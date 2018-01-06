Кто вспугнул раскольника Филарета и надо ли отвечать танцующей у храма Собчак?

6 Янв. 2018 2018-01-06T01:32:36+03:00

Официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда рассказал "КП", ждать ли новых обменов пленными, куда ведут факты в "царском" следствии, и как настроиться на встречу Рождества

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ОБМЕН ПЛЕННЫМИ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

- Каким для Русской православной церкви стал юбилейный 2017-й год? Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал разочарованием года уровень отношений с США и невыполнение Минских соглашений. А как у вас?

- Дата, которую можно назвать для церкви юбилейной в ушедшем году, - это столетие начала работы Поместного собора в 1917-1918 годах и восстановления патриаршества. Восклицательным знаком стал визит делегаций Поместных церквей на Архиерейский Собор в Москве. Этим было продемонстрировано отношение мирового православия к восстановлению канонического строя Русской церкви. Когда же в межгосударственных отношениях случается напряжение, то здесь тоже проявляется особая роль церкви. Церковь, занимая миротворческую позицию, всегда является мостом между людьми, который, слава Богу, никогда не разрушается. Так было и во время сложных отношений с Грузией, так происходит и сегодня – в случае с США. Наша церковь является единственной общественной миротворческой силой и на Украине. Последний тому пример - обмен пленными на Донбассе 27 декабря при содействии Патриарха Кирилла и митрополита Онуфрия, предстоятеля Украинской церкви.

- Выходит, представитель Киева Виктор Медведчук неспроста попросил об этом Владимира Путина именно в Ново-Иерусалимском монастыре? Приоткройте закулису переговоров с Киевом.

- Закулиса потому и закулиса, чтобы оставаться не в публичном поле. Хотя здесь все было ясно и понятно. Медведчук обратился к российскому президенту с просьбой посодействовать освобождению пленных, эту просьбу поддержал Святейший Патриарх. Решающим моментом стали переговоры, которые Патриарх провел с Виктором Медведчуком и представителями Донецка и Луганска Александром Захарченко и Леонидом Пасечником 25 декабря в Даниловской резиденции. Там и были достигнуты решающие договоренности. На третий день они были реализованы. С небольшими отступлениями в количественном плане, но этому есть объяснения. Самое главное, что люди до Рождества смогли вернуться к себе домой.

- А Петр Порошенко приписал заслуги чуть ли не Германии и Франции. Вам не обидно?

- Мы рассматриваем этот обмен как первый шаг на пути к полному обмену всех на всех и восстановлению мира на юго-востоке Украины. Для нас это главное. А кто что кому приписывает… Бог им Судья.

- Значит, будут и дальнейшие шаги?

- Мы очень на это рассчитываем и работаем в этом направлении.

КТО ВСПУГНУЛ ФИЛАРЕТА

- Есть ли новости от лидера украинских раскольников Филарета, который прислал в Москву письмо с призывом к примирению с канонической церковью, а потом вдруг передумал? Почему глава "Киевского патриархата" включил задний ход?

- Правдоподобные попытки объяснения его мотивов у меня есть, но я хорошо понимаю разницу между правдоподобным и достоверным. Поэтому воздержусь от комментариев. Главное - это то, что епископат Русской церкви отреагировал на письмо бывшего киевского митрополита как на возможность уврачевания той раны, которая приносит боль миллионам людей на Украине. На Архиерейском Соборе была выражена готовность к очень непростым и небыстрым переговорам и создана специальная комиссия. Мы реагируем на то, что приходит к нам на официальном уровне. А то, что человек потом говорит на пресс-конференциях, - это факт его биографии.

- Его вспугнули?

- Я не уверен, что там одна причина. Думаю, что целый комплекс.

ПАТРИАРХ НЕ СТАЛ СМОТРЕТЬ "МАТИЛЬДУ"

- Опрашивая нашу аудиторию, чем ей запомнился 2017 год, мы в том числе получали ответ - скандалом вокруг "Матильды". Патриарх и вы все-таки посмотрели картину Алексея Учителя лично?

- Повторю, слишком много "Матильды" было в моей жизни и без просмотра, так что я не смотрел. От Святейшего тоже не слышал ничего про просмотр.

- Но вы наверняка довольны тем, что многие после просмотра испытали разочарование?

- Без комментариев! (смеется)

БЛИЗОК ЛИ КОНЕЦ СВЕТА

- Почти 140 тысяч просмотров на сайте kp.ru собрала заметка "Патриарх Кирилл: Приближения конца света не видят только слепые!". Так насколько он близок?

- Бывает, что некоторые журналисты, которые не очень в теме, по-своему интерпретируют услышанное на патриаршей проповеди. Вот слышат “страшное” слово "апокалипсис", которое на самом деле переводится как "откровение". Это ведь не впервые Патриарх “вдруг” сказал об Апокалипсисе. Тема существует изначально, и не Патриарх ее придумал. То, что нельзя не видеть фундаментальных изменений в ряде обществ, например, отрыва закона от нравственности, тоже не впервые прозвучало. Это не было каким-то новым неожиданным заявлением. "Сенсация" от не очень хорошего нахождения в материале.

ЗАГАДКУ С ПЛОХИМИ ЗУБАМИ ЦАРЯ ОБЪЯСНЯЕТ ПИКУЛЬ?

- Успеет ли церковь к столетию расстрела царской семьи поставить точку в вопросе о подлинности "екатеринбургских останков"? В какую сторону вас пока склоняют факты?

- Никто не пытается подогнать решение под какую-либо дату. Нужно снять все вопросы. Церковь будет выносить свое суждение после объявленных результатов всех экспертиз, опирпаясь на факты. А факты пока не всегда согласуются между собою. И у каждого, благодаря выложенной в Сети девятичасовой конференции в Сретенском монастыре на эту тему, есть возможность составить собственное суждение. Хотя, как мне кажется, это очень непросто – во многие вещи надо вникать, причем, на глубоком уровне. Остаются очень серьезные вопросы с самых разных сторон, и окончательных ответов на них нет. Надо набраться терпения и с уважением относиться к труду экспертов.

- На той самой конференции ученые рассказали, что на приписываемом Николаю II черепе найдена "костная" мозоль - возможный след от покушения в Японии. И в то же время состояние зубов очень плохое - вряд ли император мог так запустить зубную полость. Однако от одного своего коллеги я потом услышала, что возможный ответ на это есть у Пикуля. Писатель отмечал, что характерный жест Николая - теребление усов - на самом деле вызван желанием прикрыть плохие зубы...

- Пикуль, безусловно, популярный писатель. Был. Но я никогда не слышал, чтобы кто-то из историков апеллировал к нему как к авторитету. Ответы, документально подтверждающие, мог ли император так запустить зубы или нет, насколько мне известно, пока не были приведены. Подождем.

- О результатах тоже объявите в прямом эфире?

- Пока об этом рано говорить. В любом случае, церковное решение будет выносить Архиерейский Собор.

ЗАМЕЧАТЬ ЛИ СОБЧАК

- Патриарх призвал всех идти на президентские выборы вне зависимости от политических взглядов. Что скажете о кандидате Ксении Собчак, станцевавшей в Новый год у православного храма с бутылками?

- А вы правда считаете, что здесь надо что-то говорить?

ПОЕДЕТ ЛИ ПАТРИАРХ К ТРАМПУ

- Планирует ли Патриарх в 2018 году посетить с пастырским визитом США, как это было анонсировано ранее?

- А давайте подержим интригу? График составляется, планов много. Поездки, Бог даст, будут. Интересные. Надеемся, как всегда, на освещение их и любимой “Комсомолкой”.

КАК МЕНЯЮТСЯ СТУДЕНТЫ

- Вы в Фейсбуке часто делитесь смешными, но довольно пугающими ремарками о том, как принимаете экзамены у студентов. Даже "Золотого теленка" кто-то не знает. Большая дремучесть?

- Ну, “Золотой теленок” все же, не “Капитанская дочка”. Эти примеры - не индикатор дремучести и безграмотности. Это прежде всего показатель стремительно меняющихся культурных полей. Раньше подобные изменения происходили медленно, целые поколения жили в одном культурном поле. А сейчас заметные изменения могут произойти за год-два. Меня тревожит то, о чем предупреждал своего внука в знаменитом письме Умберто Эко: интернет - штука полезная, всегда можешь посмотреть, как назывались каравеллы Колумба. Плохо то, что каждый раз для этого тебе придется лезть в интернет. Мозг начинает работать по-другому, меняется память. А память - важнейшая характеристика личности. И второй момент: когда мы с детьми не можем поговорить на одних и тех же примерах, это обостряет поколенческий конфликт.

Я не вижу ничего ужасающего в том, что мои студенты до моего совета, допустим, не смотрели "Калину красную". Это не делает их безграмотными людьми. Но мне очень жаль, что для какие-то фильмы, созданные в другой культуре, более поверхностные, на мой взгляд, им ближе и понятнее. Это как минимум огорчает. И тревожит.

ВСТРЕЧАТЬ РОЖДЕСТВО ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ

- Как оставить в стороне суету и заботы и подготовить себя к встрече Рождества Христова?

- В нашей стремительной жизни это сложно. Что всегда помогает - переключение внимания с заботы о себе на заботу о других. Наша православная служба помощи "Милосердие" несколько лет назад открыла проект "Ангар спасения". Это место, куда могут прийти бездомные и получить различную помощь, - от еды до разговора с юристом или психологом. Если каждый из нас сможет поучаствовать в каком-то добром деле (тот же "Ангар милосердия", которому важна любая копейка), то с этим чувством будет очень приятно встретить Рождество.

- Что пожелаете читателям и слушателям "Комсомолки"?

- Чтобы разочарования остались в ушедшем году, а в новом было много радости, в первую очередь, от сделанного ближнему добра. И, конечно, оставаться благодарными и преданными читателями и слушателями нашей любимой "Комсомолки".

МНЕНИЕ

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Александр ГРИШИН

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