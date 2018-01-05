Путешествуем на машине - в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан

5 Янв. 2018 2018-01-05T15:57:54+03:00

VW Amarok один из тех пикапов, что "заточены" под автопутешествия. Фото: производителя

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Продолжаем рассказывать о том, как правильно спланировать поездку на машине в Среднюю Азию. Маршрут охватывает сразу несколько стран. В первой части эпопеи мы рассказали про правила въезда на машине в Казахстан. Во второй - о путешествии по этой стране, что посмотреть, и как правильно въехать Узбекистан. Сегодня читайте продолжение - о переезде границы с Таджикистаном.

Бухару и Самарканд - два крупнейших города Узбекистана как в численном, так и в историческом смысле - связывает оживленная дорога. Расстояние по трассе составляет 276 км, по прямой - 217 км. Время преодоления маршрута на машине – около 4 часов.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Самарканд — один из древнейших городов мира, основанный примерно в VIII веке до н. э. Место величественных дворцов, мечетей, медресе и усыпальниц - и один из древних центров мировой науки. Более двух тысяч лет являлся ключевым пунктом на Великом шёлковом пути. В XIV веке был столицей империи Тамерлана и династии Тимуридов.

В 2001 году Самарканд и его исторические и археологические памятники были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Самарканд со своими достопримечательностями стоит того, чтобы задержаться там хотя бы на день. А после отправиться в путь по направлению к столице Узбекистана Ташкент.

Города соединяет 300-километровый автобан. Дорога ровная, машина пролетает весь отрезок на одном дыхании. Но будьте внимательны: на трассе полицейские, соблюдайте скорость и не забывайте держать включенным ближний свет.

Ташкент – крупнейший город по численности населения во всей Средней Азии. В нем насчитывается 2,4 миллиона жителей. По своему облику это абсолютно советский город с приятными деталями из детства, несмотря на свою долгую историю (со II века до н.э.) и ряд вековых достопримечательностей.

Площадь Регистан в Самарканде. Фото - официальный сайт правительства

После Ташкента вас ждет «бросок» в сторону границы с Таджикистаном.

ВИЗА В ТАДЖИКИСТАН

Для транзита и коротких поездок в Таджикистан россиянам виза не требуется. На границе достаточно предъявить:

! Действующий заграничный паспорт

! Заполненную миграционную карту (выдается прямо на месте)

! Таможенную декларацию

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

* Запрещается ввоз и вывоз национальной валюты.

* Наркотических и отравляющих средств, оружия и боеприпасов, алкоголя, порнографических материалов и печатной или видеопродукции, противоречащей мусульманским нормам.

* В таможенную декларацию обязательно вносится информация о ввозимых ювелирных изделиях и других ценных вещах.

* Для домашних животных необходимо ветеринарное свидетельство с прививками.

* Ввоз зарубежной валюты ограничен 5000 USD.

Следующий пункт назначения после прохождения границы - Фанские горы. Там же можно и переночевать в палатках на высоте 2520 метров. А с утра пойти любоваться красотами знаменитых Алаудинских озер.

НА ЗАМЕТКУ

Фанские горы расположены на юго-западе Памиро-Алая, по большей части на территории Таджикистана. Знамениты своими зеркальными Алаудинскими озерами, которые лежат на высоте 2800 метров и считаются одними из самых красивых водоемов в мире. Шестнадцать с половиной метров глубины и ни одной песчинки: пятикилометровый подземный каменный фильтр надежно охраняет чистоту кристальной воды.

Не упустите возможность попробовать настоящий узбекский плов.

Следующая точка на карте экспедиции – Душанбе. Его центр во многом схож с городами советской застройки, но члены экспедиции нашли детали, которые не оставят равнодушными никого. Например, национальный колорит, который сохранился еще с тех времен, когда в IV-III веке до н.э.

на берегу реки Душанбинки появился крупный античный город. А еще совсем недавно, перед советским периодом, город делился на кварталы по профессиональной принадлежности мастеров, и центрами общественной жизни были караван-сараи.

Но ваша главная цель в Душанбе – отдохнуть и набраться сил: впереди, пожалуй, самый опасный и трудный участок за всю экспедицию. Подъем к перевалу Хабуработ. Путь непростой - 3720 метров высоты. Находится в горах Памирского тракта, дорога через который соединяет города Душанбе и Ош, Таджикистан и Киргизию.

Перед броском проконтролируйте, чтобы были полностью наполнены рабочий и запасной баки топлива. В горах заправок нет.

Далее вас ждет путешествие к перевалу Хабуработ. Сразу предупреждаем - оно выматывает. Постоянный набор высоты не дает передохнуть — за каждым спуском тут же начинается новый подъем, дорога то падает к реке, то вновь взмывает высоко над ней. Под колесами - то асфальт, то грунтовка. Много крутых спусков и отсутствие ограждений и отбойников. Передвигайтесь на небольшой скорости и правильно рассчитывайте траекторию.

За перевалом Хабуработ начинается новое испытание – спуск. Подчас это еще сложнее, чем идти вверх. Но впереди новая цель - река Пяндж, по ней проходит таджикско-афганская граница.

Чем сильнее будет ваша экипировка, тем надежнее. Фото: Тамара Лисицкая и Лариса Грибалева

Параллельно с рекой Пяндж тянется и основная автомобильная магистраль, по ней можно ехать целый день и рассматривать афганский берег. Всего в 100 метрах - совсем другая жизнь: дорог не видно, лишь пешеходные тропы и караванные пути, дома расположены в самых неимоверных и на первый взгляд недоступных склонах гор. И даже без бинокля видно – люди живут там бедно.

НА ЗАМЕТКУ

Во всем Таджикистане заблокирован доступ в социальные сети, доступ в интернет появляется эпизодически в крупных гостиницах.

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