Кхалиси уже не та: располневшая Эмилия Кларк пришла на вечеринку в «бабушкином» сарафане

5 Янв. 2018 2018-01-05T16:28:51+03:00

На днях Эмилия Кларк появилась на вечеринки журнала W в «бабушкином» сарафане, как будто давая понять всем, что ей наплевать, что подумают о ее внешнем виде Фото: EAST NEWS

Изменить размер текста: A A

Эмилия Кларк, она же матерь драконов Дейенерис Таргариен в фантастическом сериале «Игра престолов» за два года поправилась на целых три размера. И если еще в марте 2017 года актриса пыталась скрывать полноту с помощью корректирующих средств, а после фотосессий дизайнеры активно «фотошопили» фигуру кинодивы, то теперь, кажется, она приняла себя такой какая она есть и вовсе не стесняется лишних килограммов.

На днях Эмилия Кларк появилась на вечеринки журнала W в «бабушкином» сарафане, как будто давая понять всем, что ей наплевать, что подумают о ее внешнем виде. А окружающие и подумали: жаль, что время «голых платьев» и интригующих разрезов ушло, Эмилии они очень шли. И это при том, что на той же вечеринке рядом фланировали изящные 51-летняя Сальма Хайек и 28-летняя Элизабет Олсен.

Поклонники Кларк уже предположили, что быть может у звезды проблемы, которые она попросту заедает - давний порок голливудских див. Тем более, ранее папарацци не раз фотографировали исполнительницу роли Кхалиси с гамбургером и колой в Макдональсе, и судя по тому, что в фастфуд она ходит как на работу – это ее любимая еда.

Фотографы сняли актрису во время фотосессии на пляже в Малибу Фото: SPLASH NEWS

Фотографы сняли актрису во время фотосессии на пляже в МалибуФото: SPLASH NEWS

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк поправилась на два размера

Фотографы сняли актрису во время фотосессии на пляже в Малибу: Эмилия меняла один кутюрный наряд за другим и принимала томные позы перед камерой. Наверняка редакции издания придется немало постараться, чтобы отретушировать снимки и убрать пухлые щечки звезды, второй подбородок и ее заметно округлившиеся формы – ведь глянцевые журналы гораздо больше ценят угловатую худобу. (подробности)