.

- 1996 год Всей семьёй в Тае... Как сейчас помню этот Новый год. Мы с Жанной сильно болели. Как только температура снижалась хотя бы до 38 градусов, садились на мопед и гоняли по Таю, - подписала фотографии младшая Фриске.

Во время отдыха сестры умудрились сильно заболеть. Фото: instagram.com/friske_natalia

Жанна как и всегда удивительно хороша и красива. Подписчики не устают поражаться тому, как сестры похожи, путая, кто где.

Обе девочки больше похоже на папу, чем на маму. Фото: instagram.com/friske_natalia

В семье Фриске Жанна была первенцем, через 12 лет родилась Наталья. Фанаты певицы считают, что обе сестры унаследовали отцовские черты.

Жанна и Наташа с отцом. Фото: instagram.com/friske_natalia

Напомним, Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. Лучшие врачи мира, родные, близкие, вся страна пытались спасти артистку, но рак подписал певице смертный приговор. Она успела осуществить свою мечту – родила ребенка. Платону Шепелеву 3,5 года.

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