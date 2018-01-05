Египет приоткрыли для российских туристов

5 Янв. 2018 2018-01-06T01:02:18+03:00

Полёты и продажа туров разрешены указом Президента. Но - только в Каир. А когда же на Красное море? "Комсомолка" разбирается в подробностях и приценивается к отдыху в Стране пирамид

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Едва ли не первый документ, подписанный Владимиром Путиным в 2018 году, - указ о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом. Подписан он 2 января. Если совсем дотошно и дословно - это указ "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2015 г. № 553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий". В тот самый, что запрещал авиакомпаниям летать между Россией и Египтом, а туркомпаниям продавать путёвки в Страну пирамид. Решение было принято после крушения над Синаем российского лайнера с туристами, летевшими из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Причиной трагедии стал теракт.

Важный момент: Президент не отменил прежний указ. А внёс в него изменения. Теперь запрет не распространяется на полёты в Каир и продажу туров, опять же в Каир.

Что это означает для туристов? Что меняется в реальности? Пора ли паковать в чемоданы купальники и названивать в турагентсва - мол, мне в Хургаду, на море, срочно? Миллионы - без преувеличения - отпускников соскучились по недорогим египетским "ол инклюзивам" и красноморским пляжам, где круглый год можно загорать и купаться, не заморачиваясь с визами.

Когда полетят самолеты?

В феврале. Этот срок называют министр транспорта Максим Соколов и глава Министерства гражданской авиации Египта Шариф Фатхи. Речь идет о регулярных рейсах между Москвой и Каиром. Выполнять их будут те ж авиакомпании, что и прежде: «Аэрофлот» и EgyptAir. Впрочем, ни одна из них продажу билетов пока не открыла. По прогнозам экспертов, на техническую и коммерческую подготовку уйдёт не меньше двух недель - а значит, билеты есть смысл "ловить" начиная со второй половины января.

А что с чартерами на курорты?

Ничего нового. Запрет на полёты во все аэропорты Египта, кроме Каира, продолжает действовать. Российские эксперты будут проверять воздушные гавани Хургады и Шарм-эль-Шейха. "Аэропорт столицы Египта полностью соответствует всем требованиям авиационной безопасности, в этом убедились наши специалисты. Что касается аэропортов в курортных городах Шарм-эш-Шейх и Хургада, то здесь еще есть над чем работать", - считает министр транспорта Максим Соколов.

Лишь в апреле соберется рабочая группа, чтобы обсудить открытие чартеров. Да и то это прогноз Министерства гражданской авиации и Федерации туризма Египта, а египтяне по части сроков всегда оптимистичнее российских коллег.

В общем: даже если все проверки пройдут как по маслу, чартеры на Красное море стартуют не раньше летнего отпускного сезона. А летом будут и Черное море, и Турция с Грецией. Зимой Египту нет альтернативы по ценам и погоде. Летом - сколько угодно.

Можно ли добраться на Красное море через Каир?

Конечно, было бы желание. Другой вопрос, что это неудобно либо дорого. Неудобно - если на автобусе или на машине. Из Каира до Хургады ехать 5 часов, до Шарм-эль-Шейха около 6 часов. Автобусы ходят часто, билет стоит 400 - 700 рублей. Есть и внутренние авиарейсы. Лететь всего час, однако цена вопроса - порядка 6 тысяч рублей за перелет в один конец. Вдобавок к билету из России в Каир.

Это я все к чему: открытие полётов в Каир отпускникам погоды не сделает. Прелесть Египта как массового всесезонного курорта была в удобстве, простоте и дешевизне. Чартеры на Красное море летали из каждого крупного российского города. Пять часов полёта, и ты уже на пляже.

Самостоятельным путешественникам, которых не пугают стыковки и дорога на перекладных, и отсутствие прямых рейсов не мешало. По данным египетских властей, за прошлый год в Стране пирамид побывали 70 тысяч наших туристов. Закон они не нарушали, кстати - запрет ввели для авиакомпаний и турфирм, а не для граждан России. Но 70 тысяч - это капля в Красном море по сравнению с тем турпотоком, что был три - четыре года назад. И на который египтяне надеются снова. До 2,5 - 3 миллионов человек в год.

Впрочем, популярность "самостоятельного" Египта в 2017 году заметно выросла. Летают в основном через Стамбул, там стыковки удобные и цены сравнительно низкие. Ради дайвинга (тут у Красного моря объективно нет конкурентов, при любой политической обстановке и ценах), виндсерфинга и кайтсерфинга, да и просто отдыха в пляжных отелях.

- В 2017 году продажи авиабилетов на непрямые рейсы из Росии в Египет выросли на 32%. Но все равно их доля не превышает 0,1% от всех продаж авиабилетов по международным направлениям, - комментирует Александр Сизинцев, генеральный директор оналайн трэвел-агентства Biletix. - Наиболее популярным египетским направлениям в 2017 году стала Хургада (47% от всех купленных билетов в Египет), далее идут Шарм-эль-Шейх (42%) и Каир (11%). Средний чек составил 21 263 рублей.

Будут ли турфирмы продавать путёвки с перелетом в Каир?

Теоретически и юридически это теперь возможно. Но туроператоры говорят: нам такой вариант не интересен. Билеты на регулярные рейсы того же "Аэрофлота" будут очень дорогими по сравнению с чартерами, а трансфер из столицы до Красного моря - слишком долгим и утомительным. Туристы на таких условиях не поедут. Во всяком случае, теми сотнями тысяч, чтобы туроператорам этот бизнес стал выгоден. А кому очень надо - и так летают через Беларусь и Турцию.

Но это - гиганты бизнеса и массовый турпоток. Есть компании, которые готовы предложить россиянам круизы по Нилу и экскурсионные поездки с размещением в хороших отелях Каира и перелетом "регуляркой". Масштаб не тот, что с пляжами. Ехать в Египет ради пирамид, музеев, Луксора и Асуана готовы не больше 300 тысяч россиян в год, по прикидкам вице-президента Египетской федерации туристических палат Мустафы Халиля. Он же считает, что на реальное возвращение российских отпускников можно рассчитывать лишь в следующем зимнем сезоне. В любом случае, туров с перелетом в Каир в "меню" российских тур компаний пока нет.

Сколько будет стоить отдых в Египте?

Сейчас цены очень заманчивые: египетские отельеры готовы отдавать номера со "Все включено" за 20 - 30 долларов в сутки. Вдвое дешевле, чем в Турции. При таком раскладе даже летом отпускники запросто могут предпочесть Хургаду Анталье, прогнозируют эксперты. Дешевизны ради в Египет могут переметнуться до 30% любителей пляжного релакса.

Но есть и другой прогноз: египтяне в рассчете на то, что россияне соскучились, вместе с запуском чартеров и цены задерут. Европейцам продают за 50-60 долларов за номер, а что бы и нас не заработать?

Что изменится с визами?

С декабря в Египте ввели электронные визы. В том числе и для россиян. Выдают их онлайн, за 48 часов, причём надо предоставить документы, подтверждающие сроки поездки, или обратные авиабилеты. Готовую визу присылают по электронной почте, ее надо распечатать. Стоит она 25 долларов, подавать документы надо не позднее чем за 7 дней до поездки.

Как-то посложнее, чем привычная очередь к окошку пограничника. Но у туристов остается выбор - подавать на визу через интернет или получать как раньше.