«Одно лицо»: Поклонники уверены, дочь Ксении Раппопорт выросла ее второй копией

6 Янв. 2018 2018-01-06T01:20:33+03:00

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Аглая Тарасова после съемок в сериале «Интерны» стала очень популярной и долгое время мало кто знал, что красавица-актриса – дочь не менее обворожительной и талантливой Ксении Раппопорт. Это было принципиальное решение звезды сериала – не говорить про свою известную маму, доказать свой талант и пробиться самой. И собственно, до сих пор немногие знают об их близком родстве. Для некоторых поклонников и вовсе стало открытием, когда Аглая Тарасова поделилась снимоком с родительницей у себя в соцсети. Мама с дочкой сейчас отдыхают вместе на Багамах, откуда решили сделать совместное селфи. Фолловеры звезды отметили сильное сходство Тарасовой и Раппопорт. Те же волнистые непослушные пышные волосы, тот же овал лица, губы, нос.

«Вы просто одно лицо», «Ну надо же как вы похожи!», «Хорошего вам отдыха, красавицы!» - написали поклонники в комментариях.

К слову, Ксения Раппопорт уже познакомилась с Милошем Биковичем — молодым человеком Аглаи, с которым она встречается около года. Аглая и Милош не сразу официально объявили о своих отношениях — влюбленные долгое время присматривались друг к другу. Ксения рассказала о том, как относится к возлюбленному дочери. Она призналась, что Милош покорил её с первых минут общения. Хотя уже заочное знакомство по смс о 29-летнем актерос оставило у Раппопорт хорошее впечатление об избраннике дочки.

aglayatarasova Сосредоточиться на любви и вечных ценностях

«В жизни он очень обаятельный с хорошим чувством юмора! — говорила Ксения. — Во время первого знакомства никто не стеснялся особо. Всё было по-человечески, потому что он умеет шутить. До этого Милош написал мне смс-ку, где написал: «Здравствуйте, вы Ксения Раппопорт? Я фанат ваших продуктов». На что я ему ответила: «Мы с продуктами очень рады!»

Аглая Тарасова- старшая дочь Ксении Раппопорт и питерского бизнесмена Виктора Тарасова. К слову, настоящее имя Аглаи - Дарья, но когда она решила стать актрисой, девушка поменяла имя на сценическое - Аглая.